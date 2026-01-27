18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.79
595.07
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.01.2026, 09:49

Казахстан будет сверять доходы и расходы граждан: что грозит за несоответствие потраченных денег

Новости Казахстана 0 568

С 2027 года в Казахстане государство начнёт активно сверять доходы и расходы граждан. Новая система контроля призвана выявлять несоответствия между тем, что казахстанцы декларируют, и тем, на что реально тратят деньги. Об этом заявил вице-министр финансов Ержан Биржанов на презентации в Астане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Что за система и как она работает

На презентации Биржанов показал, что в основе контроля лежит интегрированная база данных, которая объединяет сведения из разных государственных источников:

  • данные о перелётах граждан и стоимости авиабилетов;

  • сведения о движимом и недвижимом имуществе;

  • информация о ставках и операциях на онлайн-платформах;

  • данные о таможенных платежах и ввозе товаров.

Цель системы — убедиться, что все казахстанцы исправно платят налоги и декларируют доходы и расходы.

Декларирование имущества: контроль касается не только чиновников

На мероприятии журналисты поинтересовались, как будет контролироваться ввозимое имущество, особенно в случае госслужащих. Биржанов подчеркнул, что система касается всех граждан, а не только государственных работников.

Он привёл пример: если чиновник летает за границу на 2 миллиона тенге, привозит товаров на 5 миллионов, а его доход составляет всего 1 миллион тенге в месяц, государство начнёт проверку. Анализируется, декларировал ли человек денежные средства, которые использовал за рубежом, и соответствуют ли расходы его официальным доходам.

«Если супруга декларирует свои доходы, вопросов нет. Но когда речь идёт о родственниках госслужащих, контроль также будет применяться», — отметил Биржанов.

Когда начнётся сверка и как готовились к системе

Вице-министр отметил, что полные данные у правительства появились лишь в конце прошлого года, поэтому активная сверка доходов и расходов стартует в 2027 году.

Причины задержки связаны с техническими и законодательными нюансами:

  • интеграция баз данных различных госорганов требует законодательно оформленных приказов;

  • необходимы меры по минимизации ошибок, чтобы не создавать ложные подозрения;

  • этапная подготовка уже шла в течение нескольких лет — контроль за валютными операциями, маркетплейсами, мобильными переводами.

Биржанов подчеркнул: «Мы долго готовились, чтобы данные были точными, и теперь можем переходить к полноценному анализу».

Что грозит при несоответствии доходов и расходов

Если гражданин задекларировал, например, доход в 50 миллионов тенге, а приобретал товаров на 100 миллионов, его проверят сотрудники Службы по противодействию коррупции.

Таким образом, государство планирует не только следить за законностью операций, но и выявлять возможные злоупотребления и коррупционные схемы.

Итог

Новая система контроля доходов и расходов призвана повысить прозрачность финансовой деятельности граждан и госслужащих, а также улучшить собираемость налогов. Казахстанцам следует быть готовы к более внимательному и детальному анализу своих финансовых потоков уже с 2027 года.

1
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь