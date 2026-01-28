18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.9
603.32
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.01.2026, 17:42

Автомобилисты Казахстана столкнутся с временным запретом на въезд в Китай

Новости Казахстана 0 578

Комитет государственных доходов Казахстана предупредил о временном прекращении работы автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе. Ограничения связаны с национальным праздником в Китае и продлятся несколько дней в феврале, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Почему закроют границу

В ведомстве пояснили, что с 16 по 18 февраля 2026 года Китай отмечает Праздник Весны, один из крупнейших национальных праздников страны. В этот период автомобильные пункты пропуска не будут пропускать:

  • людей,

  • транспортные средства,

  • грузовые перевозки.

Таким образом, автомобилисты, планирующие поездку в Китай на эти даты, должны учитывать временные ограничения.

Железнодорожное сообщение останется

Комитет государственных доходов уточнил, что ограничения касаются только автомобильных пунктов пропуска. Все железнодорожные переходы на казахстанско-китайской границе будут работать в штатном режиме.

Это означает, что грузоперевозки и пассажирские поезда смогут функционировать без перебоев, что особенно важно для компаний, зависящих от железнодорожных поставок.

Советы для туристов и перевозчиков

КГД призывает всех желающих пересечь границу и перевозчиков заранее планировать маршруты с учетом закрытия автомобильных пунктов. Рекомендации включают:

  • корректировку графиков поездок и доставки,

  • использование железнодорожного транспорта,

  • проверку актуальной информации на сайтах ведомств перед пересечением границы.

Такой подход поможет избежать непредвиденных задержек и оптимизировать маршруты в праздничный период.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь