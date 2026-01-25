С 31 января казахстанцам предстоит пересмотреть привычные схемы использования пенсионных накоплений

Единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ), которые ранее позволяли закрывать часть ежемесячного платежа по ипотеке, теперь нельзя будет тратить на проценты — только на уменьшение основного долга, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: gov.kz

Это решение, закрепленное приказом и. о. министра промышленности и строительства РК, существенно изменяет финансовые привычки заемщиков, которые привыкли использовать пенсионные излишки для упрощения текущих платежей.

Как именно изменится использование ЕПВ для ипотечных кредитов

До вступления новых правил в силу казахстанцы часто направляли пенсионные накопления на погашение текущих платежей, включая проценты и основной долг. Теперь ситуация меняется радикально:

Только основной долг : пенсионные средства будут идти исключительно на уменьшение «тела» кредита.

Запрет на оплату процентов : банки больше не примут ЕПВ для погашения начисленных процентов по графику.

Дата вступления: новые нормы начинают действовать с 31 января 2026 года.

Это означает, что привычная возможность «подстраховать» себя за счет пенсионных накоплений для ежемесячного платежа исчезает.

Как это отразится на платежах заемщиков

Эксперты уверяют, что экономический эффект не пропадает, но он смещается в долгосрочную перспективу.

Главный эксперт Комитета по делам строительства и ЖКХ Даубек Керимбаев поясняет:

«При сокращении основного долга происходит автоматический пересчет графика. Проценты напрямую не гаснут, но ежемесячный платеж уменьшается. Например, если сейчас заемщик платит 300 тысяч тенге, после частичного погашения основного долга сумма может снизиться до 220–230 тысяч».

Тем не менее, для тех, кто использовал ЕПВ как временную финансовую «подушку» для оплаты процентов в трудные месяцы, новые правила могут создать дополнительную нагрузку на семейный бюджет. Теперь проценты придется оплачивать из собственных средств.

Другие важные изменения в системе пенсионных накоплений

Новые правила использования ЕПВ сопровождаются и другими реформами, которые важно учитывать:

Отмена налога : снятие пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий больше не облагается подоходным налогом в размере 10%. Это позволит гражданам сохранить больше средств на счете.

Приостановка оплаты медицинских услуг: прием заявок на использование ЕПВ для лечения временно остановлен. Министерство здравоохранения пересматривает перечень допустимых услуг, чтобы исключить нецелевое расходование пенсионных денег.

Что делать заемщикам: советы экспертов

Изменение правил требует пересмотра финансовой стратегии. Важно обратить внимание на следующие моменты:

Сроки подачи заявок : если планировали закрыть ближайшие ипотечные платежи за счет ЕПВ, необходимо успеть оформить заявку до 31 января.

Планирование бюджета : пенсионные средства теперь следует рассматривать как инструмент для глобального снижения долговой нагрузки — сокращения суммы или срока кредита, а не для текущей оплаты процентов.

Следить за разъяснениями банков: уполномоченные операторы, включая «Отбасы банк», готовят подробные инструкции по новой процедуре досрочного погашения основного долга.

Вывод: пенсионные накопления остаются мощным инструментом снижения долговой нагрузки, но перестают быть «подушкой» для ежемесячных ипотечных процентов. Казахстанцам предстоит пересмотреть подход к управлению финансами и подготовиться к новым реалиям.