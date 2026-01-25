За отсутствие прописки в Казахстане придётся платить штраф - до 86 тысяч тенге

В 2026 году штрафы для жителей многоквартирных домов значительно выросли. Связано это с увеличением МРП до 4325 тенге — базовой величины, используемой для расчёта пособий, пенсий и штрафов. Теперь некоторые нарушения могут стоить сотни тысяч тенге, а за серьёзные проступки возможен административный арест на срок до 20 суток, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: gov.kz

За что и сколько придётся платить по Административному кодексу (КоАП РК).

Шум: когда тишина — закон

В квартирах и во дворах шум запрещён с 22:00 до 9:00 в любой день недели. Норма закреплена в ст. 437 КоАП.

Для кафе, баров и других заведений в жилых домах или рядом действует чуть другой режим:

Будни: 22:00–9:00

Выходные и праздники: 23:00–10:00

Что считается шумом:

ремонт с перфоратором, дрелью или другими громкими инструментами;

крики, скандалы, громкий смех;

громкая музыка, телевизор на полном объёме;

фейерверки и петарды.

Штрафы:

для жильцов — 21 625 тенге (5 МРП);

для заведений — от 86 500 тенге (20 МРП) и выше.

Прописка: забыли зарегистрироваться — заплатите

Если вы купили квартиру и не оформили прописку в течение 30 дней, это нарушение ст. 492 КоАП.

Штрафы за нарушение прописки:

первый раз — 30 275 тенге (7 МРП);

повторно — 56 225 тенге (13 МРП).

Важно: прописка касается не только жильцов, но и собственников квартир. Если арендаторы живут без прописки, владелец квартиры может получить:

первый раз — 43 250 тенге (10 МРП);

повторно — 86 500 тенге (20 МРП).

Хлам и личные вещи в подъезде: опасно и дорого

Старые шкафы, коляски, коробки и прочие предметы, оставленные в коридоре, нарушают пожарную безопасность (ст. 410 КоАП).

Проходы должны быть свободны для эвакуации при пожаре или землетрясении.

Штрафы:

первый раз — 21 625 тенге (5 МРП);

повторно — 43 250 тенге (10 МРП).

Мусор: пакет «у двери» — уже нарушение

Оставление мусора в подъезде или дворе карается ст. 434-2 КоАП:

первый раз — 43 250 тенге (10 МРП) или 40 часов общественных работ;

повторно в течение года — 86 500 тенге (20 МРП) или 80 часов работ.

Курение в общих местах: дорого и запрещено

Курение в подъездах, на лестничных площадках и в лифтах запрещено ст. 441 КоАП.

Штрафы:

первый раз — 64 875 тенге (15 МРП);

повторно — 86 500 тенге (20 МРП).

Алкоголь в подъезде и во дворе: «попали» на штраф

Подъезды, лестницы и дворы считаются общественными местами, где алкоголь запрещён (ст. 440 КоАП).

Штрафы и меры:

первый раз — 21 625 тенге (5 МРП);

повторно — 43 250 тенге (10 МРП), либо 20 часов общественных работ, или арест до 5 суток.

Вандализм: самое серьёзное нарушение

Разрисованные стены, сломанные почтовые ящики, разбитые лампы и перила — это порча имущества.

Штрафы и наказания:

первый раз — 216 200 тенге (50 МРП) или арест на 5–20 суток;

повторное нарушение в течение года — арест на 20–30 суток.

Что делать, если в доме есть нарушения