Казахстан отменил таможенную пошлину для авто EREV

С 22 января 2026 года Казахстан сделал крупный шаг в развитии рынка экологичных автомобилей. Последовательные гибриды (EREV) теперь можно ввозить в страну без уплаты таможенной пошлины — платить нужно только НДС, утильсбор и сбор за первичную регистрацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Станислав Бекетов

Что изменилось и кто решает

Решение об изменениях было принято Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ещё 23 декабря 2025 года. Документ вступил в силу 22 января 2026 года, позволяя ввозить автомобили с нулевой растаможкой в Казахстан по новым правилам ВТО.

В перечень освобождённых от таможенной пошлины транспортных средств вошли автомобили с кодами ТН ВЭД:

8703 80 000 3

8703 80 000 4

8703 80 000 5

8703 80 000 8

Не только электромобили: что такое последовательные гибриды

Ранее льготы действовали только для полностью электрических машин. Теперь последовательные гибриды EREV также попадают под нулевую растаможку.

Эти автомобили работают по принципу «электромотор вперед, ДВС подзаряжает батарею». То есть двигатель внутреннего сгорания не приводит колёса в движение напрямую, а служит исключительно для подзарядки аккумуляторов.

Новые коды ТН ВЭД: зачем это важно

Изменения были внесены в Единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в сентябре 2025 года. Старые позиции 8703 80 000 2 и 8703 80 000 9 заменены на новые подсубпозиции, что формально открыло путь для беспошлинного ввоза гибридов.

Какие марки теперь можно ввозить

Согласно новым правилам, беспошлинно в Казахстан можно завозить гибриды таких брендов, как:

Lixiang

Aito

Voya

Leapmotor

Zeekr

Shenlan Deepal

Другие производители последовательных гибридов

Какие сборы всё же придётся оплатить

Несмотря на отмену таможенной пошлины, владельцам будущих гибридов придётся платить:

НДС 16% от стоимости автомобиля

Утильсбор

Сбор за первичную регистрацию

Расходы на таможенное оформление и услуги лабораторий

Таким образом, Казахстан делает ставку на развитие экологичного транспорта, снижая финансовые барьеры для импорта современных гибридных моделей.