Все военнослужащие в Казахстане и их семьи получили бесплатный проезд в поездах с 2026 года

С 1 января 2026 года военнослужащие всех силовых структур Казахстана и их семьи смогут один раз в год бесплатно путешествовать пассажирскими поездами по стране. Эта инициатива направлена на усиление социальной поддержки военнослужащих, создание условий для семейного отдыха и упрощение планирования поездок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.
В Главном управлении Национальной гвардии МВД РК прошло комплексное разъяснительное мероприятие, на котором личному составу рассказали о новых социальных льготах и обсудили практическую реализацию инициативы на местах.
На встрече военнослужащие получили детальные инструкции о порядке использования бесплатного проезда, условиях предоставления льготы и способах оформления поездок.
Главный менеджер департамента экономики и учета перевозок АО “Пассажирские перевозки” Айнур Базарбаева отметила:
Бесплатный проезд распространяется только на пассажирские поезда, работающие по внутренним маршрутам Казахстана;
Компенсация расходов будет осуществляться за счет средств “Қазақстан темір жолы”;
Льгота предназначена для военнослужащих и их ближайших членов семьи, что позволяет планировать совместные поездки.
Также директор департамента тарифной политики национальной компании Диас Тусипбеков подробно объяснил технические и организационные моменты использования льготы и ответил на вопросы личного состава.
Заместитель Главнокомандующего Национальной гвардии МВД РК по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Кайрат Умбетов подчеркнул:
Новая мера социальной поддержки повышает уровень защищенности военнослужащих и их семей;
Льгота сокращает транспортные расходы и упрощает планирование поездок;
Строгое соблюдение правил при реализации инициативы гарантирует эффективность программы и прозрачность использования средств.
По словам генерал-майора, внедрение бесплатного проезда для силовиков станет важным шагом в поддержке тех, кто ежедневно обеспечивает безопасность страны, и их близких.
