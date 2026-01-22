Последний шанс для казахстанцев покинуть Южную Корею без штрафов

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана сделало важное обращение к соотечественникам, находящимся в Южной Корее. Ведомство призвало граждан воспользоваться возможностью добровольно урегулировать свой миграционный статус и избежать штрафов и запрета на повторный въезд, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Добровольный выезд без санкций

В министерстве напомнили, что казахстанцы, пребывающие в Южной Корее с нарушением миграционного законодательства, имеют шанс покинуть страну до конца февраля 2026 года без штрафных санкций и ограничений на будущие поездки.

Сроки участия были расширены благодаря переговорам между казахстанской стороной и Министерством юстиции Республики Корея, состоявшимися в 2025 году. Основной целью договоренностей стало снижение нелегальной миграции и обеспечение защиты прав граждан Казахстана за рубежом.

Ограничения программы

Несмотря на лояльность мер, программа не распространяется на следующие категории граждан:

Лица, совершившие уголовные преступления, подлежащие принудительному выдворению;

Иностранцы, оказавшиеся в нелегальном положении после 1 декабря 2025 года.

Как участвовать в программе

Для того чтобы воспользоваться программой добровольного выезда, необходимо:

Иметь действующий паспорт гражданина Казахстана; Подать заявление о добровольном выезде; Приобрести авиабилет; Предварительно уведомить иммиграционные органы Южной Кореи за 3–15 дней до вылета.

Министерство акцентирует внимание на том, что соблюдение этих условий позволяет минимизировать правовые последствия и вернуться домой без проблем.

Законная трудовая миграция — залог безопасности

Ведомство также предостерегло казахстанцев от нелегального трудоустройства за рубежом. Нарушение закона влечет за собой риски:

Принудительное выдворение;

Штрафы и ограничения прав;

Возможная трудовая эксплуатация.

Министерство рекомендует пользоваться только официальными каналами трудоустройства, включая:

Лицензированные частные агентства занятости;

Государственные программы трудовой миграции;

Прямые предложения от работодателей.

Соблюдение этих правил помогает избежать серьезных правовых и финансовых последствий, а также гарантирует защиту трудовых прав казахстанцев за границей.