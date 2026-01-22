Зарубежная еда под запретом: Казахстан готовит ограничения на ввоз продуктов

В Казахстане некоторые импортные продукты могут исчезнуть с полок магазинов. Министерство сельского хозяйства предупреждает о возможных запретах на ввоз ряда продовольственных товаров. Решение связано с необходимостью защиты отечественных производителей от демпинга со стороны зарубежных конкурентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт телеканала КТК.

Фото: mobillegends.net

Демпинг угрожает казахстанским предприятиям

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин отметил, что слишком низкие цены на импорт делают продажу казахстанских товаров невыгодной.

"Если демпинг продолжается, мы должны его остановить, иначе отечественные предприятия не выдержат конкуренции", — подчеркнул Бердалин.

По его словам, в соседних странах часто субсидируют каждый этап производства — от фермы до транспортировки. В итоге иностранные продукты попадают на казахстанский рынок дешевле себестоимости местной продукции, что может привести к массовым закрытиям отечественных предприятий.

Защита внутреннего рынка и стимулы для фермеров

Чтобы поддержать местное производство, Минсельхоз совместно с Минторговли обсуждает механизмы защиты внутреннего рынка. Одной из предложенных мер стало введение отсрочки от службы в армии для детей чабанов.

"Мы не говорим о том, чтобы они полностью освобождались от службы. Речь идет об отсрочке для помощи отцу на ферме. У нас есть семьи, где династиями работают на фермах и достигают высоких результатов — один человек ухаживает за 150 овцами. Когда нужна помощь, мы просим дать отсрочку", — пояснил вице-министр.

Что это значит для покупателей

Потенциальные ограничения могут коснуться не только отдельных категорий продуктов, но и повлиять на их доступность и цену. Эксперты считают, что такие меры могут стимулировать развитие местного производства, но при этом ограничить разнообразие импортной продукции на полках магазинов.