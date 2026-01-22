18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.71
591.43
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.01.2026, 08:45

Автомойки в Казахстане будут работать по новым строгим правилам

Новости Казахстана 0 2 004

До 2030 года все автомойки страны должны будут перейти на систему повторного использования воды. Об этом предпринимателям сообщили сотрудники местных коммунальных служб, подчеркнув необходимость рационального расходования природных ресурсов, передает Lada.kz со ссылкой на 24.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новый Водный кодекс: вода на вес золота

С июля текущего года в Казахстане вступил в силу обновлённый Водный кодекс, который акцентирует внимание на эффективном использовании воды. Особое внимание уделяется объектам с наибольшим потреблением, среди которых — автомойки.

Главная задача новых правил — внедрение систем оборотного водоснабжения. Суть технологии проста: использованная вода проходит многоступенчатую очистку и возвращается в процесс, существенно снижая потребление свежей воды.

Талгат Мадияров, начальник отдела по работе с общественностью ГКП «Семей водоканал», пояснил:

"Мы провели инвентаризацию всех автомоек города, определили их суточное потребление и выдали предписания с рекомендациями по внедрению системы оборотного водоснабжения. Контроль за исполнением будет осуществляться нашим предприятием."

Стоимость инноваций: как вписаться в бюджет

Владельцы автомоек в целом поддерживают идею бережного расходования воды, но отмечают, что внедрение подобных систем — задача не из лёгких.

  • Минимальная стоимость качественного оборудования начинается от одного миллиона тенге.

  • Цена зависит от мощности и сложности фильтрации.

  • Для установки необходимо реконструировать помещение.

  • Фильтры требуют регулярной замены, что создаёт дополнительные расходы.

Администратор автомойки Елена Гурьева отмечает:

"Это затраты на оборудование, его установку и постоянную замену фильтров. Каждая замена обходится недёшево, поэтому расходы будут существенными."

Влияние на потребление воды

В среднем автомойки Семея расходуют 70 кубометров воды в месяц, а крупные — до 250 кубометров. Представители коммунальных служб уверены, что переход на оборотное водоснабжение позволит сократить потребление воды как минимум на треть.

Государство готово поддержать предпринимателей

Поскольку внедрение систем требует технической подготовки и финансовых вложений, власти рассматривают меры поддержки. Среди возможных вариантов:

  • безвозмездные гранты;

  • кредиты с низким процентом;

  • консультационная помощь по установке оборудования.

Цель таких мер — не только снизить нагрузку на предпринимателей, но и ускорить внедрение экологически рациональных технологий в стране.

4
3
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Ну конечно автомойкам гранты а клиентам повышение цен, как у нас обычно происходит.
22.01.2026, 07:41
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь