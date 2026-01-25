18+
25.01.2026, 17:06

Казахстан меняет порядок работы нотариусов: как будут выдавать документы

Новости Казахстана 0 522

Министерство юстиции Казахстана разработало проект поправок в правила работы нотариусов, которые могут кардинально изменить процедуру вынесения исполнительных надписей. Документ опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения и будет доступен для комментариев до 4 февраля 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: sb.by

Что меняется в работе нотариусов

Сейчас нотариусы могут:

  • Выдать исполнительную надпись взыскателю лично;

  • Направить её для исполнения в орган юстиции или Региональную палату частных судебных исполнителей в зависимости от территории;

  • Передать исполнительную надпись выбранному частному судебному исполнителю по желанию взыскателя.

С введением новых правил процедура станет более цифровой и упрощенной. Теперь нотариус сможет:

  1. По заявлению взыскателя направить исполнительную надпись напрямую через Единую нотариальную информационную систему в Государственную автоматизированную цифровую систему исполнительного производства для исполнения;

  2. Либо выдать документ взыскателю лично.

Таким образом, проект призван привести практику работы нотариусов в соответствие с актуальным законодательством и ускорить процесс исполнения требований.

Новая редакция статьи 97-2 закона «О нотариате»

С марта 2026 года статья 97-2 закона «О нотариате» будет действовать в следующей редакции:

  • После вручения должнику копии исполнительной надписи, если в установленный срок не поступят возражения, нотариус обязан:

    • выдать исполнительную надпись взыскателю, либо

    • направить её в государственную цифровую систему исполнительного производства по заявлению взыскателя.

Это значит, что цифровая передача документов станет официальной альтернативой традиционной выдаче через органы юстиции или региональные палаты.

Почему это важно

Поправки значительно упрощают и ускоряют процесс исполнения долговых обязательств и других юридических требований. Теперь взыскатели смогут практически мгновенно направлять исполнительные надписи на исполнение через электронные системы, минимизируя бюрократические задержки.

Эксперты отмечают, что цифровизация нотариальных процедур повышает прозрачность и снижает риск ошибок при передаче документов между взыскателем, нотариусом и органами исполнительного производства.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь