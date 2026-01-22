18+
22.01.2026, 14:20

Новые пособия и выплаты при рождении ребенка в Казахстане в 2026 году: все, что нужно знать

Новости Казахстана

С 1 января 2026 года государственные пособия и социальные выплаты при рождении ребенка в Казахстане выросли на 10%, сообщает Uchet.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РК. Это касается как единовременных выплат, так и пособий по уходу за ребенком и компенсаций для работающих родителей, передает Lada.kz. 

Фото: omet-rb.com
Фото: omet-rb.com

Единовременное пособие при рождении ребенка

Размер единовременного пособия зависит от того, какой по счету ребенок рождается в семье.

  • Первый, второй и третий ребенок: 38 МРП, что в 2026 году составляет 164 350 тенге (в 2025 году — 149 416 тенге, прибавка +14 934 тенге).

  • Четвертый и последующие дети: 63 МРП, или 272 475 тенге (в 2025 году — 247 716 тенге, прибавка +24 759 тенге).

Таким образом, государство увеличило выплаты всем семьям, независимо от количества детей, что делает поддержку более ощутимой для родителей.

Пособие по уходу за ребенком для неработающих женщин

Неработающие женщины получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Размер пособия рассчитывается в зависимости от очередности ребенка:

  • Первый ребенок: 5,76 МРП — 24 912 тенге (в 2025 году — 22 648 тенге, прибавка +2 264 тенге).

  • Второй ребенок: 6,81 МРП — 29 453 тенге (в 2025 году — 26 777 тенге, прибавка +2 676 тенге).

  • Третий ребенок: 7,85 МРП — 33 951 тенге (в 2025 году — 30 866 тенге, прибавка +3 085 тенге).

  • Четвертый и последующие дети: 8,90 МРП — 38 493 тенге (в 2025 году — 34 995 тенге, прибавка +3 498 тенге).

Таким образом, чем больше детей в семье, тем выше ежемесячная поддержка со стороны государства.

Выплата по случаю потери дохода для работающих родителей

Работающие женщины, за которых работодатели делали отчисления в Государственный фонд социального страхования (ГФСС), могут получить компенсацию по случаю потери дохода:

  • при беременности и родах;

  • при усыновлении или удочерении новорожденного ребенка.

Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода женщины за последние 12 месяцев и количества дней нетрудоспособности.

Социальная выплата по уходу за ребенком для участников обязательного социального страхования

Родители, включенные в систему обязательного социального страхования, имеют право на социальную выплату при уходе за ребенком до 1,5 лет, которая составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года.

Важно отметить: если рождается двое и более детей, выплаты назначаются на каждого ребенка отдельно, что существенно увеличивает финансовую поддержку многодетным семьям.

Вывод

С увеличением всех выплат на 10% в 2026 году государство усилило социальную поддержку семей с детьми. Повышение касается как единовременных пособий, так и ежемесячных выплат и компенсаций для работающих родителей. Это делает финансовую нагрузку на семьи с новорожденными заметно легче, особенно для многодетных семей и тех, кто находится в декрете без официального заработка.

