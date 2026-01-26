18+
25.01.2026, 19:14

Чеки по-новому: что ждет казахстанцев на кассе

Новости Казахстана

Комитет государственных доходов (КГД) Казахстана сделал важный шаг в развитии цифровизации налогового администрирования. В рамках внедрения сервисной модели работы с бизнесом были реализованы современные решения, направленные на фискализацию данных чеков контрольно-кассовых машин (ККМ) и упрощение процедур для предпринимателей, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Сегодня в стране работает 1 182,3 тыс. ККМ, из которых 96% (1 139,1 тыс.) – онлайн-кассы. Еще около 250 тыс. предпринимателей пробивают чеки через мобильное приложение «Е-salyq Business», среди которых 150 тыс. – самозанятые.

Государственный реестр ККМ и новые требования

КГД ведет государственный реестр ККМ, включающий 174 модели, соответствующие современным требованиям. В 2025 году проведена ревизия: из реестра были исключены более 100 моделей неонлайн-касс, не соответствующих стандартам.

Процедура регистрации ККМ и содержание чека регулируются Приказом Министра финансов РК № 626 от 24 октября 2025 года.

Новые правила для операторов фискальных данных (ОФД)

Для оперативной передачи данных в КГД изменены требования к ОФД:

  • Чеки ККМ должны поступать не позднее 15 минут после проведения операции.

  • Передача данных включает геолокацию, определяющую точное место работы ККМ.

  • ОФД обязаны реализовать сервисы на портале для:

    • подключения к НКТ,

    • отражения геолокации ККМ,

    • ежедневного мониторинга приема и передачи чеков в КГД.

Чек ККМ как источник данных: новые протоколы и функции

В 2025 году был запущен Протокол передачи данных ККМ на сервер ОФД версии 2.0.3, который:

  • Обязует указывать наименование товара в соответствии с НКТ,

  • Отражает данные о геолокации ККМ,

  • Поддерживает автоматическое подключение к НКТ.

Сейчас порядка 85% активных ККМ работают по этому протоколу.

В чек были добавлены новые обязательные данные:

  • наименование товара, работы или услуги по НКТ,

  • идентификационный код товара и средство идентификации для маркированных товаров.

Для малого бизнеса упрощена процедура отражения наименований товаров: достаточно отсканировать штрихкод, данные автоматически подтягиваются из базы НКТ через сервисы ОФД.

Интеграция ККМ и POS-терминалов

Идет работа по объединению POS-терминалов и онлайн-ККМ. Основные банки второго уровня уже интегрируют свои терминалы:

  • Kaspi Bank – более 400 тыс. POS-терминалов с функцией ККМ,

  • Халык Банк – 7 тыс. терминалов с re:Kassa,

  • Фридом Банк – интеграция с e-Kassa,

  • Банк ЦентрКредит – разработка собственного ККМ для объединенной функции.

Такая интеграция позволяет в одном чеке отражать оплату и товарные данные, упрощая работу предпринимателей и повышая прозрачность расчетов.

Пилотный проект по снижению затрат

КГД планирует запустить пилотный проект, при котором чеки ККМ будут передаваться на сервер безвозмездно, что снизит расходы бизнеса на использование кассовой техники.

Программа «Salyk cashback»: стимулирование выдачи чеков

С 2025 года в 47 районах 11 областей Казахстана действует акция «Salyk cashback». Ее цель – стимулировать выдачу фискальных чеков.

  • Участники, физические лица, могут получать бонусы на потраченные суммы,

  • Возможен выигрыш денежных и иных ценных призов,

  • Уже вручены смартфоны, сертификаты и 81 млн тенге.

Итоги 2025 года: шаг к прозрачной цифровой налоговой системе

2025 год стал годом фискальных преобразований:

  • Обновлены протоколы обмена данными,

  • Введены новые нормативы применения ККМ,

  • Стимулирована выдача фискальных чеков,

  • Продолжена интеграция цифровых сервисов для бизнеса.

Большая часть изменений направлена на повышение прозрачности операций, автоматизацию налогового учета и повышение качества фискальных данных – фундамент будущей цифровой налоговой системы Казахстана.

