Базовая ставка в заложниках у инфляции: чего ждать казахстанцам

Завтра, 23 января 2026 года, Национальный банк Казахстана объявит своё первое в новом году решение по базовой ставке. Это событие особенно важно для бизнеса, инвесторов и потребителей, ведь базовая ставка напрямую влияет на кредиты, депозиты и стоимость товаров и услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал.
Эксперты предсказывают: ставка останется на месте
По мнению аналитиков, Нацбанк, скорее всего, не будет менять базовую ставку. Основные причины:
Высокая инфляция сохраняется, оказывая давление на цены.
Экономические риски остаются, ограничивая возможности для смелых решений.
Рост НДС с января 2026 года повышает цены на товары и услуги, что дополнительно сдерживает снижение ставки.
Снижение реальных доходов населения ограничивает возможности для повышения потребления и стимулирования экономики.
Эксперт Марат Каирленов пояснил: «Повышать ставку уже сложно — это бьет по бизнесу. Снижать её тоже нет смысла, потому что условия для бизнеса остаются неблагоприятными, и реальные доходы населения продолжают падать».
Дополнительные факторы давления на инфляцию
Ассоциация финансистов Казахстана также обращает внимание на следующие моменты:
Замороженные тарифы на топливо (ГСМ) — их повышение ожидается весной.
Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Продолжающееся влияние нового Налогового кодекса с увеличенными ставками НДС.
Все эти факторы создают инфляционное давление, которое Нацбанк учитывает при принятии решения о базовой ставке.
Когда ждать снижения ставки?
Эксперты считают, что существенное снижение базовой ставки возможно лишь во втором полугодии 2026 года:
Первое полугодие: повышение ставок маловероятно, но снижение также маловероятно из-за высоких инфляционных ожиданий и эффекта от НДС.
Второе полугодие: если инфляция стабилизируется и экономические условия улучшатся, Нацбанк может рассмотреть снижение базовой ставки для стимулирования экономики.
По словам ведущего аналитика Ассоциации финансистов Алмата Оракбая: «Снижение ставки возможно только во втором полугодии, когда давление на цены начнет ослабевать и экономическая активность потребителей стабилизируется».
Итог для граждан и бизнеса
На ближайшее время финансовая ситуация в Казахстане останется относительно стабильной в части ключевой ставки. Бизнес и население должны ориентироваться на текущие условия и планировать расходы с учетом сохраняющегося давления инфляции и повышения тарифов.
