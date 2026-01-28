В Агентстве финансового мониторинга появятся три генеральские должности - Токаев

Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) готовится к кадровым изменениям, направленным на усиление эффективности работы и повышение профессионального уровня сотрудников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

На совещании 28 января 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал возможность введения трёх новых генеральских должностей в структуре АФМ.

Расширение кадров и укрепление ресурсов агентства

Глава государства отметил, что государство системно работает над улучшением условий труда и материально-технической базы агентства:

расширен кадровый состав;

усилена материально-техническая база;

решены социальные вопросы, включая повышение зарплат и обеспечение жильём сотрудников.

По словам Токаева, новые генеральские должности позволят повысить статус лучших сотрудников, особенно тех, кто работает в регионах. Президент подчеркнул, что для достижения целей агентства остаётся лишь «работать».

Международное признание и успешное сотрудничество

Президент также подчеркнул, что агентство добилось отчётливых результатов на международной арене:

Казахстан успешно прошёл проверку Financial Action Task Force (FATF) ;

с 2023 года страна представляет интересы Евразийского региона в Группе "Эгмонт" по объединению финансовых разведок;

налажено сотрудничество с 20 крупными криптобиржами ;

впервые в Центральной Азии создано подразделение по блокчейн-анализу "Криптон".

Борьба с финансовыми преступлениями

Важной частью работы АФМ остаётся противодействие незаконным финансовым схемам:

разоблачено около 200 компаний , незаконно обналичивавших деньги на сумму более 500 млрд тенге ;

ликвидировано более 80 организованных преступных группировок ;

прекращена деятельность более 100 финансовых пирамид.

Президент отметил, что эти меры существенно укрепляют экономическую безопасность Казахстана и повышают доверие к финансовой системе страны.