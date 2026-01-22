18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.71
591.43
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.01.2026, 07:18

В Казахстане хотят создать новый вид полиции

Новости Казахстана 0 1 029

В парламенте Казахстана вновь заговорили о необходимости усиления государственного контроля в цифровой среде. Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек предложил создать специальное подразделение, которое могло бы следить за деструктивным контентом в социальных сетях и защищать детей от его негативного влияния, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Государство должно «присутствовать» в соцсетях

Бакытжан Базарбек подчеркнул, что речь не идет о полном ограничении социальных сетей. По его словам, ограничивать следует именно деструктивный и вредный контент, а государство должно быть активным участником цифрового пространства.

«Государство должно присутствовать там — в социальных сетях. Этот негативный контент мы должны ограничивать. Я противник ограничения соцсетей, но этот негативный контент мы обязаны отслеживать», — заявил депутат в кулуарах Мажилиса.

По его мнению, мониторинг соцсетей необходим для своевременного выявления опасного контента и минимизации его воздействия на пользователей, особенно детей.

«Нравственная» полиция: новый инструмент контроля

Депутат предложил обсудить возможность создания специального подразделения — «нравственной полиции», которое бы занималось постоянным мониторингом цифрового пространства.

«Если нужно, давайте создадим внутри полиции какую-то "нравственную" полицию. Эта полиция должна отслеживать сети, а Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития — блокировать», — уточнил Базарбек.

По мнению парламентария, нынешние усилия государственных ведомств пока не дают ожидаемого эффекта. Несмотря на значительное финансирование, эффективность мониторинга цифровой среды остаётся низкой.

«Мы выделяем огромные деньги Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития, выделяем огромные деньги МВД, но в итоге не видим результата работы», — отметил депутат.

Дети как главная «жертва» цифрового контента

Особую обеспокоенность парламентария вызывает влияние негативного контента на маленьких детей. По его словам, уже в раннем возрасте дети начинают копировать агрессивное поведение и ненормативную лексику.

«В результате дети становятся грубыми, используют ненормативный жаргон. Причём это не взрослые дети, а маленькие — до пяти лет. Они становятся агрессивными», — заявил Бакытжан Базарбек.

Он привел личный пример: его четырёхлетний сын начал материться и угрожать после игры в Minecraft. Депутат считает, что это прямое подтверждение того, как цифровой контент влияет на поведение малышей.

Цифровая среда как поле для новых инициатив

Предложение Базарбека уже обсуждается среди экспертов и общественности. Создание «нравственной полиции» может стать новым инструментом контроля за информационной средой и дать государству возможность более активно противодействовать негативным последствиям цифровизации.

Однако многие отмечают, что подобные меры должны балансировать между защитой детей и свободой выражения, чтобы не превратить социальные сети в полностью контролируемое пространство.

2
4
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Введите фейсконтроль для деточек в интернете и будет проблем меньше.
22.01.2026, 07:45
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь