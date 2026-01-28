Призраки заводов хотят оживить в Казахстане

В Казахстане предлагают дать «вторую жизнь» простаивающим производственным объектам, которые годами стоят без работы и инвестиций. Инициативу поддержал депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев, подчеркнув, что это может стать шансом не только для экономики моногородов, но и для улучшения качества жизни их жителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По словам Бейсенгалиева, в городах-монополистах сохраняются ряд системных проблем:
Высокий износ инженерных сетей – электросети, водоснабжение и отопление нуждаются в срочной модернизации.
Слабая транспортная доступность – затруднено сообщение внутри города и с соседними регионами.
Недостаток социальных объектов – школы, детские сады и медицинские учреждения не всегда удовлетворяют потребности населения.
Низкий уровень инвестиций – большинство проектов остаются на бумаге из-за нехватки финансирования.
Депутат предложил провести полный аудит простаивающих производственных объектов с целью определить их потенциал для нового развития. Среди предложенных мер:
Создание малых индустриальных зон на базе заброшенных предприятий.
Среднесрочное финансирование модернизации ключевой инфраструктуры, включая электросети.
Расширение программ арендного жилья через государственный холдинг «Байтерек».
Продление программы «С дипломом – в село» на моногорода – поддержка молодых специалистов.
Финансирование «якорных» инвестпроектов через социально-предпринимательские корпорации.
«Важно не просто проводить косметический ремонт, а сделать полноценную модернизацию, чтобы эти города могли реально развиваться», – отметил Бейсенгалиев.
Правительственные планы развития 10 моногородов на 2023–2025 годы предусматривали 315 мероприятий на общую сумму 343,6 млрд тенге. Однако фактически выделено лишь около половины средств – 170,2 млрд тенге, а 100 мероприятий так и не были реализованы.
При этом речь идёт о шести моногородах: Балхаш, Степногорск, Лисаковск, Житикару, Риддер и Алтай. Остальные четыре – Серебрянск, Аркалык, Жанатас и Каратау – были исключены из списка моногородов, что вызывает вопросы об обоснованности такого решения.
В этом году правительство планирует объединить планы развития моногородов и регионов, однако часть мероприятий, утверждённых ранее, может остаться не выполненной в полном объёме.
По данным Бейсенгалиева, в Казахстане 20 моногородов с общей численностью населения около 1,3 млн человек. Их экономика в основном строится на 16 градообразующих предприятиях, а доля моногородов в промышленном производстве страны составляет около 36%.
Помимо реанимации простаивающих объектов, в Казахстане рассматривают пересмотр условий для иностранных инвесторов в специальных экономических зонах, что может стать дополнительным стимулом для развития моногородов и привлечения новых технологий.
