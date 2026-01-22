Казахстанцы массово бросают доллар и меняют валютные привычки: куда уходят сбережения

В Казахстане наблюдается необычная тенденция: несмотря на рост официального курса тенге, интерес населения к доллару стремительно снижается. Чистые продажи американской валюты через обменные пункты за 11 месяцев 2025 года достигли минимального уровня за последние пять лет, сообщает Lada.kz.
Согласно данным Национального банка РК, объем нетто–продаж доллара США с января по ноябрь 2025 года составил 1,5 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель снизился на 10,4%, что демонстрирует ослабление чистого спроса на наличную валюту со стороны населения.
Специалисты Finprom.kz отмечают, что в течение первых девяти месяцев 2025 года ежемесячный объем продаж колебался от 66,9 млрд до 175 млрд тенге. При этом в октябре показатель резко вырос до 232,8 млрд тенге, а в ноябре достиг 234,7 млрд тенге — максимального уровня за год.
В региональном разрезе крупнейшие объемы нетто–продаж пришлись на Алматы (523 млрд тенге), Шымкент (312,4 млрд тенге) и Астану (118,2 млрд тенге). При этом прирост по сравнению с прошлым годом наблюдался только в Алматы — на 13,4%.
В то же время в Шымкенте продажи сократились на 30,9%, в Астане — на 8,2%. Значительные объемы также отмечались в Мангистауском (108,8 млрд) и Атырауском (80,3 млрд) регионах. Наименьшие показатели зафиксированы в Восточно-Казахстанской (716,3 млн) и Алматинской (1,2 млрд) областях.
Эта картина показывает, что география спроса на доллар меняется: мегаполисы на юге продолжают покупать валюту, тогда как восточные регионы активно отказываются от нее.
Официальный курс доллара в среднем за 2025 год составил 521,59 тенге, что на 11,1% выше среднего показателя за 2024 год и на 26,3% выше, чем пять лет назад. Минимальный курс был зафиксирован в марте (498 тенге), а максимальный — в сентябре (540,7 тенге). В декабре среднемесячный курс составил 511,5 тенге, что на 2,2% ниже уровня ноября.
По мнению старшего трейдера Ергазы Таубаева, население меньше скупает доллары, потому что экономика не переживает резких девальвационных шоков. Курс тенге растет плавно, без обвалов и панических сигналов.
«В такой ситуации доллар выглядит не спасением, а дорогой покупкой на пике, и массово в него просто не заходят», — объясняет Таубаев.
Одновременно у казахстанцев сокращается запас свободных средств: инфляция уменьшает доходы, а кредитная нагрузка растет. Люди вынуждены больше ориентироваться на текущие расходы, чем на валютную страховку.
Те деньги, которые удается откладывать, теперь чаще остаются в тенге. Высокие ставки по депозитам и удобство безналичных инструментов делают национальную валюту более привлекательной. В результате доллар перестал быть автоматическим выбором «на всякий случай», и спрос на наличную валюту заметно остывает, несмотря на рост курса.
