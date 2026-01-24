18+
24.01.2026, 15:07

Все, что нужно знать о полномочиях будущего вице-президента Казахстана

Новости Казахстана

Казахстан готовится к важным изменениям в Конституции: в стране появится институт вице-президента. Об этом стало известно на первом заседании Комиссии по Конституционной реформе, где обсуждались полномочия новой должности и изменения в существующих положениях Конституции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Sputnik / Владислав Воднев

Кто будет назначать вице-президента и как

Назначение вице-президента будет осуществляться президентом страны, но с обязательным согласия Курултая, которое должно быть выражено большинством голосов от общего числа депутатов.

Таким образом, роль вице-президента становится не только исполнительной, но и тесно связанной с парламентским контролем, что отражает стремление к более сбалансированному распределению власти.

Основные функции и полномочия

На заседании комиссии Ержан Жиенбаев подробно остановился на том, чем будет заниматься вице-президент:

  • Международные отношения: по поручению президента представитель Республики Казахстан на международной арене, участие в переговорах и встречах с иностранными государствами.

  • Взаимодействие с органами власти: представляет президента при работе с Курултаем, Правительством и другими государственными структурами.

  • Связь с общественностью: сотрудничество с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями как внутри страны, так и за рубежом.

Кроме того, комиссия подчеркнула, что иные полномочия вице-президента будут определяться исключительно президентом, что позволит адаптировать роль к текущим задачам государства.

Что меняется в Конституции

С введением института вице-президента из Конституции будут исключены положения о Государственном советнике, а также будут закреплены требования к лицу, занимающему новую должность:

  • Вице-президент не может быть депутатом представительного органа.

  • Он не имеет права занимать другие оплачиваемые должности и вести предпринимательскую деятельность.

  • На период работы вице-президент не должен состоять в политической партии.

Как пояснил Ержан Жиенбаев, такие ограничения призваны повысить политическую конкуренцию и обеспечить равные условия для развития всех партий в стране.

Политический контекст

Введение института вице-президента соответствует курсу Президента Казахстана на реформирование политической системы и укрепление института власти через прозрачные процедуры назначения и контроля полномочий. Новый пост создаёт дополнительный уровень ответственности и взаимодействия между различными ветвями власти, а также усиливает международное представительство страны.

