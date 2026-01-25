Казахстан столкнулся с глобальной проблемой авиаперевозок пассажиров

В Казахстане выявлена критическая проблема в авиационной отрасли, которая может напрямую влиять на пассажирские перевозки и расписание рейсов. По словам председателя Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиевой, причиной ситуации стала недостаточная провозная емкость авиаперевозок — проблема, которая наблюдается не только в стране, но и во всем мире, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Kazinform

Пандемия и рост пассажиропотока: почему самолетов не хватает

На заседании Общественной палаты при Мажилисе Томпиева объяснила, что после пандемии COVID-19 пассажиропоток в Казахстане стремительно вырос.

"Концерны не успевают выпускать новые самолеты, поставки постоянно задерживаются. Поэтому провозная емкость остается недостающим фактором как в Казахстане, так и по всему миру и составляет около 20%," — отметила глава комитета.

Иными словами, спрос на авиаперевозки растет быстрее, чем производственные возможности авиастроителей, что создает риск задержек рейсов и нагрузку на действующий авиапарк.

Аудит авиационной безопасности: Казахстан среди лидеров СНГ

Помимо проблем с количеством самолетов, внимание в авиационной отрасли Казахстана сосредоточено на безопасности полетов. Томпиева представила результаты аудита авиационной безопасности, проведенного в 2025 году:

Общий показатель — 95,7% , что ставит Казахстан практически на первое место в СНГ.

В мировом рейтинге страна вошла в топ-20, показывая высокий уровень соблюдения стандартов безопасности.

Тем не менее, не все аспекты авиационной деятельности удовлетворяют требованиям. Один из восьми критических элементов, связанный с расследованием авиационных происшествий, достиг лишь 51%.

Новый Центр расследований авиационных происшествий

Чтобы устранить выявленные недостатки, в Казахстане был создан Центр расследований авиационных происшествий.

По словам Томпиевой, новая структура будет заниматься системной работой по расследованию инцидентов и планируется к запуску на региональном уровне. Это позволит не только улучшить безопасность полетов, но и ускорить процессы анализа и принятия мер после происшествий.

Последствия для пассажиров и отрасли

Эксперты предупреждают, что нехватка провозной емкости и задержки в поставках самолетов могут привести к:

росту стоимости билетов,

увеличению времени ожидания рейсов,

усилению нагрузки на аэропорты в периоды неблагоприятной погоды.

В условиях зимних снегопадов и сложных метеоусловий, особенно в Алматы и Нур-Султане, такие проблемы способны осложнить расписание рейсов и создать дискомфорт для пассажиров.