Последний шанс для казахстанцев покинуть Южную Корею без штрафов

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана сделало важное обращение к соотечественникам, находящимся в Южной Корее. Ведомство призвало граждан воспользоваться возможностью добровольно урегулировать свой миграционный статус и избежать штрафов и запрета на повторный въезд, сообщает Lada.kz.
В министерстве напомнили, что казахстанцы, пребывающие в Южной Корее с нарушением миграционного законодательства, имеют шанс покинуть страну до конца февраля 2026 года без штрафных санкций и ограничений на будущие поездки.
Сроки участия были расширены благодаря переговорам между казахстанской стороной и Министерством юстиции Республики Корея, состоявшимися в 2025 году. Основной целью договоренностей стало снижение нелегальной миграции и обеспечение защиты прав граждан Казахстана за рубежом.
Несмотря на лояльность мер, программа не распространяется на следующие категории граждан:
Лица, совершившие уголовные преступления, подлежащие принудительному выдворению;
Иностранцы, оказавшиеся в нелегальном положении после 1 декабря 2025 года.
Для того чтобы воспользоваться программой добровольного выезда, необходимо:
Иметь действующий паспорт гражданина Казахстана;
Подать заявление о добровольном выезде;
Приобрести авиабилет;
Предварительно уведомить иммиграционные органы Южной Кореи за 3–15 дней до вылета.
Министерство акцентирует внимание на том, что соблюдение этих условий позволяет минимизировать правовые последствия и вернуться домой без проблем.
Ведомство также предостерегло казахстанцев от нелегального трудоустройства за рубежом. Нарушение закона влечет за собой риски:
Принудительное выдворение;
Штрафы и ограничения прав;
Возможная трудовая эксплуатация.
Министерство рекомендует пользоваться только официальными каналами трудоустройства, включая:
Лицензированные частные агентства занятости;
Государственные программы трудовой миграции;
Прямые предложения от работодателей.
Соблюдение этих правил помогает избежать серьезных правовых и финансовых последствий, а также гарантирует защиту трудовых прав казахстанцев за границей.
