Кто и почему возвращается в Казахстан: названо государство, лидирующее по числу прибывших

В 2025 году Казахстан принял на историческую родину 16 805 этнических казахов, получивших статус кандаса. С 1991 года общая цифра возвращений достигла 1 164 800 человек, сообщила 28 января 2026 года пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Возвращение к корням продолжается: статистика Минтруда демонстрирует значительный поток переселенцев, а также структурированные меры поддержки для их адаптации и расселения.

Откуда прибывают кандасы: лидеры и статистика

Среди вновь прибывших этнических казахов в 2025 году распределение по странам выглядит следующим образом:

44,5% – из Узбекистана;

44,1% – из Китая;

4% – из Туркменистана;

3% – из Монголии;

2,5% – из России;

1,9% – из других стран.

Явно прослеживается доминирующая роль соседних стран Центральной Азии и Китая в формировании потока возвращающихся кандасов.

Социальная структура переселенцев

По данным на 1 января 2026 года:

57,4% – трудоспособного возраста;

34% – несовершеннолетние;

8,6% – пенсионеры.

Что касается уровня образования трудоспособных кандасов:

15% имеют высшее образование;

27,5% – среднее специальное образование;

51,2% – общее среднее образование;

6,3% – без образования.

Это показывает, что большинство переселенцев обладают базовым и средним образованием, что важно для их трудовой интеграции.

Расселение кандасов: регионы и приоритеты

Минтруд определил регионы с дефицитом рабочей силы, куда направляются кандасы:

Акмолинская область

Абайская область

Костанайская область

Павлодарская область

Атырауская область

Западно-Казахстанская область

Восточно-Казахстанская область

Северо-Казахстанская область

В 2025 году в эти регионы переселено 2309 кандасов, что полностью соответствует установленной квоте.

Государственная поддержка переселенцев

Для адаптации к жизни в новых регионах кандасам предоставляются субсидии:

Единовременная помощь на переезд: 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;

Ежемесячная поддержка на жильё и коммунальные услуги: 15–30 МРП (59–118 тыс. тенге) в течение одного года.

В 2025 году такие меры поддержки получили 1834 кандаса, из которых 428 человек трудоустроены на постоянной основе.

Инновации в переселении: сертификат экономической мобильности

Для повышения эффективности переселения:

Введены институциональные меры поддержки работодателей, привлекающих переселенцев в северные регионы;

Внедрён сертификат экономической мобильности для покупки или строительства жилья; в 2025 году сертификаты получили 586 семей.

С 1 января 2026 года размер сертификата увеличен до 1625 МРП, что существенно расширяет возможности переселенцев для самостоятельного обустройства жизни.

Вывод

Процесс возвращения этнических казахов в Казахстан продолжается системно и поддерживается государством через финансовые и социальные меры. Основной поток кандасов по-прежнему идет из Узбекистана и Китая, а меры по их адаптации и трудовой интеграции показывают, что переселение превращается в стратегический элемент регионального развития.