Температура воды в Каспийском море
22.01.2026, 15:26

Все банки Казахстана получили доступ к жилищным сбережениям

Новости Казахстана 0 610

В Казахстане внесены изменения в закон «О жилищных строительных сбережениях РК», которые открывают доступ к системе не только специализированному «Отбасы банку», но и всем остальным банкам второго уровня. Однако новые участники системы столкнутся с ограничениями, отличающими их от привычного лидера рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: telanganatoday.com
Фото: telanganatoday.com

Банки второго уровня получили зеленый свет

Ранее система жилищных строительных сбережений (ЖСС) была эксклюзивной для «Отбасы банка». Теперь поправки к закону позволяют любому банку второго уровня предлагать своим клиентам услуги в рамках ЖСС.

«Для целей настоящего закона под жилищными строительными сберегательными банками понимаются также банки второго уровня, не обладающие статусом жилищного строительного сберегательного банка», – говорится в новом дополнении.

Таким образом, теперь клиенты могут открывать вклады в ЖСС и получать жилищные займы через широкий круг банков, что расширяет конкуренцию и потенциально упрощает доступ к финансированию для казахстанцев.

Какие услуги смогут предоставлять новые участники

Поправки дают банкам второго уровня право:

  • открывать жилищные сберегательные вклады;

  • предоставлять промежуточные и предварительные жилищные займы;

  • финансировать мероприятия по улучшению жилищных условий клиентов.

Эти меры направлены на расширение возможностей граждан при накоплении средств на жилье и стимулирование активности банковского сектора в жилищной сфере.

Но есть свои ограничения

Несмотря на открытие доступа, новые участники системы столкнутся с важным ограничением: государственная премия по депозитам ЖСС, начисляемая ежегодно, будет действовать только для вкладов в «Отбасы банке».

«Положения настоящей статьи не распространяются на банки второго уровня, не обладающие статусом жилищного строительного сберегательного банка», – уточняется в законе.

Это означает, что клиенты обычных банков смогут пользоваться ЖСС, но без бонусов от государства, что создаёт различие между «Отбасы банком» и остальными участниками рынка.

Что это значит для населения и банков

Поправки открывают новые возможности для казахстанцев, желающих накопить на жильё, и для банков, которые смогут расширить спектр услуг. В то же время государство сохраняет приоритет за «Отбасы банком», предоставляя ему конкурентное преимущество через премии.

Эксперты отмечают, что такая схема может стимулировать конкуренцию и появление новых финансовых предложений, но одновременно создаёт условия, где разница в бонусах и привилегиях будет важным фактором выбора банка для накоплений.

0
6
0
