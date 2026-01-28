Призраки заводов хотят оживить в Казахстане

В Казахстане предлагают дать «вторую жизнь» простаивающим производственным объектам, которые годами стоят без работы и инвестиций. Инициативу поддержал депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев, подчеркнув, что это может стать шансом не только для экономики моногородов, но и для улучшения качества жизни их жителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Моногорода под нагрузкой: где затыки и слабости

По словам Бейсенгалиева, в городах-монополистах сохраняются ряд системных проблем:

Высокий износ инженерных сетей – электросети, водоснабжение и отопление нуждаются в срочной модернизации.

Слабая транспортная доступность – затруднено сообщение внутри города и с соседними регионами.

Недостаток социальных объектов – школы, детские сады и медицинские учреждения не всегда удовлетворяют потребности населения.

Низкий уровень инвестиций – большинство проектов остаются на бумаге из-за нехватки финансирования.

Аудит и новая жизнь простаивающих объектов

Депутат предложил провести полный аудит простаивающих производственных объектов с целью определить их потенциал для нового развития. Среди предложенных мер:

Создание малых индустриальных зон на базе заброшенных предприятий. Среднесрочное финансирование модернизации ключевой инфраструктуры, включая электросети. Расширение программ арендного жилья через государственный холдинг «Байтерек». Продление программы «С дипломом – в село» на моногорода – поддержка молодых специалистов. Финансирование «якорных» инвестпроектов через социально-предпринимательские корпорации.

«Важно не просто проводить косметический ремонт, а сделать полноценную модернизацию, чтобы эти города могли реально развиваться», – отметил Бейсенгалиев.

Деньги есть, но их не хватает

Правительственные планы развития 10 моногородов на 2023–2025 годы предусматривали 315 мероприятий на общую сумму 343,6 млрд тенге. Однако фактически выделено лишь около половины средств – 170,2 млрд тенге, а 100 мероприятий так и не были реализованы.

При этом речь идёт о шести моногородах: Балхаш, Степногорск, Лисаковск, Житикару, Риддер и Алтай. Остальные четыре – Серебрянск, Аркалык, Жанатас и Каратау – были исключены из списка моногородов, что вызывает вопросы об обоснованности такого решения.

В этом году правительство планирует объединить планы развития моногородов и регионов, однако часть мероприятий, утверждённых ранее, может остаться не выполненной в полном объёме.

Моногорода: цифры и зависимость

По данным Бейсенгалиева, в Казахстане 20 моногородов с общей численностью населения около 1,3 млн человек. Их экономика в основном строится на 16 градообразующих предприятиях, а доля моногородов в промышленном производстве страны составляет около 36%.

Новые инвестиционные подходы

Помимо реанимации простаивающих объектов, в Казахстане рассматривают пересмотр условий для иностранных инвесторов в специальных экономических зонах, что может стать дополнительным стимулом для развития моногородов и привлечения новых технологий.