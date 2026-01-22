В Казахстане вновь поднят вопрос уязвимости и безопасности государственной границы

Проблемы защиты государственных границ Казахстана вновь оказались в центре внимания парламентариев. 22 января 2026 года депутат Сената Амангельды Нугманов направил депутатский запрос, в котором прямо указал на уязвимость пограничной инфраструктуры и необходимость срочного пересмотра действующего правового регулирования пограничной полосы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По словам сенатора, формально в стране установлен особый режим использования земель, расположенных вдоль государственной границы. Однако реальное положение дел, по его оценке, серьезно расходится с требованиями законодательства.
Действующие нормы предусматривают строгий правовой режим пограничной полосы. В частности:
земельные участки в ее пределах не подлежат передаче в частную собственность;
запрещается их предоставление во временное землепользование;
такие территории должны использоваться исключительно с учетом задач национальной безопасности.
Тем не менее, как отметил Нугманов, на практике ситуация выглядит иначе. Сегодня более трех тысяч земельных участков, находящихся в границах пограничной полосы, уже оформлены на физических и юридических лиц. Эти земли подлежат высвобождению, что создает правовые, социальные и управленческие риски.
Отдельное беспокойство сенатора вызывает фактическая ширина пограничной полосы на ряде участков. На границе Казахстана с Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан — в Жамбылской и Туркестанской областях — она местами составляет менее 30 метров.
По словам Нугманова, при таких параметрах нарушителям достаточно нескольких минут, чтобы беспрепятственно пересечь охраняемую территорию. Это делает границу уязвимой и практически незащищенной с точки зрения оперативного реагирования.
Недостаточная ширина пограничной полосы напрямую используется в противоправных целях. Сенатор указал, что именно эти участки активно задействуются для:
контрабанды товаров;
нелегального перегона сельскохозяйственных животных;
обхода пограничного контроля.
Отсутствие полноценной инфраструктуры и ограниченные возможности размещения подразделений пограничной службы лишь усиливают эти риски.
В качестве системного выхода из ситуации Амангельды Нугманов предложил увеличить ширину пограничной полосы до 1000 метров на наиболее проблемных участках. По его мнению, это позволит:
создать условия для размещения инженерных сооружений и технических средств охраны;
обеспечить постоянное присутствие пограничных подразделений;
снизить уровень незаконной деятельности вдоль рубежей страны.
Сенатор подчеркнул, что при возможных изменениях в Земельный кодекс необходимо учитывать позицию Пограничной службы Комитета национальной безопасности. В ведомстве неоднократно указывали на угрозы, возникающие при передаче земель в пограничной полосе во временное землепользование.
Нугманов считает, что любые законодательные корректировки должны опираться не только на экономические расчеты, но и на оценки рисков для национальной безопасности.
В завершение депутат призвал Правительство Казахстана подойти к вопросу комплексно. Речь идет не только об усилении контроля, но и о:
проведении правовой и социально-экономической оценки последствий изменений;
учете интересов жителей приграничных районов;
поиске баланса между задачами государственной безопасности и потребностями населения.
По мнению сенатора, без системного пересмотра подходов к пограничной полосе Казахстан рискует и дальше сталкиваться с уязвимостями на стратегически важных рубежах.
