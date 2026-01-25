За отсутствие прописки в Казахстане придётся платить штраф - до 86 тысяч тенге

В 2026 году штрафы для жителей многоквартирных домов значительно выросли. Связано это с увеличением МРП до 4325 тенге — базовой величины, используемой для расчёта пособий, пенсий и штрафов. Теперь некоторые нарушения могут стоить сотни тысяч тенге, а за серьёзные проступки возможен административный арест на срок до 20 суток, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
За что и сколько придётся платить по Административному кодексу (КоАП РК).
В квартирах и во дворах шум запрещён с 22:00 до 9:00 в любой день недели. Норма закреплена в ст. 437 КоАП.
Для кафе, баров и других заведений в жилых домах или рядом действует чуть другой режим:
Будни: 22:00–9:00
Выходные и праздники: 23:00–10:00
Что считается шумом:
ремонт с перфоратором, дрелью или другими громкими инструментами;
крики, скандалы, громкий смех;
громкая музыка, телевизор на полном объёме;
фейерверки и петарды.
Штрафы:
для жильцов — 21 625 тенге (5 МРП);
для заведений — от 86 500 тенге (20 МРП) и выше.
Если вы купили квартиру и не оформили прописку в течение 30 дней, это нарушение ст. 492 КоАП.
Штрафы за нарушение прописки:
первый раз — 30 275 тенге (7 МРП);
повторно — 56 225 тенге (13 МРП).
Важно: прописка касается не только жильцов, но и собственников квартир. Если арендаторы живут без прописки, владелец квартиры может получить:
первый раз — 43 250 тенге (10 МРП);
повторно — 86 500 тенге (20 МРП).
Старые шкафы, коляски, коробки и прочие предметы, оставленные в коридоре, нарушают пожарную безопасность (ст. 410 КоАП).
Проходы должны быть свободны для эвакуации при пожаре или землетрясении.
Штрафы:
первый раз — 21 625 тенге (5 МРП);
повторно — 43 250 тенге (10 МРП).
Оставление мусора в подъезде или дворе карается ст. 434-2 КоАП:
первый раз — 43 250 тенге (10 МРП) или 40 часов общественных работ;
повторно в течение года — 86 500 тенге (20 МРП) или 80 часов работ.
Курение в подъездах, на лестничных площадках и в лифтах запрещено ст. 441 КоАП.
Штрафы:
первый раз — 64 875 тенге (15 МРП);
повторно — 86 500 тенге (20 МРП).
Подъезды, лестницы и дворы считаются общественными местами, где алкоголь запрещён (ст. 440 КоАП).
Штрафы и меры:
первый раз — 21 625 тенге (5 МРП);
повторно — 43 250 тенге (10 МРП), либо 20 часов общественных работ, или арест до 5 суток.
Разрисованные стены, сломанные почтовые ящики, разбитые лампы и перила — это порча имущества.
Штрафы и наказания:
первый раз — 216 200 тенге (50 МРП) или арест на 5–20 суток;
повторное нарушение в течение года — арест на 20–30 суток.
Не молчать. Вежливо информируйте соседей о правилах проживания.
Обращаться в КСК или ОСИ. Можно провести собрание жильцов и разъяснить нормы.
Если не помогает — звоните в полицию или ДЧС. Фиксируйте нарушения на фото и видео, чтобы не быть голословным.
Становитесь примером. Чисто там, где люди не только убирают, но и не создают нарушений.
