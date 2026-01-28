18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.9
603.32
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.01.2026, 09:46

Кто и почему возвращается в Казахстан: названо государство, лидирующее по числу прибывших

Новости Казахстана 0 1 050

В 2025 году Казахстан принял на историческую родину 16 805 этнических казахов, получивших статус кандаса. С 1991 года общая цифра возвращений достигла 1 164 800 человек, сообщила 28 января 2026 года пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Возвращение к корням продолжается: статистика Минтруда демонстрирует значительный поток переселенцев, а также структурированные меры поддержки для их адаптации и расселения.

Откуда прибывают кандасы: лидеры и статистика

Среди вновь прибывших этнических казахов в 2025 году распределение по странам выглядит следующим образом:

  • 44,5% – из Узбекистана;

  • 44,1% – из Китая;

  • 4% – из Туркменистана;

  • 3% – из Монголии;

  • 2,5% – из России;

  • 1,9% – из других стран.

Явно прослеживается доминирующая роль соседних стран Центральной Азии и Китая в формировании потока возвращающихся кандасов.

Социальная структура переселенцев

По данным на 1 января 2026 года:

  • 57,4% – трудоспособного возраста;

  • 34% – несовершеннолетние;

  • 8,6% – пенсионеры.

Что касается уровня образования трудоспособных кандасов:

  • 15% имеют высшее образование;

  • 27,5% – среднее специальное образование;

  • 51,2% – общее среднее образование;

  • 6,3% – без образования.

Это показывает, что большинство переселенцев обладают базовым и средним образованием, что важно для их трудовой интеграции.

Расселение кандасов: регионы и приоритеты

Минтруд определил регионы с дефицитом рабочей силы, куда направляются кандасы:

  • Акмолинская область

  • Абайская область

  • Костанайская область

  • Павлодарская область

  • Атырауская область

  • Западно-Казахстанская область

  • Восточно-Казахстанская область

  • Северо-Казахстанская область

В 2025 году в эти регионы переселено 2309 кандасов, что полностью соответствует установленной квоте.

Государственная поддержка переселенцев

Для адаптации к жизни в новых регионах кандасам предоставляются субсидии:

  • Единовременная помощь на переезд: 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;

  • Ежемесячная поддержка на жильё и коммунальные услуги: 15–30 МРП (59–118 тыс. тенге) в течение одного года.

В 2025 году такие меры поддержки получили 1834 кандаса, из которых 428 человек трудоустроены на постоянной основе.

Инновации в переселении: сертификат экономической мобильности

Для повышения эффективности переселения:

  • Введены институциональные меры поддержки работодателей, привлекающих переселенцев в северные регионы;

  • Внедрён сертификат экономической мобильности для покупки или строительства жилья; в 2025 году сертификаты получили 586 семей.

С 1 января 2026 года размер сертификата увеличен до 1625 МРП, что существенно расширяет возможности переселенцев для самостоятельного обустройства жизни.

Вывод

Процесс возвращения этнических казахов в Казахстан продолжается системно и поддерживается государством через финансовые и социальные меры. Основной поток кандасов по-прежнему идет из Узбекистана и Китая, а меры по их адаптации и трудовой интеграции показывают, что переселение превращается в стратегический элемент регионального развития.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь