Талгат Байсуфинов возглавил сборную Казахстана по футболу

Казахстанская федерация футбола (КФФ) официально объявила о назначении Талгата Байсуфинова главным тренером мужской сборной Казахстана. Решение стало результатом внутреннего конкурса и одобрения руководства федерации, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление КФФ, сообщает Lada.kz.

Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Контракт и предыдущая роль

Подробности нового контракта 57-летнего специалиста официально не разглашаются. Известно лишь, что Байсуфинов уже работал с национальной командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера с октября 2025 года, после отставки Али Алиева.

Таким образом, Байсуфинов имеет возможность плавно продолжить работу с командой, уже знаком с игроками и текущей стратегией сборной, что должно способствовать стабильности и развитию команды в ближайшие годы.

Опыт работы с национальной командой

Талгат Байсуфинов не является новичком на посту главного тренера сборной Казахстана. Он уже дважды руководил национальной командой:

2016–2017 гг. – первый опыт работы с мужской сборной;

2020–2022 гг. – второй период, в ходе которого сборная показывала заметные результаты.

Под его руководством сборная Казахстана в прошлом году одержала впечатляющую победу над Лихтенштейном со счетом 4:0 и сыграла вничью с такими сильными соперниками, как Бельгия (1:1) и Северная Македония (1:1) в рамках квалификации чемпионата мира. Эти результаты свидетельствуют о способности Байсуфинова выводить команду на высокий уровень игры даже в матчах с сильными европейскими сборными.

Работа с молодежью и клубами

Кроме работы с основной сборной, Байсуфинов имеет богатый опыт работы с молодежными командами Казахстана. Этот опыт позволяет ему развивать молодых игроков и готовить перспективных футболистов к переходу в основную национальную команду.

На клубном уровне Байсуфинов руководил рядом казахстанских команд:

"Есиль-Богатырь" (Петропавловск) – ныне известен как "Кызылжар" ;

"Аксу" (Степногорск) ;

"Иртыш" (Павлодар) ;

"Акжайык" (Уральск).

Его работа в клубах отличается умением выстраивать командную игру и развивать местные таланты, что помогает формировать стабильную базу для сборной страны.

Значение назначения

Возвращение Байсуфинова на пост главного тренера мужской сборной Казахстана рассматривается как шаг к укреплению позиций команды на международной арене. Опытный специалист сможет сочетать работу с молодежью и основной командой, а также продолжить начатые ранее реформы, направленные на повышение конкурентоспособности сборной в международных турнирах.

Назначение Талгата Байсуфинова также свидетельствует о намерении федерации строить долгосрочную стратегию развития футбола в Казахстане, опираясь на проверенных специалистов с глубоким знанием отечественного футбола.