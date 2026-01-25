18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.35
590.63
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.01.2026, 14:37

За отсутствие прописки в Казахстане придётся платить штраф - до 86 тысяч тенге

Новости Казахстана 0 466

В 2026 году штрафы для жителей многоквартирных домов значительно выросли. Связано это с увеличением МРП до 4325 тенге — базовой величины, используемой для расчёта пособий, пенсий и штрафов. Теперь некоторые нарушения могут стоить сотни тысяч тенге, а за серьёзные проступки возможен административный арест на срок до 20 суток, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

За что и сколько придётся платить по Административному кодексу (КоАП РК).

Шум: когда тишина — закон

В квартирах и во дворах шум запрещён с 22:00 до 9:00 в любой день недели. Норма закреплена в ст. 437 КоАП.

Для кафе, баров и других заведений в жилых домах или рядом действует чуть другой режим:

  • Будни: 22:00–9:00

  • Выходные и праздники: 23:00–10:00

Что считается шумом:

  • ремонт с перфоратором, дрелью или другими громкими инструментами;

  • крики, скандалы, громкий смех;

  • громкая музыка, телевизор на полном объёме;

  • фейерверки и петарды.

Штрафы:

  • для жильцов — 21 625 тенге (5 МРП);

  • для заведений — от 86 500 тенге (20 МРП) и выше.

Прописка: забыли зарегистрироваться — заплатите

Если вы купили квартиру и не оформили прописку в течение 30 дней, это нарушение ст. 492 КоАП.

Штрафы за нарушение прописки:

  • первый раз — 30 275 тенге (7 МРП);

  • повторно — 56 225 тенге (13 МРП).

Важно: прописка касается не только жильцов, но и собственников квартир. Если арендаторы живут без прописки, владелец квартиры может получить:

  • первый раз — 43 250 тенге (10 МРП);

  • повторно — 86 500 тенге (20 МРП).

Хлам и личные вещи в подъезде: опасно и дорого

Старые шкафы, коляски, коробки и прочие предметы, оставленные в коридоре, нарушают пожарную безопасность (ст. 410 КоАП).

Проходы должны быть свободны для эвакуации при пожаре или землетрясении.

Штрафы:

  • первый раз — 21 625 тенге (5 МРП);

  • повторно — 43 250 тенге (10 МРП).

Мусор: пакет «у двери» — уже нарушение

Оставление мусора в подъезде или дворе карается ст. 434-2 КоАП:

  • первый раз — 43 250 тенге (10 МРП) или 40 часов общественных работ;

  • повторно в течение года — 86 500 тенге (20 МРП) или 80 часов работ.

Курение в общих местах: дорого и запрещено

Курение в подъездах, на лестничных площадках и в лифтах запрещено ст. 441 КоАП.

Штрафы:

  • первый раз — 64 875 тенге (15 МРП);

  • повторно — 86 500 тенге (20 МРП).

Алкоголь в подъезде и во дворе: «попали» на штраф

Подъезды, лестницы и дворы считаются общественными местами, где алкоголь запрещён (ст. 440 КоАП).

Штрафы и меры:

  • первый раз — 21 625 тенге (5 МРП);

  • повторно — 43 250 тенге (10 МРП), либо 20 часов общественных работ, или арест до 5 суток.

Вандализм: самое серьёзное нарушение

Разрисованные стены, сломанные почтовые ящики, разбитые лампы и перила — это порча имущества.

Штрафы и наказания:

  • первый раз — 216 200 тенге (50 МРП) или арест на 5–20 суток;

  • повторное нарушение в течение года — арест на 20–30 суток.

Что делать, если в доме есть нарушения

  • Не молчать. Вежливо информируйте соседей о правилах проживания.

  • Обращаться в КСК или ОСИ. Можно провести собрание жильцов и разъяснить нормы.

  • Если не помогает — звоните в полицию или ДЧС. Фиксируйте нарушения на фото и видео, чтобы не быть голословным.

  • Становитесь примером. Чисто там, где люди не только убирают, но и не создают нарушений.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь