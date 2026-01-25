Казахстан меняет порядок работы нотариусов: как будут выдавать документы

Министерство юстиции Казахстана разработало проект поправок в правила работы нотариусов, которые могут кардинально изменить процедуру вынесения исполнительных надписей. Документ опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения и будет доступен для комментариев до 4 февраля 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Сейчас нотариусы могут:
Выдать исполнительную надпись взыскателю лично;
Направить её для исполнения в орган юстиции или Региональную палату частных судебных исполнителей в зависимости от территории;
Передать исполнительную надпись выбранному частному судебному исполнителю по желанию взыскателя.
С введением новых правил процедура станет более цифровой и упрощенной. Теперь нотариус сможет:
По заявлению взыскателя направить исполнительную надпись напрямую через Единую нотариальную информационную систему в Государственную автоматизированную цифровую систему исполнительного производства для исполнения;
Либо выдать документ взыскателю лично.
Таким образом, проект призван привести практику работы нотариусов в соответствие с актуальным законодательством и ускорить процесс исполнения требований.
С марта 2026 года статья 97-2 закона «О нотариате» будет действовать в следующей редакции:
После вручения должнику копии исполнительной надписи, если в установленный срок не поступят возражения, нотариус обязан:
выдать исполнительную надпись взыскателю, либо
направить её в государственную цифровую систему исполнительного производства по заявлению взыскателя.
Это значит, что цифровая передача документов станет официальной альтернативой традиционной выдаче через органы юстиции или региональные палаты.
Поправки значительно упрощают и ускоряют процесс исполнения долговых обязательств и других юридических требований. Теперь взыскатели смогут практически мгновенно направлять исполнительные надписи на исполнение через электронные системы, минимизируя бюрократические задержки.
Эксперты отмечают, что цифровизация нотариальных процедур повышает прозрачность и снижает риск ошибок при передаче документов между взыскателем, нотариусом и органами исполнительного производства.
