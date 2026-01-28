Экономика Казахстана в «красной зоне»: предупреждение от МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о рисках перегрева экономики Казахстана. Об этом говорится в свежем отчёте экспертов фонда, сообщает Lada.kz.
По данным МВФ, последние годы казахстанская экономика демонстрировала активный рост, главным образом благодаря:
увеличению добычи нефти;
мягкой бюджетной политике;
расширению квазифискальной деятельности государственных компаний;
быстрому росту потребительского кредитования.
Однако при этом сохраняется устойчиво высокая инфляция — около 12–12,5%, что более чем вдвое превышает целевой ориентир Национального банка. Фонд подчёркивает, что сильный внутренний спрос в сочетании со слабой координацией макроэкономической политики продолжает давить на цены.
Эксперты МВФ также отмечают расширение дефицита текущего счёта платёжного баланса. По их оценкам, к концу 2025 года он может составить около 4% ВВП, что связано с:
ростом импорта;
активными инвестициями;
масштабными государственными программами поддержки.
МВФ выделяет ключевые угрозы для устойчивости казахстанской экономики:
Высокая инфляция, которая продолжает превышать целевой уровень;
Бурное потребительское кредитование и рост долговой нагрузки домохозяйств;
Мягкая фискальная политика с крупными трансфертами из Национального фонда;
Расширение квазифискальных операций государственных компаний;
Неопределённость во внешней среде, в том числе риск снижения мировых цен на нефть.
Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, эффект от неё частично нивелируется из-за избыточной ликвидности и масштабных госпрограмм.
В отчёте подчёркивается:
"В Казахстане явно наблюдаются признаки перегрева экономики. Рост в 2025 году поддерживался увеличением добычи нефти и активностью несырьевых секторов. Сильный внутренний спрос вместе с внешними факторами привёл к значительному превышению инфляции целевого уровня. Денежно-кредитная политика была ужесточена, а валютный курс демонстрировал высокую волатильность. Геополитические риски и глобальная торговая напряжённость пока оказывают ограниченное влияние благодаря диверсификации торговли, незначительным прямым последствиям американских тарифов и значительным фискальным и финансовым резервам."
Фонд предлагает следующие меры для стабилизации экономики:
Сохранять жёсткую денежно-кредитную политику до устойчивого снижения инфляции;
При необходимости повышать базовую ставку;
Ускорить фискальную консолидацию и сократить квазифискальную активность госкомпаний;
Ограничить проциклические бюджетные расходы;
Активнее продвигать структурные реформы для снижения роли государства в экономике и развития частного сектора.
По оценкам МВФ:
Темпы роста экономики замедлятся до 3–3,5% в ближайшие годы;
Инфляция будет снижаться постепенно, достигнув целевого уровня 5% к 2030 году.
Международный валютный фонд — это глобальная организация, задача которой:
следить за стабильностью мировой экономики;
анализировать экономики стран и давать рекомендации правительствам;
предоставлять финансовую помощь государствам с проблемами в финансах или валюте.
Главная цель МВФ — снизить риски кризисов, инфляции и резких обвалов валют.
Комментарии0 комментарий(ев)