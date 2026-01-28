Каждый день простоя на Тенгизе обходится в $40 млн — в Минэнерго назвали сроки полного запуска месторождения

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов прокомментировал ситуацию вокруг восстановления работы крупнейшего нефтяного месторождения страны — Тенгиза, где ранее произошли пожары. Заявление он сделал в кулуарах мажилиса, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Скриншот из видео: "Ак Жайык"

По словам министра, авария затронула критически важную инфраструктуру объекта. На месторождении функционируют 30 трансформаторов различной мощности, и в результате ЧП три из них полностью вышли из строя. Это оборудование играет ключевую роль в обеспечении стабильной работы всего производственного комплекса.

Королевское месторождение уже запущено

Аккенженов напомнил, что часть Тенгизского комплекса уже начала работу. Речь идет о Королевском месторождении, которое удалось запустить два дня назад.

Министр подчеркнул, что восстановление идет в строгом соответствии с технологическими регламентами:

«Вы должны понимать, что это сложный технологический процесс. Мы восстановили часть работы трансформаторов, и сейчас идет поэтапный запуск всего месторождения», — отметил он.

Когда Тенгиз заработает в полном объеме

В Минэнерго рассчитывают на достаточно быстрый выход на полную мощность. Как сообщил Ерлан Аккенженов, первый газ уже появился, что является ключевым этапом в восстановлении производства.

По его оценке:

поэтапный запуск всех мощностей займет около недели ;

при благоприятном развитии событий полный запуск может состояться и раньше.

Таким образом, власти ожидают, что Тенгиз в ближайшие дни вернется к нормальному режиму работы.

Цена остановки: $40 млн в сутки

Отдельный блок вопросов касался финансовых последствий вынужденной остановки Тенгиза. Министр отметил, что окончательные расчеты пока невозможны, поскольку месторождение еще не выведено на полную эксплуатацию.

Тем не менее ориентировочные цифры уже известны.

«Полная остановка Тенгиза всем партнерам стоит порядка 40 миллионов долларов в день», — заявил Аккенженов.

Эта сумма отражает масштаб значения месторождения не только для нефтяной отрасли, но и для экономики Казахстана в целом.

Почему Тенгиз критически важен для страны

Тенгиз — одно из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана и стратегический объект для:

государственного бюджета,

экспорта углеводородов,

выполнения контрактных обязательств перед международными партнерами.

Любая приостановка его работы напрямую влияет на финансовые потоки, энергетическую стабильность и репутацию страны как надежного поставщика сырья.

Что дальше

В Минэнерго подчеркивают, что работы по восстановлению продолжаются, а окончательная оценка ущерба будет дана после полного запуска всех мощностей Тенгиза. До этого момента специалисты сосредоточены на безопасном и стабильном вводе оборудования в эксплуатацию.

Ожидается, что уже в ближайшие дни ситуация полностью стабилизируется.