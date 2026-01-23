Пустые обещания: как казахстанцы теряют веру в правительство

В 2025 году более 80% казахстанцев отметили рост расходов на продукты и товары первой необходимости. Эти данные были зафиксированы в опросах Бюро экспресс-мониторинга Demoscope, которые проводились трижды — в марте, августе и ноябре. В каждом из опросов приняли участие около 1,1 тысячи респондентов из 17 областей и крупнейших городов страны, включая Астану, Алматы и Шымкент, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Весной рост трат ощущали 68,6% опрошенных, к лету этот показатель снизился до 64,6%, а осенью — до 62,4%. При этом увеличивалась доля людей, фиксирующих лишь незначительное повышение расходов, что свидетельствует о постепенном привыкании к новым экономическим реалиям. В итоге почти 82% казахстанцев столкнулись с повышением стоимости жизни, тогда как для 11% расходы оставались прежними.

Аналитики связывают эту тенденцию с сокращением реальных доходов населения, которые, по данным Halyk Finance, упали на 3,4% в годовом выражении. Основными причинами стали высокая инфляция и ослабление национальной валюты, которые оказали давление на финансовое положение домохозяйств.

Финансовая уверенность колеблется

Финансовое самочувствие казахстанцев в течение года оставалось нестабильным. Пик тревожности пришелся на март, когда более половины опрошенных (51,5%) заявили, что не уверены в своем благополучии на ближайший год. На фоне сезонного изобилия дешевой плодоовощной продукции ситуация временно стабилизировалась в августе: доля тех, кто сомневается в своей финансовой стабильности, снизилась, а позитивный прогноз на будущее дали более половины респондентов.

Однако к осени тревожность снова выросла. К ноябрю 20,2% населения не были уверены в стабильности своих доходов, а число полностью неуверенных достигло 25,2%. В результате суммарная уверенность в будущем сократилась с 53,7% летом до 46,5% осенью, что говорит о продолжающейся экономической нестабильности и росте социальной тревожности среди населения.

Доверие к правительству под угрозой

Экономический кризис и рост цен оказали прямое влияние на отношение казахстанцев к государственным институтам. В марте недовольство достигло своего пика: почти две трети респондентов считали, что правительство не справляется с решением проблем страны. При этом треть населения полагала, что власти скорее не справляются, а ещё треть считала их совершенно неэффективными. К ноябрю ситуация частично стабилизировалась, и доля положительных оценок выросла до 44,6%, однако тревожные настроения продолжали сохраняться.

Ожидаемые меры, такие как повышение ставки НДС с 12% до 16% в 2026 году, усиливают опасения казахстанцев. Более 61% населения уверены, что такие инициативы приведут к росту цен и ухудшению качества жизни, что дополнительно подрывает доверие к действиям правительства.

Экономическая реальность и социальная напряженность

Данные опросов и аналитических исследований показывают, что экономическая ситуация формирует тревожность и недовольство, которые напрямую отражаются на восприятии власти. Удорожание жизни, колебания финансовой уверенности и ожидание новых налоговых нагрузок создают сложный фон, на котором доверие к государственным институтам становится все более хрупким. Для большинства казахстанцев 2025 год оказался годом финансовых испытаний, а предстоящие изменения в экономической политике только усиливают ощущение неопределенности и социальной напряженности.

