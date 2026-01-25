Пять человек погибли при лобовом столкновении двух легковушек в Казахстане (видео)

Область Жетісу потрясла трагическая авария. В Аксуском районе на трассе "Кошкентал-Капал" произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Lada.kz.

Кадр из видео

Момент аварии

По предварительным данным, ДТП произошло накануне около 15:30 на 4-м перекрестке трассы. В аварии участвовали два автомобиля — Toyota Avalon и Toyota Camry. Обстоятельства столкновения пока устанавливаются, на место происшествия была немедленно направлена экстренная следственная группа.

Жертвы и пострадавшие

К сожалению, все попытки спасти часть пассажиров оказались безуспешными: пять человек погибли на месте. Еще двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Состояние пострадавших уточняется.

Расследование и действия полиции

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. На данный момент проводится досудебное расследование для выяснения точных причин и обстоятельств происшествия. Полиция рассматривает все версии случившегося, включая человеческий фактор и техническое состояние автомобилей.

Призыв к водителям

Департамент полиции Жетісу обратился к водителям с настоятельной просьбой соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на трассе, особенно в условиях плохой видимости или высокой загруженности дорог.