Чеки по-новому: что ждет казахстанцев на кассе

Комитет государственных доходов (КГД) Казахстана сделал важный шаг в развитии цифровизации налогового администрирования. В рамках внедрения сервисной модели работы с бизнесом были реализованы современные решения, направленные на фискализацию данных чеков контрольно-кассовых машин (ККМ) и упрощение процедур для предпринимателей, сообщает Lada.kz.
Сегодня в стране работает 1 182,3 тыс. ККМ, из которых 96% (1 139,1 тыс.) – онлайн-кассы. Еще около 250 тыс. предпринимателей пробивают чеки через мобильное приложение «Е-salyq Business», среди которых 150 тыс. – самозанятые.
КГД ведет государственный реестр ККМ, включающий 174 модели, соответствующие современным требованиям. В 2025 году проведена ревизия: из реестра были исключены более 100 моделей неонлайн-касс, не соответствующих стандартам.
Процедура регистрации ККМ и содержание чека регулируются Приказом Министра финансов РК № 626 от 24 октября 2025 года.
Для оперативной передачи данных в КГД изменены требования к ОФД:
Чеки ККМ должны поступать не позднее 15 минут после проведения операции.
Передача данных включает геолокацию, определяющую точное место работы ККМ.
ОФД обязаны реализовать сервисы на портале для:
подключения к НКТ,
отражения геолокации ККМ,
ежедневного мониторинга приема и передачи чеков в КГД.
В 2025 году был запущен Протокол передачи данных ККМ на сервер ОФД версии 2.0.3, который:
Обязует указывать наименование товара в соответствии с НКТ,
Отражает данные о геолокации ККМ,
Поддерживает автоматическое подключение к НКТ.
Сейчас порядка 85% активных ККМ работают по этому протоколу.
В чек были добавлены новые обязательные данные:
наименование товара, работы или услуги по НКТ,
идентификационный код товара и средство идентификации для маркированных товаров.
Для малого бизнеса упрощена процедура отражения наименований товаров: достаточно отсканировать штрихкод, данные автоматически подтягиваются из базы НКТ через сервисы ОФД.
Идет работа по объединению POS-терминалов и онлайн-ККМ. Основные банки второго уровня уже интегрируют свои терминалы:
Kaspi Bank – более 400 тыс. POS-терминалов с функцией ККМ,
Халык Банк – 7 тыс. терминалов с re:Kassa,
Фридом Банк – интеграция с e-Kassa,
Банк ЦентрКредит – разработка собственного ККМ для объединенной функции.
Такая интеграция позволяет в одном чеке отражать оплату и товарные данные, упрощая работу предпринимателей и повышая прозрачность расчетов.
КГД планирует запустить пилотный проект, при котором чеки ККМ будут передаваться на сервер безвозмездно, что снизит расходы бизнеса на использование кассовой техники.
С 2025 года в 47 районах 11 областей Казахстана действует акция «Salyk cashback». Ее цель – стимулировать выдачу фискальных чеков.
Участники, физические лица, могут получать бонусы на потраченные суммы,
Возможен выигрыш денежных и иных ценных призов,
Уже вручены смартфоны, сертификаты и 81 млн тенге.
2025 год стал годом фискальных преобразований:
Обновлены протоколы обмена данными,
Введены новые нормативы применения ККМ,
Стимулирована выдача фискальных чеков,
Продолжена интеграция цифровых сервисов для бизнеса.
Большая часть изменений направлена на повышение прозрачности операций, автоматизацию налогового учета и повышение качества фискальных данных – фундамент будущей цифровой налоговой системы Казахстана.
