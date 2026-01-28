Кто и почему возвращается в Казахстан: названо государство, лидирующее по числу прибывших

В 2025 году Казахстан принял на историческую родину 16 805 этнических казахов, получивших статус кандаса. С 1991 года общая цифра возвращений достигла 1 164 800 человек, сообщила 28 января 2026 года пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Возвращение к корням продолжается: статистика Минтруда демонстрирует значительный поток переселенцев, а также структурированные меры поддержки для их адаптации и расселения.
Среди вновь прибывших этнических казахов в 2025 году распределение по странам выглядит следующим образом:
44,5% – из Узбекистана;
44,1% – из Китая;
4% – из Туркменистана;
3% – из Монголии;
2,5% – из России;
1,9% – из других стран.
Явно прослеживается доминирующая роль соседних стран Центральной Азии и Китая в формировании потока возвращающихся кандасов.
По данным на 1 января 2026 года:
57,4% – трудоспособного возраста;
34% – несовершеннолетние;
8,6% – пенсионеры.
Что касается уровня образования трудоспособных кандасов:
15% имеют высшее образование;
27,5% – среднее специальное образование;
51,2% – общее среднее образование;
6,3% – без образования.
Это показывает, что большинство переселенцев обладают базовым и средним образованием, что важно для их трудовой интеграции.
Минтруд определил регионы с дефицитом рабочей силы, куда направляются кандасы:
Акмолинская область
Абайская область
Костанайская область
Павлодарская область
Атырауская область
Западно-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область
Северо-Казахстанская область
В 2025 году в эти регионы переселено 2309 кандасов, что полностью соответствует установленной квоте.
Для адаптации к жизни в новых регионах кандасам предоставляются субсидии:
Единовременная помощь на переезд: 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;
Ежемесячная поддержка на жильё и коммунальные услуги: 15–30 МРП (59–118 тыс. тенге) в течение одного года.
В 2025 году такие меры поддержки получили 1834 кандаса, из которых 428 человек трудоустроены на постоянной основе.
Для повышения эффективности переселения:
Введены институциональные меры поддержки работодателей, привлекающих переселенцев в северные регионы;
Внедрён сертификат экономической мобильности для покупки или строительства жилья; в 2025 году сертификаты получили 586 семей.
С 1 января 2026 года размер сертификата увеличен до 1625 МРП, что существенно расширяет возможности переселенцев для самостоятельного обустройства жизни.
Процесс возвращения этнических казахов в Казахстан продолжается системно и поддерживается государством через финансовые и социальные меры. Основной поток кандасов по-прежнему идет из Узбекистана и Китая, а меры по их адаптации и трудовой интеграции показывают, что переселение превращается в стратегический элемент регионального развития.
Комментарии0 комментарий(ев)