Автомобилисты Казахстана столкнутся с временным запретом на въезд в Китай

Комитет государственных доходов Казахстана предупредил о временном прекращении работы автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе. Ограничения связаны с национальным праздником в Китае и продлятся несколько дней в феврале, сообщает Lada.kz.
В ведомстве пояснили, что с 16 по 18 февраля 2026 года Китай отмечает Праздник Весны, один из крупнейших национальных праздников страны. В этот период автомобильные пункты пропуска не будут пропускать:
людей,
транспортные средства,
грузовые перевозки.
Таким образом, автомобилисты, планирующие поездку в Китай на эти даты, должны учитывать временные ограничения.
Комитет государственных доходов уточнил, что ограничения касаются только автомобильных пунктов пропуска. Все железнодорожные переходы на казахстанско-китайской границе будут работать в штатном режиме.
Это означает, что грузоперевозки и пассажирские поезда смогут функционировать без перебоев, что особенно важно для компаний, зависящих от железнодорожных поставок.
КГД призывает всех желающих пересечь границу и перевозчиков заранее планировать маршруты с учетом закрытия автомобильных пунктов. Рекомендации включают:
корректировку графиков поездок и доставки,
использование железнодорожного транспорта,
проверку актуальной информации на сайтах ведомств перед пересечением границы.
Такой подход поможет избежать непредвиденных задержек и оптимизировать маршруты в праздничный период.
