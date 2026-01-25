Обычный банковский перевод стал причиной уголовного дела в Казахстане

Жительница Астаны, владелица продуктового магазина и зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, оказалась втянутой в уголовное расследование после того, как предоставила свой банковский счет неизвестному мужчине. История началась с, казалось бы, безобидного предложения и закончилась серьезными юридическими последствиями, о которых предупреждают правоохранители, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

Сделка с квадроциклом и первые подозрения

По данным МВД, в 2025 году женщина решила приобрести квадроцикл через интернет-магазин. Стоимость покупки составила 680 тысяч тенге. После перевода средств на указанный счет «продавец» перестал выходить на связь. Осознав, что стала жертвой мошенников, покупательница обратилась в полицию.

Дропперство: когда счет становится преступным инструментом

В ходе расследования оперативники установили, что деньги были переведены на счет другой женщины — владелицы продуктового магазина. По объяснениям подозреваемой, к ней обратился неизвестный мужчина с предложением использовать ее банковский счет для перевода денежных средств за вознаграждение.

«Не придав значения возможным последствиям, женщина согласилась. После поступления денег она оставила себе определенный процент, обналичила средства и передала их третьему лицу», — сообщили в МВД.

Сейчас против предпринимательницы возбуждено уголовное дело, досудебное расследование продолжается.

Что такое дропперство и за что грозит уголовная ответственность

С 2025 года предоставление своего банковского счета, карты или реквизитов третьим лицам официально квалифицируется как дропперство и подпадает под уголовное наказание. Даже «временное» использование счета или согласие «по просьбе» третьего лица может привести к серьезным последствиям.

МВД подчеркнуло: современные технологии позволяют в кратчайшие сроки устанавливать владельцев счетов, используемых в преступных схемах. Поэтому участие в подобных действиях, даже без прямого умысла на мошенничество, может обернуться уголовной ответственностью.

Советы полиции для граждан

Правоохранительные органы призвали казахстанцев:

Никогда не предоставляйте свои банковские реквизиты посторонним лицам.

Внимательно относитесь к сомнительным предложениям о «легких деньгах».

При подозрительных операциях незамедлительно обращайтесь в полицию.

Эта история стала очередным примером того, как обычное доверие может обернуться против вас и почему финансовая осторожность в современном мире — не роскошь, а необходимость.