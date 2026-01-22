В Казахстане хотят создать новый вид полиции

В парламенте Казахстана вновь заговорили о необходимости усиления государственного контроля в цифровой среде. Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек предложил создать специальное подразделение, которое могло бы следить за деструктивным контентом в социальных сетях и защищать детей от его негативного влияния, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Государство должно «присутствовать» в соцсетях

Бакытжан Базарбек подчеркнул, что речь не идет о полном ограничении социальных сетей. По его словам, ограничивать следует именно деструктивный и вредный контент, а государство должно быть активным участником цифрового пространства.

«Государство должно присутствовать там — в социальных сетях. Этот негативный контент мы должны ограничивать. Я противник ограничения соцсетей, но этот негативный контент мы обязаны отслеживать», — заявил депутат в кулуарах Мажилиса.

По его мнению, мониторинг соцсетей необходим для своевременного выявления опасного контента и минимизации его воздействия на пользователей, особенно детей.

«Нравственная» полиция: новый инструмент контроля

Депутат предложил обсудить возможность создания специального подразделения — «нравственной полиции», которое бы занималось постоянным мониторингом цифрового пространства.

«Если нужно, давайте создадим внутри полиции какую-то "нравственную" полицию. Эта полиция должна отслеживать сети, а Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития — блокировать», — уточнил Базарбек.

По мнению парламентария, нынешние усилия государственных ведомств пока не дают ожидаемого эффекта. Несмотря на значительное финансирование, эффективность мониторинга цифровой среды остаётся низкой.

«Мы выделяем огромные деньги Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития, выделяем огромные деньги МВД, но в итоге не видим результата работы», — отметил депутат.

Дети как главная «жертва» цифрового контента

Особую обеспокоенность парламентария вызывает влияние негативного контента на маленьких детей. По его словам, уже в раннем возрасте дети начинают копировать агрессивное поведение и ненормативную лексику.

«В результате дети становятся грубыми, используют ненормативный жаргон. Причём это не взрослые дети, а маленькие — до пяти лет. Они становятся агрессивными», — заявил Бакытжан Базарбек.

Он привел личный пример: его четырёхлетний сын начал материться и угрожать после игры в Minecraft. Депутат считает, что это прямое подтверждение того, как цифровой контент влияет на поведение малышей.

Цифровая среда как поле для новых инициатив

Предложение Базарбека уже обсуждается среди экспертов и общественности. Создание «нравственной полиции» может стать новым инструментом контроля за информационной средой и дать государству возможность более активно противодействовать негативным последствиям цифровизации.

Однако многие отмечают, что подобные меры должны балансировать между защитой детей и свободой выражения, чтобы не превратить социальные сети в полностью контролируемое пространство.