Все военнослужащие в Казахстане и их семьи получили бесплатный проезд в поездах с 2026 года

С 1 января 2026 года военнослужащие всех силовых структур Казахстана и их семьи смогут один раз в год бесплатно путешествовать пассажирскими поездами по стране . Эта инициатива направлена на усиление социальной поддержки военнослужащих, создание условий для семейного отдыха и упрощение планирования поездок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото: Нацгвардия РК

Разъяснения от Национальной гвардии

В Главном управлении Национальной гвардии МВД РК прошло комплексное разъяснительное мероприятие, на котором личному составу рассказали о новых социальных льготах и обсудили практическую реализацию инициативы на местах.

На встрече военнослужащие получили детальные инструкции о порядке использования бесплатного проезда, условиях предоставления льготы и способах оформления поездок.

Технические аспекты льготы

Главный менеджер департамента экономики и учета перевозок АО “Пассажирские перевозки” Айнур Базарбаева отметила:

Бесплатный проезд распространяется только на пассажирские поезда , работающие по внутренним маршрутам Казахстана;

Компенсация расходов будет осуществляться за счет средств “Қазақстан темір жолы”;

Льгота предназначена для военнослужащих и их ближайших членов семьи, что позволяет планировать совместные поездки.

Также директор департамента тарифной политики национальной компании Диас Тусипбеков подробно объяснил технические и организационные моменты использования льготы и ответил на вопросы личного состава.

Социальный эффект инициативы

Заместитель Главнокомандующего Национальной гвардии МВД РК по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Кайрат Умбетов подчеркнул:

Новая мера социальной поддержки повышает уровень защищенности военнослужащих и их семей ;

Льгота сокращает транспортные расходы и упрощает планирование поездок;

Строгое соблюдение правил при реализации инициативы гарантирует эффективность программы и прозрачность использования средств.

По словам генерал-майора, внедрение бесплатного проезда для силовиков станет важным шагом в поддержке тех, кто ежедневно обеспечивает безопасность страны, и их близких.