22.01.2026, 06:56

В Казахстане при загадочных обстоятельствах в школе на перемене скончался девятиклассник

Новости Казахстана 0 740

В одной из школ города Каскелен Алматинской области произошел трагический инцидент, потрясший учеников, педагогов и родителей. Во время обычной школьной перемены внезапно скончался ученик девятого класса. Происшествие случилось 21 января и стало предметом официальной проверки, сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform.

Кадр из видео Kaskelen.kz
Кадр из видео Kaskelen.kz

Резкое ухудшение самочувствия и экстренные меры

По информации отдела образования Карасайского района, подростку стало плохо прямо во время перерыва между уроками. Ситуация развивалась стремительно. Администрация школы оперативно отреагировала на случившееся и незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи. До прибытия врачей сотрудники учебного заведения пытались действовать в рамках имеющихся инструкций.

Врачи боролись за жизнь подростка

Прибывшая на место бригада скорой помощи приступила к реанимационным и медицинским мероприятиям. Однако, несмотря на все предпринятые усилия, спасти школьника не удалось. Медики констатировали смерть подростка прямо в стенах учебного заведения. В отделе образования подчеркнули, что произошедшее стало тяжелым ударом не только для семьи погибшего, но и для всего школьного коллектива.

Школа и ведомства выражают соболезнования

Представители системы образования отметили, что трагедия глубоко затронула учителей, одноклассников и администрацию школы. В учебном заведении оказывают моральную поддержку учащимся и педагогам, которые стали свидетелями произошедшего. Прорабатываются меры по психологическому сопровождению детей, чтобы минимизировать последствия шока и стресса.

Начаты проверочные и следственные мероприятия

После трагедии были незамедлительно инициированы проверочные и следственные действия. Тело подростка направлено на судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой должны прояснить причины смерти. В отделе образования сообщили, что дополнительная информация будет предоставлена после завершения всех необходимых процедур и получения официальных заключений специалистов.

Причина смерти пока неизвестна

Известно, что умершему школьнику было 15 лет. На данный момент точная причина его смерти не установлена. Специалисты подчеркивают, что любые выводы будут сделаны исключительно после получения результатов экспертизы. Ситуация остается на контроле профильных органов, а расследование продолжается.

Трагедия в Каскелене вновь обострила вопросы безопасности и здоровья детей в образовательных учреждениях, а также важности своевременной медицинской помощи и профилактики внезапных состояний у подростков.

