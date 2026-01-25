18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.01.2026, 19:13

В Казахстане предложили аналог пятой поправки США - абсолютное право на жизнь и презумпция невиновности

Новости Казахстана

На первом заседании Комиссии по конституционной реформе уполномоченный по правам человека Казахстана Артур Ластаев выступил с инициативами по укреплению защиты прав и свобод граждан на уровне Конституции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Право не свидетельствовать против себя и близких

Ластаев подчеркнул необходимость прямого закрепления в Основном законе права человека не давать показания против самого себя и членов своей семьи. По его предложению, такая защита должна распространяться и на священнослужителей в отношении сведений, полученных на исповеди.

«Человек не обязан доказывать собственную невиновность», — отметил омбудсмен, добавив, что это положение должно стать конституционной нормой.

Презумпция невиновности и международные стандарты справедливости

Важной инициативой Ластаева стало предложение сделать презумпцию невиновности основополагающим принципом раздела Конституции о правах и свободах человека. Кроме того, он предложил закрепить принципы справедливости и соразмерности наказания, включая недопустимость повторного наказания за одно и то же деяние.

Эти нормы, по мнению омбудсмена, должны соответствовать международным стандартам и быть понятными и применимыми ко всем гражданам страны.

Абсолютное право на жизнь как высшая ценность

Особое внимание Ластаев уделил праву на жизнь, называя его «основой всех других прав и свобод».

«Гарантия права на жизнь государством заключается в том, что никто не может произвольно её лишить. Казахстан, провозгласивший жизнь человека наивысшим приоритетом, пять лет назад взял на себя международное обязательство, а затем в 2022 году полностью отменил смертную казнь», — подчеркнул он.

Омбудсмен отметил, что закрепление этого права в Конституции должно быть максимально абсолютизировано: никто, даже государство, не сможет отнять жизнь человека, независимо от тяжести преступления.

Универсальные права человека в одном разделе

Ластаев подчеркнул, что наряду с правом на жизнь существуют и другие универсальные права, которые одинаково применимы ко всем: от младенцев до пожилых людей, от верующих до атеистов.

«Все основные права и свободы должны быть сосредоточены в одном разделе Конституции, посвящённом защите человека и гражданина, и соответствовать международным стандартам — Всеобщей декларации прав человека и международным пактам ООН», — резюмировал омбудсмен.

Казахстанская «пятая поправка» и её отличие от США

Некоторые инициативы Ластаева сравнивают с Пятой поправкой Конституции США, которая запрещает принуждать человека свидетельствовать против самого себя и не допускает повторного привлечения к ответственности за одно и то же преступление.

Однако предложения казахстанского омбудсмена выходят далеко за рамки американского аналога. Помимо упомянутых норм, Ластаев акцентирует внимание на презумпции невиновности, абсолютном праве на жизнь и других гарантиях, которые, по его мнению, необходимо закрепить в Конституции Казахстана.

