18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.71
591.43
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.01.2026, 13:25

В Казахстане вновь поднят вопрос уязвимости и безопасности государственной границы

Новости Казахстана 0 793

Проблемы защиты государственных границ Казахстана вновь оказались в центре внимания парламентариев. 22 января 2026 года депутат Сената Амангельды Нугманов направил депутатский запрос, в котором прямо указал на уязвимость пограничной инфраструктуры и необходимость срочного пересмотра действующего правового регулирования пограничной полосы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

По словам сенатора, формально в стране установлен особый режим использования земель, расположенных вдоль государственной границы. Однако реальное положение дел, по его оценке, серьезно расходится с требованиями законодательства.

Закон есть, но он не работает

Действующие нормы предусматривают строгий правовой режим пограничной полосы. В частности:

  • земельные участки в ее пределах не подлежат передаче в частную собственность;

  • запрещается их предоставление во временное землепользование;

  • такие территории должны использоваться исключительно с учетом задач национальной безопасности.

Тем не менее, как отметил Нугманов, на практике ситуация выглядит иначе. Сегодня более трех тысяч земельных участков, находящихся в границах пограничной полосы, уже оформлены на физических и юридических лиц. Эти земли подлежат высвобождению, что создает правовые, социальные и управленческие риски.

Узкая граница — быстрый проход

Отдельное беспокойство сенатора вызывает фактическая ширина пограничной полосы на ряде участков. На границе Казахстана с Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан — в Жамбылской и Туркестанской областях — она местами составляет менее 30 метров.

По словам Нугманова, при таких параметрах нарушителям достаточно нескольких минут, чтобы беспрепятственно пересечь охраняемую территорию. Это делает границу уязвимой и практически незащищенной с точки зрения оперативного реагирования.

Контрабанда и нелегальное перемещение

Недостаточная ширина пограничной полосы напрямую используется в противоправных целях. Сенатор указал, что именно эти участки активно задействуются для:

  • контрабанды товаров;

  • нелегального перегона сельскохозяйственных животных;

  • обхода пограничного контроля.

Отсутствие полноценной инфраструктуры и ограниченные возможности размещения подразделений пограничной службы лишь усиливают эти риски.

Решение — расширение до километра

В качестве системного выхода из ситуации Амангельды Нугманов предложил увеличить ширину пограничной полосы до 1000 метров на наиболее проблемных участках. По его мнению, это позволит:

  • создать условия для размещения инженерных сооружений и технических средств охраны;

  • обеспечить постоянное присутствие пограничных подразделений;

  • снизить уровень незаконной деятельности вдоль рубежей страны.

Земельный кодекс под пересмотр

Сенатор подчеркнул, что при возможных изменениях в Земельный кодекс необходимо учитывать позицию Пограничной службы Комитета национальной безопасности. В ведомстве неоднократно указывали на угрозы, возникающие при передаче земель в пограничной полосе во временное землепользование.

Нугманов считает, что любые законодательные корректировки должны опираться не только на экономические расчеты, но и на оценки рисков для национальной безопасности.

Баланс между безопасностью и интересами людей

В завершение депутат призвал Правительство Казахстана подойти к вопросу комплексно. Речь идет не только об усилении контроля, но и о:

  • проведении правовой и социально-экономической оценки последствий изменений;

  • учете интересов жителей приграничных районов;

  • поиске баланса между задачами государственной безопасности и потребностями населения.

По мнению сенатора, без системного пересмотра подходов к пограничной полосе Казахстан рискует и дальше сталкиваться с уязвимостями на стратегически важных рубежах.

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Вся прибрежная полоса Каспия является государственной границей и не должна передаваться в частные руки
22.01.2026, 13:11
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Вроде бы в казне денег нет.
22.01.2026, 10:31
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь