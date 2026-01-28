18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.9
603.32
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.01.2026, 18:54

Призраки заводов хотят оживить в Казахстане

Новости Казахстана 0 590

В Казахстане предлагают дать «вторую жизнь» простаивающим производственным объектам, которые годами стоят без работы и инвестиций. Инициативу поддержал депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев, подчеркнув, что это может стать шансом не только для экономики моногородов, но и для улучшения качества жизни их жителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Моногорода под нагрузкой: где затыки и слабости

По словам Бейсенгалиева, в городах-монополистах сохраняются ряд системных проблем:

  • Высокий износ инженерных сетей – электросети, водоснабжение и отопление нуждаются в срочной модернизации.

  • Слабая транспортная доступность – затруднено сообщение внутри города и с соседними регионами.

  • Недостаток социальных объектов – школы, детские сады и медицинские учреждения не всегда удовлетворяют потребности населения.

  • Низкий уровень инвестиций – большинство проектов остаются на бумаге из-за нехватки финансирования.

Аудит и новая жизнь простаивающих объектов

Депутат предложил провести полный аудит простаивающих производственных объектов с целью определить их потенциал для нового развития. Среди предложенных мер:

  1. Создание малых индустриальных зон на базе заброшенных предприятий.

  2. Среднесрочное финансирование модернизации ключевой инфраструктуры, включая электросети.

  3. Расширение программ арендного жилья через государственный холдинг «Байтерек».

  4. Продление программы «С дипломом – в село» на моногорода – поддержка молодых специалистов.

  5. Финансирование «якорных» инвестпроектов через социально-предпринимательские корпорации.

«Важно не просто проводить косметический ремонт, а сделать полноценную модернизацию, чтобы эти города могли реально развиваться», – отметил Бейсенгалиев.

Деньги есть, но их не хватает

Правительственные планы развития 10 моногородов на 2023–2025 годы предусматривали 315 мероприятий на общую сумму 343,6 млрд тенге. Однако фактически выделено лишь около половины средств – 170,2 млрд тенге, а 100 мероприятий так и не были реализованы.

При этом речь идёт о шести моногородах: Балхаш, Степногорск, Лисаковск, Житикару, Риддер и Алтай. Остальные четыре – Серебрянск, Аркалык, Жанатас и Каратау – были исключены из списка моногородов, что вызывает вопросы об обоснованности такого решения.

В этом году правительство планирует объединить планы развития моногородов и регионов, однако часть мероприятий, утверждённых ранее, может остаться не выполненной в полном объёме.

Моногорода: цифры и зависимость

По данным Бейсенгалиева, в Казахстане 20 моногородов с общей численностью населения около 1,3 млн человек. Их экономика в основном строится на 16 градообразующих предприятиях, а доля моногородов в промышленном производстве страны составляет около 36%.

Новые инвестиционные подходы

Помимо реанимации простаивающих объектов, в Казахстане рассматривают пересмотр условий для иностранных инвесторов в специальных экономических зонах, что может стать дополнительным стимулом для развития моногородов и привлечения новых технологий.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь