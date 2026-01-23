18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
22.01.2026, 20:29

Базовая ставка в заложниках у инфляции: чего ждать казахстанцам

Новости Казахстана 0 510

Завтра, 23 января 2026 года, Национальный банк Казахстана объявит своё первое в новом году решение по базовой ставке. Это событие особенно важно для бизнеса, инвесторов и потребителей, ведь базовая ставка напрямую влияет на кредиты, депозиты и стоимость товаров и услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал.

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

Эксперты предсказывают: ставка останется на месте

По мнению аналитиков, Нацбанк, скорее всего, не будет менять базовую ставку. Основные причины:

  • Высокая инфляция сохраняется, оказывая давление на цены.

  • Экономические риски остаются, ограничивая возможности для смелых решений.

  • Рост НДС с января 2026 года повышает цены на товары и услуги, что дополнительно сдерживает снижение ставки.

  • Снижение реальных доходов населения ограничивает возможности для повышения потребления и стимулирования экономики.

Эксперт Марат Каирленов пояснил: «Повышать ставку уже сложно — это бьет по бизнесу. Снижать её тоже нет смысла, потому что условия для бизнеса остаются неблагоприятными, и реальные доходы населения продолжают падать».

Дополнительные факторы давления на инфляцию

Ассоциация финансистов Казахстана также обращает внимание на следующие моменты:

  • Замороженные тарифы на топливо (ГСМ) — их повышение ожидается весной.

  • Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

  • Продолжающееся влияние нового Налогового кодекса с увеличенными ставками НДС.

Все эти факторы создают инфляционное давление, которое Нацбанк учитывает при принятии решения о базовой ставке.

Когда ждать снижения ставки?

Эксперты считают, что существенное снижение базовой ставки возможно лишь во втором полугодии 2026 года:

  • Первое полугодие: повышение ставок маловероятно, но снижение также маловероятно из-за высоких инфляционных ожиданий и эффекта от НДС.

  • Второе полугодие: если инфляция стабилизируется и экономические условия улучшатся, Нацбанк может рассмотреть снижение базовой ставки для стимулирования экономики.

По словам ведущего аналитика Ассоциации финансистов Алмата Оракбая: «Снижение ставки возможно только во втором полугодии, когда давление на цены начнет ослабевать и экономическая активность потребителей стабилизируется».

Итог для граждан и бизнеса

На ближайшее время финансовая ситуация в Казахстане останется относительно стабильной в части ключевой ставки. Бизнес и население должны ориентироваться на текущие условия и планировать расходы с учетом сохраняющегося давления инфляции и повышения тарифов.

