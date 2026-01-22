В Казахстане вновь поднят вопрос уязвимости и безопасности государственной границы

Проблемы защиты государственных границ Казахстана вновь оказались в центре внимания парламентариев. 22 января 2026 года депутат Сената Амангельды Нугманов направил депутатский запрос, в котором прямо указал на уязвимость пограничной инфраструктуры и необходимость срочного пересмотра действующего правового регулирования пограничной полосы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

По словам сенатора, формально в стране установлен особый режим использования земель, расположенных вдоль государственной границы. Однако реальное положение дел, по его оценке, серьезно расходится с требованиями законодательства.

Закон есть, но он не работает

Действующие нормы предусматривают строгий правовой режим пограничной полосы. В частности:

земельные участки в ее пределах не подлежат передаче в частную собственность ;

запрещается их предоставление во временное землепользование ;

такие территории должны использоваться исключительно с учетом задач национальной безопасности.

Тем не менее, как отметил Нугманов, на практике ситуация выглядит иначе. Сегодня более трех тысяч земельных участков, находящихся в границах пограничной полосы, уже оформлены на физических и юридических лиц. Эти земли подлежат высвобождению, что создает правовые, социальные и управленческие риски.

Узкая граница — быстрый проход

Отдельное беспокойство сенатора вызывает фактическая ширина пограничной полосы на ряде участков. На границе Казахстана с Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан — в Жамбылской и Туркестанской областях — она местами составляет менее 30 метров.

По словам Нугманова, при таких параметрах нарушителям достаточно нескольких минут, чтобы беспрепятственно пересечь охраняемую территорию. Это делает границу уязвимой и практически незащищенной с точки зрения оперативного реагирования.

Контрабанда и нелегальное перемещение

Недостаточная ширина пограничной полосы напрямую используется в противоправных целях. Сенатор указал, что именно эти участки активно задействуются для:

контрабанды товаров;

нелегального перегона сельскохозяйственных животных;

обхода пограничного контроля.

Отсутствие полноценной инфраструктуры и ограниченные возможности размещения подразделений пограничной службы лишь усиливают эти риски.

Решение — расширение до километра

В качестве системного выхода из ситуации Амангельды Нугманов предложил увеличить ширину пограничной полосы до 1000 метров на наиболее проблемных участках. По его мнению, это позволит:

создать условия для размещения инженерных сооружений и технических средств охраны;

обеспечить постоянное присутствие пограничных подразделений;

снизить уровень незаконной деятельности вдоль рубежей страны.

Земельный кодекс под пересмотр

Сенатор подчеркнул, что при возможных изменениях в Земельный кодекс необходимо учитывать позицию Пограничной службы Комитета национальной безопасности. В ведомстве неоднократно указывали на угрозы, возникающие при передаче земель в пограничной полосе во временное землепользование.

Нугманов считает, что любые законодательные корректировки должны опираться не только на экономические расчеты, но и на оценки рисков для национальной безопасности.

Баланс между безопасностью и интересами людей

В завершение депутат призвал Правительство Казахстана подойти к вопросу комплексно. Речь идет не только об усилении контроля, но и о:

проведении правовой и социально-экономической оценки последствий изменений;

учете интересов жителей приграничных районов;

поиске баланса между задачами государственной безопасности и потребностями населения.

По мнению сенатора, без системного пересмотра подходов к пограничной полосе Казахстан рискует и дальше сталкиваться с уязвимостями на стратегически важных рубежах.