Автомобилисты Казахстана столкнутся с временным запретом на въезд в Китай

Комитет государственных доходов Казахстана предупредил о временном прекращении работы автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе. Ограничения связаны с национальным праздником в Китае и продлятся несколько дней в феврале, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Почему закроют границу

В ведомстве пояснили, что с 16 по 18 февраля 2026 года Китай отмечает Праздник Весны, один из крупнейших национальных праздников страны. В этот период автомобильные пункты пропуска не будут пропускать:

людей,

транспортные средства,

грузовые перевозки.

Таким образом, автомобилисты, планирующие поездку в Китай на эти даты, должны учитывать временные ограничения.

Железнодорожное сообщение останется

Комитет государственных доходов уточнил, что ограничения касаются только автомобильных пунктов пропуска. Все железнодорожные переходы на казахстанско-китайской границе будут работать в штатном режиме.

Это означает, что грузоперевозки и пассажирские поезда смогут функционировать без перебоев, что особенно важно для компаний, зависящих от железнодорожных поставок.

Советы для туристов и перевозчиков

КГД призывает всех желающих пересечь границу и перевозчиков заранее планировать маршруты с учетом закрытия автомобильных пунктов. Рекомендации включают:

корректировку графиков поездок и доставки,

использование железнодорожного транспорта,

проверку актуальной информации на сайтах ведомств перед пересечением границы.

Такой подход поможет избежать непредвиденных задержек и оптимизировать маршруты в праздничный период.