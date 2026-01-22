Касым-Жомарт Токаев подписал устав «Совета мира» по Газе в Давосе

На полях Всемирного экономического форума в Давосе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токае официально подписал устав международного объединения «Совет мира», созданного по инициативе президента США Дональда Трампа для урегулирования ситуации в секторе Газа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: кадр YouTube

Встреча лидеров перед подписанием

Согласно опубликованным видеокадрам, перед церемонией подписания Токаев провёл короткую беседу с Трампом. После чего американский лидер выразил дружелюбие, похлопав президента Казахстана по плечу.

Ранее Трамп официально пригласил Казахстан войти в число государств-учредителей нового совета. В ответ на это Токаев направил письмо с благодарностью и подтвердил готовность внести вклад в обеспечение мира на Ближнем Востоке и глобальной стабильности, как отметил помощник пресс-секретаря президента Руслан Желдибай.

Состав и руководство «Совета мира»

Устав подписали представители 18 государств .

Председателем объединения назначен Дональд Трамп .

Совет планирует сотрудничество с ООН, однако Трамп ранее допускал, что в перспективе структура может частично заменить ООН, которую он называл «не очень полезной».

Лидеры и официальные лица на церемонии

Среди участников церемонии подписания:

Президенты Казахстана, России, Армении, Азербайджана, Пакистана, Катара, Индонезии, Аргентины и Венгрии.

Со стороны США: госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и другие.

Международная реакция на инициативу США

Инициатива Вашингтона вызвала неоднозначную реакцию в мире:

Европейские страны частично отказались от участия, опасаясь, что новый формат может подвинуть ООН как ключевую площадку для урегулирования международных конфликтов.

ООН выразила скептицизм, напомнив, что глобальный механизм по поддержанию мира уже существует.

Тем не менее, по словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, согласие на участие в работе «Совета мира» дали 20–25 государств, и США рассчитывают на дальнейшее расширение круга участников.

Значение для Казахстана

Для Казахстана участие в «Совете мира» означает: