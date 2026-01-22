18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.71
591.43
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.01.2026, 18:28

Казахстан отменил таможенную пошлину для авто EREV

Новости Казахстана 0 1 147

С 22 января 2026 года Казахстан сделал крупный шаг в развитии рынка экологичных автомобилей. Последовательные гибриды (EREV) теперь можно ввозить в страну без уплаты таможенной пошлины — платить нужно только НДС, утильсбор и сбор за первичную регистрацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Станислав Бекетов
Фото: Станислав Бекетов

Что изменилось и кто решает

Решение об изменениях было принято Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ещё 23 декабря 2025 года. Документ вступил в силу 22 января 2026 года, позволяя ввозить автомобили с нулевой растаможкой в Казахстан по новым правилам ВТО.

В перечень освобождённых от таможенной пошлины транспортных средств вошли автомобили с кодами ТН ВЭД:

  • 8703 80 000 3

  • 8703 80 000 4

  • 8703 80 000 5

  • 8703 80 000 8

Не только электромобили: что такое последовательные гибриды

Ранее льготы действовали только для полностью электрических машин. Теперь последовательные гибриды EREV также попадают под нулевую растаможку.

Эти автомобили работают по принципу «электромотор вперед, ДВС подзаряжает батарею». То есть двигатель внутреннего сгорания не приводит колёса в движение напрямую, а служит исключительно для подзарядки аккумуляторов.

Новые коды ТН ВЭД: зачем это важно

Изменения были внесены в Единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в сентябре 2025 года. Старые позиции 8703 80 000 2 и 8703 80 000 9 заменены на новые подсубпозиции, что формально открыло путь для беспошлинного ввоза гибридов.

Какие марки теперь можно ввозить

Согласно новым правилам, беспошлинно в Казахстан можно завозить гибриды таких брендов, как:

  • Lixiang

  • Aito

  • Voya

  • Leapmotor

  • Zeekr

  • Shenlan Deepal

  • Другие производители последовательных гибридов

Какие сборы всё же придётся оплатить

Несмотря на отмену таможенной пошлины, владельцам будущих гибридов придётся платить:

  • НДС 16% от стоимости автомобиля

  • Утильсбор

  • Сбор за первичную регистрацию

  • Расходы на таможенное оформление и услуги лабораторий

Таким образом, Казахстан делает ставку на развитие экологичного транспорта, снижая финансовые барьеры для импорта современных гибридных моделей.

4
8
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь