Сколько будут платить казахстанцы за работу в России: новые правила и штрафы

Оформление трудовой миграции в России стало более дорогим и строгим. Казахстанские граждане, планирующие работу в соседней стране, должны заранее учитывать расходы на визы и документы, а также возможные штрафы для себя и своих работодателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газет.Ru.

Фото: evreivrn.ru

Основные расходы казахстанского работника

При оформлении рабочей визы иностранному гражданину придётся заплатить 30 тысяч рублей госпошлины — это обязательная плата за переход на трудовую визу.

Дополнительно мигрант обязан оплатить включение работодателя в реестр — 1 тысячу рублей, тогда как сама компания заплатит за это 15 тысяч рублей. Включение иностранного работника в реестр обойдётся ещё в 1 тысячу рублей, а выдача идентификационной карты для легальной работы — в 5 тысяч рублей.

Если казахстанец меняет работодателя, а новый работодатель является физическим лицом, потребуется дополнительная плата в размере 10 тысяч рублей.

Таким образом, для легальной работы казахстанцу придётся потратить примерно 37–47 тысяч рублей, в зависимости от необходимости смены работодателя и регистрации.

Штрафы за нарушение правил

Нарушение трудового законодательства строго карается. Для казахстанцев и их работодателей действуют следующие санкции.

Для граждан — штраф от 2 до 5 тысяч рублей за нарушение правил оформления документов или работы без регистрации.

Для должностных лиц работодателя — штраф от 2,5 до 50 тысяч рублей в зависимости от серьёзности нарушения.

Для компаний — штраф от 250 до 800 тысяч рублей или приостановка деятельности на 14–90 суток за нелегальное трудоустройство мигрантов.

Кроме того, предоставление жилья, транспорта или других услуг иностранцу, включённому в реестр контролируемых лиц, также карается штрафами: граждане платят 2–5 тысяч рублей, должностные лица — 35–50 тысяч рублей, а организации — 400–500 тысяч рублей.

Новый реестр нарушителей

С 1 января 2025 года работодатели, уличённые в нарушении миграционного законодательства, будут включаться в специальный реестр нарушителей.

Попадание в этот реестр усложняет дальнейшее сотрудничество с мигрантами и усиливает контроль со стороны российских органов. Особенно это важно для казахстанских компаний, которые сотрудничают с российскими работодателями или принимают казахстанцев на временную работу.

Что важно знать казахстанцам

Легальная работа в России стала дороже: оформление визы и всех документов требует значительных расходов. Проверяйте легальность работодателя: официальные компании включены в реестр, что снижает риск штрафов. Соблюдайте миграционные правила: работа без регистрации грозит штрафами. Храните все документы, чеки и договора — они пригодятся при проверках.

Вывод: легальная работа в России для казахстанцев требует серьёзной подготовки, финансовых затрат и внимательного соблюдения правил, чтобы избежать штрафов и проблем с законом.