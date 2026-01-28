Касым-Жомарт Токаев выступил с жесткой оценкой деятельности коммерческих банков, отметив необходимость усиления контроля над незаконными и сомнительными финансовыми операциями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства также отметил, что подобные случаи мошенничества в финансовой сфере не единичны. По его словам, схемы злоупотребления государственными и частными средствами продолжают существовать, а их масштабы поражают.

«К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. Как я уже сказал, до социальной сферы добрались. Объемы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания», — заявил президент.

Токаев подчеркнул необходимость строгого надзора за коммерческими банками, чтобы подобные операции не оставались без внимания и чтобы государственные ресурсы были надежно защищены.