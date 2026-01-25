18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.35
590.63
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.01.2026, 12:34

Казахстан столкнулся с глобальной проблемой авиаперевозок пассажиров

Новости Казахстана 0 828

В Казахстане выявлена критическая проблема в авиационной отрасли, которая может напрямую влиять на пассажирские перевозки и расписание рейсов. По словам председателя Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиевой, причиной ситуации стала недостаточная провозная емкость авиаперевозок — проблема, которая наблюдается не только в стране, но и во всем мире, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Kazinform
Фото: Kazinform

Пандемия и рост пассажиропотока: почему самолетов не хватает

На заседании Общественной палаты при Мажилисе Томпиева объяснила, что после пандемии COVID-19 пассажиропоток в Казахстане стремительно вырос.

"Концерны не успевают выпускать новые самолеты, поставки постоянно задерживаются. Поэтому провозная емкость остается недостающим фактором как в Казахстане, так и по всему миру и составляет около 20%," — отметила глава комитета.

Иными словами, спрос на авиаперевозки растет быстрее, чем производственные возможности авиастроителей, что создает риск задержек рейсов и нагрузку на действующий авиапарк.

Аудит авиационной безопасности: Казахстан среди лидеров СНГ

Помимо проблем с количеством самолетов, внимание в авиационной отрасли Казахстана сосредоточено на безопасности полетов. Томпиева представила результаты аудита авиационной безопасности, проведенного в 2025 году:

  • Общий показатель — 95,7%, что ставит Казахстан практически на первое место в СНГ.

  • В мировом рейтинге страна вошла в топ-20, показывая высокий уровень соблюдения стандартов безопасности.

Тем не менее, не все аспекты авиационной деятельности удовлетворяют требованиям. Один из восьми критических элементов, связанный с расследованием авиационных происшествий, достиг лишь 51%.

Новый Центр расследований авиационных происшествий

Чтобы устранить выявленные недостатки, в Казахстане был создан Центр расследований авиационных происшествий.

По словам Томпиевой, новая структура будет заниматься системной работой по расследованию инцидентов и планируется к запуску на региональном уровне. Это позволит не только улучшить безопасность полетов, но и ускорить процессы анализа и принятия мер после происшествий.

Последствия для пассажиров и отрасли

Эксперты предупреждают, что нехватка провозной емкости и задержки в поставках самолетов могут привести к:

  • росту стоимости билетов,

  • увеличению времени ожидания рейсов,

  • усилению нагрузки на аэропорты в периоды неблагоприятной погоды.

В условиях зимних снегопадов и сложных метеоусловий, особенно в Алматы и Нур-Султане, такие проблемы способны осложнить расписание рейсов и создать дискомфорт для пассажиров.

0
7
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь