22.01.2026, 11:28

Казахстанцы массово бросают доллар и меняют валютные привычки: куда уходят сбережения

Новости Казахстана 0 665

В Казахстане наблюдается необычная тенденция: несмотря на рост официального курса тенге, интерес населения к доллару стремительно снижается. Чистые продажи американской валюты через обменные пункты за 11 месяцев 2025 года достигли минимального уровня за последние пять лет, сообщает Lada.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Статистика говорит сама за себя

Согласно данным Национального банка РК, объем нетто–продаж доллара США с января по ноябрь 2025 года составил 1,5 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель снизился на 10,4%, что демонстрирует ослабление чистого спроса на наличную валюту со стороны населения.

Специалисты Finprom.kz отмечают, что в течение первых девяти месяцев 2025 года ежемесячный объем продаж колебался от 66,9 млрд до 175 млрд тенге. При этом в октябре показатель резко вырос до 232,8 млрд тенге, а в ноябре достиг 234,7 млрд тенге — максимального уровня за год.

Региональные особенности: Юг активен, Восток сдержан

В региональном разрезе крупнейшие объемы нетто–продаж пришлись на Алматы (523 млрд тенге), Шымкент (312,4 млрд тенге) и Астану (118,2 млрд тенге). При этом прирост по сравнению с прошлым годом наблюдался только в Алматы — на 13,4%.

В то же время в Шымкенте продажи сократились на 30,9%, в Астане — на 8,2%. Значительные объемы также отмечались в Мангистауском (108,8 млрд) и Атырауском (80,3 млрд) регионах. Наименьшие показатели зафиксированы в Восточно-Казахстанской (716,3 млн) и Алматинской (1,2 млрд) областях.

Эта картина показывает, что география спроса на доллар меняется: мегаполисы на юге продолжают покупать валюту, тогда как восточные регионы активно отказываются от нее.

Почему доллар больше не «спасение»

Официальный курс доллара в среднем за 2025 год составил 521,59 тенге, что на 11,1% выше среднего показателя за 2024 год и на 26,3% выше, чем пять лет назад. Минимальный курс был зафиксирован в марте (498 тенге), а максимальный — в сентябре (540,7 тенге). В декабре среднемесячный курс составил 511,5 тенге, что на 2,2% ниже уровня ноября.

По мнению старшего трейдера Ергазы Таубаева, население меньше скупает доллары, потому что экономика не переживает резких девальвационных шоков. Курс тенге растет плавно, без обвалов и панических сигналов.

«В такой ситуации доллар выглядит не спасением, а дорогой покупкой на пике, и массово в него просто не заходят», — объясняет Таубаев.

Доллар теряет статус «аварийного фонда»

Одновременно у казахстанцев сокращается запас свободных средств: инфляция уменьшает доходы, а кредитная нагрузка растет. Люди вынуждены больше ориентироваться на текущие расходы, чем на валютную страховку.

Те деньги, которые удается откладывать, теперь чаще остаются в тенге. Высокие ставки по депозитам и удобство безналичных инструментов делают национальную валюту более привлекательной. В результате доллар перестал быть автоматическим выбором «на всякий случай», и спрос на наличную валюту заметно остывает, несмотря на рост курса.

