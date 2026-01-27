Казахстан будет сверять доходы и расходы граждан: что грозит за несоответствие потраченных денег

С 2027 года в Казахстане государство начнёт активно сверять доходы и расходы граждан. Новая система контроля призвана выявлять несоответствия между тем, что казахстанцы декларируют, и тем, на что реально тратят деньги. Об этом заявил вице-министр финансов Ержан Биржанов на презентации в Астане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Что за система и как она работает

На презентации Биржанов показал, что в основе контроля лежит интегрированная база данных, которая объединяет сведения из разных государственных источников:

данные о перелётах граждан и стоимости авиабилетов;

сведения о движимом и недвижимом имуществе;

информация о ставках и операциях на онлайн-платформах;

данные о таможенных платежах и ввозе товаров.

Цель системы — убедиться, что все казахстанцы исправно платят налоги и декларируют доходы и расходы.

Декларирование имущества: контроль касается не только чиновников

На мероприятии журналисты поинтересовались, как будет контролироваться ввозимое имущество, особенно в случае госслужащих. Биржанов подчеркнул, что система касается всех граждан, а не только государственных работников.

Он привёл пример: если чиновник летает за границу на 2 миллиона тенге, привозит товаров на 5 миллионов, а его доход составляет всего 1 миллион тенге в месяц, государство начнёт проверку. Анализируется, декларировал ли человек денежные средства, которые использовал за рубежом, и соответствуют ли расходы его официальным доходам.

«Если супруга декларирует свои доходы, вопросов нет. Но когда речь идёт о родственниках госслужащих, контроль также будет применяться», — отметил Биржанов.

Когда начнётся сверка и как готовились к системе

Вице-министр отметил, что полные данные у правительства появились лишь в конце прошлого года, поэтому активная сверка доходов и расходов стартует в 2027 году.

Причины задержки связаны с техническими и законодательными нюансами:

интеграция баз данных различных госорганов требует законодательно оформленных приказов;

необходимы меры по минимизации ошибок, чтобы не создавать ложные подозрения;

этапная подготовка уже шла в течение нескольких лет — контроль за валютными операциями, маркетплейсами, мобильными переводами.

Биржанов подчеркнул: «Мы долго готовились, чтобы данные были точными, и теперь можем переходить к полноценному анализу».

Что грозит при несоответствии доходов и расходов

Если гражданин задекларировал, например, доход в 50 миллионов тенге, а приобретал товаров на 100 миллионов, его проверят сотрудники Службы по противодействию коррупции.

Таким образом, государство планирует не только следить за законностью операций, но и выявлять возможные злоупотребления и коррупционные схемы.

Итог

Новая система контроля доходов и расходов призвана повысить прозрачность финансовой деятельности граждан и госслужащих, а также улучшить собираемость налогов. Казахстанцам следует быть готовы к более внимательному и детальному анализу своих финансовых потоков уже с 2027 года.