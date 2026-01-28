Экономика Казахстана в «красной зоне»: предупреждение от МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о рисках перегрева экономики Казахстана. Об этом говорится в свежем отчёте экспертов фонда, сообщает Lada.kz.

Фото: globalnews.kz

Рост экономики за счёт нефти и кредитов

По данным МВФ, последние годы казахстанская экономика демонстрировала активный рост, главным образом благодаря:

увеличению добычи нефти;

мягкой бюджетной политике;

расширению квазифискальной деятельности государственных компаний;

быстрому росту потребительского кредитования.

Однако при этом сохраняется устойчиво высокая инфляция — около 12–12,5%, что более чем вдвое превышает целевой ориентир Национального банка. Фонд подчёркивает, что сильный внутренний спрос в сочетании со слабой координацией макроэкономической политики продолжает давить на цены.

Дефицит текущего счёта и растущие импорты

Эксперты МВФ также отмечают расширение дефицита текущего счёта платёжного баланса. По их оценкам, к концу 2025 года он может составить около 4% ВВП, что связано с:

ростом импорта;

активными инвестициями;

масштабными государственными программами поддержки.

Основные экономические риски по версии МВФ

МВФ выделяет ключевые угрозы для устойчивости казахстанской экономики:

Высокая инфляция, которая продолжает превышать целевой уровень; Бурное потребительское кредитование и рост долговой нагрузки домохозяйств; Мягкая фискальная политика с крупными трансфертами из Национального фонда; Расширение квазифискальных операций государственных компаний; Неопределённость во внешней среде, в том числе риск снижения мировых цен на нефть.

Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, эффект от неё частично нивелируется из-за избыточной ликвидности и масштабных госпрограмм.

Экономическая ситуация глазами МВФ

В отчёте подчёркивается:

"В Казахстане явно наблюдаются признаки перегрева экономики. Рост в 2025 году поддерживался увеличением добычи нефти и активностью несырьевых секторов. Сильный внутренний спрос вместе с внешними факторами привёл к значительному превышению инфляции целевого уровня. Денежно-кредитная политика была ужесточена, а валютный курс демонстрировал высокую волатильность. Геополитические риски и глобальная торговая напряжённость пока оказывают ограниченное влияние благодаря диверсификации торговли, незначительным прямым последствиям американских тарифов и значительным фискальным и финансовым резервам."

Рекомендации МВФ для Казахстана

Фонд предлагает следующие меры для стабилизации экономики:

Сохранять жёсткую денежно-кредитную политику до устойчивого снижения инфляции;

При необходимости повышать базовую ставку ;

Ускорить фискальную консолидацию и сократить квазифискальную активность госкомпаний;

Ограничить проциклические бюджетные расходы ;

Активнее продвигать структурные реформы для снижения роли государства в экономике и развития частного сектора.

Прогноз на среднесрочную перспективу

По оценкам МВФ:

Темпы роста экономики замедлятся до 3–3,5% в ближайшие годы;

Инфляция будет снижаться постепенно, достигнув целевого уровня 5% к 2030 году.

Что такое МВФ и зачем его рекомендации важны

Международный валютный фонд — это глобальная организация, задача которой:

следить за стабильностью мировой экономики;

анализировать экономики стран и давать рекомендации правительствам;

предоставлять финансовую помощь государствам с проблемами в финансах или валюте.

Главная цель МВФ — снизить риски кризисов, инфляции и резких обвалов валют.