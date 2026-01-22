Все банки Казахстана получили доступ к жилищным сбережениям

В Казахстане внесены изменения в закон «О жилищных строительных сбережениях РК» , которые открывают доступ к системе не только специализированному «Отбасы банку», но и всем остальным банкам второго уровня. Однако новые участники системы столкнутся с ограничениями, отличающими их от привычного лидера рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Банки второго уровня получили зеленый свет

Ранее система жилищных строительных сбережений (ЖСС) была эксклюзивной для «Отбасы банка». Теперь поправки к закону позволяют любому банку второго уровня предлагать своим клиентам услуги в рамках ЖСС.

«Для целей настоящего закона под жилищными строительными сберегательными банками понимаются также банки второго уровня, не обладающие статусом жилищного строительного сберегательного банка», – говорится в новом дополнении.

Таким образом, теперь клиенты могут открывать вклады в ЖСС и получать жилищные займы через широкий круг банков, что расширяет конкуренцию и потенциально упрощает доступ к финансированию для казахстанцев.

Какие услуги смогут предоставлять новые участники

Поправки дают банкам второго уровня право:

открывать жилищные сберегательные вклады ;

предоставлять промежуточные и предварительные жилищные займы ;

финансировать мероприятия по улучшению жилищных условий клиентов.

Эти меры направлены на расширение возможностей граждан при накоплении средств на жилье и стимулирование активности банковского сектора в жилищной сфере.

Но есть свои ограничения

Несмотря на открытие доступа, новые участники системы столкнутся с важным ограничением: государственная премия по депозитам ЖСС, начисляемая ежегодно, будет действовать только для вкладов в «Отбасы банке».

«Положения настоящей статьи не распространяются на банки второго уровня, не обладающие статусом жилищного строительного сберегательного банка», – уточняется в законе.

Это означает, что клиенты обычных банков смогут пользоваться ЖСС, но без бонусов от государства, что создаёт различие между «Отбасы банком» и остальными участниками рынка.

Что это значит для населения и банков

Поправки открывают новые возможности для казахстанцев, желающих накопить на жильё, и для банков, которые смогут расширить спектр услуг. В то же время государство сохраняет приоритет за «Отбасы банком», предоставляя ему конкурентное преимущество через премии.

Эксперты отмечают, что такая схема может стимулировать конкуренцию и появление новых финансовых предложений, но одновременно создаёт условия, где разница в бонусах и привилегиях будет важным фактором выбора банка для накоплений.