22.01.2026, 10:29

Последний шанс для казахстанцев покинуть Южную Корею без штрафов

Новости Казахстана

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана сделало важное обращение к соотечественникам, находящимся в Южной Корее. Ведомство призвало граждан воспользоваться возможностью добровольно урегулировать свой миграционный статус и избежать штрафов и запрета на повторный въезд, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Добровольный выезд без санкций

В министерстве напомнили, что казахстанцы, пребывающие в Южной Корее с нарушением миграционного законодательства, имеют шанс покинуть страну до конца февраля 2026 года без штрафных санкций и ограничений на будущие поездки.

Сроки участия были расширены благодаря переговорам между казахстанской стороной и Министерством юстиции Республики Корея, состоявшимися в 2025 году. Основной целью договоренностей стало снижение нелегальной миграции и обеспечение защиты прав граждан Казахстана за рубежом.

Ограничения программы

Несмотря на лояльность мер, программа не распространяется на следующие категории граждан:

  • Лица, совершившие уголовные преступления, подлежащие принудительному выдворению;

  • Иностранцы, оказавшиеся в нелегальном положении после 1 декабря 2025 года.

Как участвовать в программе

Для того чтобы воспользоваться программой добровольного выезда, необходимо:

  1. Иметь действующий паспорт гражданина Казахстана;

  2. Подать заявление о добровольном выезде;

  3. Приобрести авиабилет;

  4. Предварительно уведомить иммиграционные органы Южной Кореи за 3–15 дней до вылета.

Министерство акцентирует внимание на том, что соблюдение этих условий позволяет минимизировать правовые последствия и вернуться домой без проблем.

Законная трудовая миграция — залог безопасности

Ведомство также предостерегло казахстанцев от нелегального трудоустройства за рубежом. Нарушение закона влечет за собой риски:

  • Принудительное выдворение;

  • Штрафы и ограничения прав;

  • Возможная трудовая эксплуатация.

Министерство рекомендует пользоваться только официальными каналами трудоустройства, включая:

  • Лицензированные частные агентства занятости;

  • Государственные программы трудовой миграции;

  • Прямые предложения от работодателей.

Соблюдение этих правил помогает избежать серьезных правовых и финансовых последствий, а также гарантирует защиту трудовых прав казахстанцев за границей.

