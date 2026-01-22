Автомойки в Казахстане будут работать по новым строгим правилам

До 2030 года все автомойки страны должны будут перейти на систему повторного использования воды. Об этом предпринимателям сообщили сотрудники местных коммунальных служб, подчеркнув необходимость рационального расходования природных ресурсов, передает Lada.kz со ссылкой на 24.kz.

Новый Водный кодекс: вода на вес золота

С июля текущего года в Казахстане вступил в силу обновлённый Водный кодекс, который акцентирует внимание на эффективном использовании воды. Особое внимание уделяется объектам с наибольшим потреблением, среди которых — автомойки.

Главная задача новых правил — внедрение систем оборотного водоснабжения. Суть технологии проста: использованная вода проходит многоступенчатую очистку и возвращается в процесс, существенно снижая потребление свежей воды.

Талгат Мадияров, начальник отдела по работе с общественностью ГКП «Семей водоканал», пояснил:

"Мы провели инвентаризацию всех автомоек города, определили их суточное потребление и выдали предписания с рекомендациями по внедрению системы оборотного водоснабжения. Контроль за исполнением будет осуществляться нашим предприятием."

Стоимость инноваций: как вписаться в бюджет

Владельцы автомоек в целом поддерживают идею бережного расходования воды, но отмечают, что внедрение подобных систем — задача не из лёгких.

Минимальная стоимость качественного оборудования начинается от одного миллиона тенге.

Цена зависит от мощности и сложности фильтрации.

Для установки необходимо реконструировать помещение.

Фильтры требуют регулярной замены, что создаёт дополнительные расходы.

Администратор автомойки Елена Гурьева отмечает:

"Это затраты на оборудование, его установку и постоянную замену фильтров. Каждая замена обходится недёшево, поэтому расходы будут существенными."

Влияние на потребление воды

В среднем автомойки Семея расходуют 70 кубометров воды в месяц, а крупные — до 250 кубометров. Представители коммунальных служб уверены, что переход на оборотное водоснабжение позволит сократить потребление воды как минимум на треть.

Государство готово поддержать предпринимателей

Поскольку внедрение систем требует технической подготовки и финансовых вложений, власти рассматривают меры поддержки. Среди возможных вариантов:

безвозмездные гранты;

кредиты с низким процентом;

консультационная помощь по установке оборудования.

Цель таких мер — не только снизить нагрузку на предпринимателей, но и ускорить внедрение экологически рациональных технологий в стране.