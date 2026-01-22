18+
22.01.2026, 16:12

Касым-Жомарт Токаев подписал устав «Совета мира» по Газе в Давосе

Новости Казахстана 0 845

На полях Всемирного экономического форума в Давосе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токае официально подписал устав международного объединения «Совет мира», созданного по инициативе президента США Дональда Трампа для урегулирования ситуации в секторе Газа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Встреча лидеров перед подписанием

Согласно опубликованным видеокадрам, перед церемонией подписания Токаев провёл короткую беседу с Трампом. После чего американский лидер выразил дружелюбие, похлопав президента Казахстана по плечу.

Ранее Трамп официально пригласил Казахстан войти в число государств-учредителей нового совета. В ответ на это Токаев направил письмо с благодарностью и подтвердил готовность внести вклад в обеспечение мира на Ближнем Востоке и глобальной стабильности, как отметил помощник пресс-секретаря президента Руслан Желдибай.

Состав и руководство «Совета мира»

  • Устав подписали представители 18 государств.

  • Председателем объединения назначен Дональд Трамп.

  • Совет планирует сотрудничество с ООН, однако Трамп ранее допускал, что в перспективе структура может частично заменить ООН, которую он называл «не очень полезной».

Лидеры и официальные лица на церемонии

Среди участников церемонии подписания:

  • Президенты Казахстана, России, Армении, Азербайджана, Пакистана, Катара, Индонезии, Аргентины и Венгрии.

  • Со стороны США: госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и другие.

Международная реакция на инициативу США

Инициатива Вашингтона вызвала неоднозначную реакцию в мире:

  • Европейские страны частично отказались от участия, опасаясь, что новый формат может подвинуть ООН как ключевую площадку для урегулирования международных конфликтов.

  • ООН выразила скептицизм, напомнив, что глобальный механизм по поддержанию мира уже существует.

Тем не менее, по словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, согласие на участие в работе «Совета мира» дали 20–25 государств, и США рассчитывают на дальнейшее расширение круга участников.

Значение для Казахстана

Для Казахстана участие в «Совете мира» означает:

  • Укрепление международного авторитета страны как посредника в миротворческих инициативах.

  • Возможность влияния на урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке.

  • Расширение дипломатических контактов с ведущими мировыми лидерами и структурами.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Если Америка перестанет лазить в чужие огороды, то и Советы мира не нужны будут. Опять страну Советов создают.
22.01.2026, 12:25
