25.01.2026, 13:47

Ещё один срочник погиб в армии Казахстана: детали трагедии

Новости Казахстана 0 650

В одной из воинских частей Казахстана произошёл трагический инцидент: военнослужащий срочной службы погиб во время несения караульной службы. Событие произошло на востоке страны, в Усть-Каменогорском гарнизоне, и вызвало широкий общественный резонанс, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Обстоятельства происшествия

По информации командования Сухопутных войск Казахстана, трагедия произошла в пятницу, 23 января 2026 года.

"В одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона во время несения караульной службы военнослужащий срочной службы совершил самовыстрел из закреплённого за ним оружия. От полученных ран он скончался", – сообщил заместитель главнокомандующего Сухопутных войск по воспитательной и идеологической работе, Арынгали Акишев.

Военнослужащий был призван на срочную службу в апреле 2025 года, то есть отслужил менее года.

Начато уголовное расследование

По факту смерти срочника Усть-Каменогорским отделом Восточного регионального военно-следственного управления МВД возбуждено уголовное дело.
Досудебное расследование находится под контролем Военной прокуратуры Усть-Каменогорского гарнизона.

В официальных сообщениях подчёркивается, что причины и обстоятельства происшествия продолжают выясняться, а дополнительная информация в интересах следствия не разглашается.

Реакция Министерства обороны

Для объективного и всестороннего расследования инцидента на место была направлена специальная комиссия, возглавляемая заместителем министра обороны, генерал-майором Аскаром Мустабековым.

Арынгали Акишев отметил:

"Руководство Министерства обороны и Вооружённых сил выражает соболезнования родным и близким погибшего. Семье будет оказана вся необходимая помощь в соответствии с действующим законодательством".

Таким образом, Минобороны берет на себя обязательство тщательно изучить все обстоятельства трагедии и оказать поддержку семье погибшего.

0
10
0
