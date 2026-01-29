18+
28.01.2026, 20:22

Казахстанка обнаружила на своём банковском счёте более 15 миллиардов тенге

Новости Казахстана 0 1 114

Обычная банковская ошибка превратила жительницу Казахстана в «миллиардершу» на несколько минут. Ситуация произошла из-за технического сбоя в банке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Фото: fr.pinterest.com
Фото: fr.pinterest.com

Как это произошло

Событие напоминало мечту многих: казахстанка внезапно обнаружила на своём счёте более 15 миллиардов тенге. Инцидент впоследствии был опубликован в социальных сетях.

По словам автора поста, средства поступили на счёт по ошибке банка:

«Банк ошибся нулями. Я, конечно же, сразу сказала менеджеру. Эх, а в голове уже план побега: бизнес, остров, квартиры, дома. А что бы вы сделали на эти деньги? Я была пять минут тенговой миллиардершей».

Чтобы оценить масштаб, 15 миллиардов тенге по текущему курсу — это около 29,77 миллионов долларов США. Этой суммы достаточно для покупки личного самолёта, яхты или нескольких элитных объектов недвижимости.

Скриншот: Threads

Реакция пользователей: фантазии vs реальность

Под публикацией в сети развернулась настоящая дискуссия. Часть пользователей увлеклась гипотетическими сценариями использования миллиарда:

  • «В крипту закинуть, отсидеть 5–7 лет и быть очень-очень богатой».

  • «Если бы это было реально, нужно переводить все в крипту и писать заявление о том, что деньги поступили и снялись со счета».

  • «Можно не возвращать деньги, ведь ошибка банка, а не ваша».

  • «Купить крипту, свалить из страны, сменить паспорт и начать новую жизнь».

Однако другая часть комментаторов предостерегала от таких действий, напоминая о рисках и реальной работе банков:

  • «Переводить 30 миллионов долларов с карты в крипту займет время, и банк быстро заблокирует карту. Любая крупная операция сразу привлечёт внимание».

  • «Вы все правильно сделали. Если потратить ошибочные средства, банк через суд потребует их вернуть. Долг останется на вас навсегда».

Версия банка: ошибка техническая

Мы обратились за комментариями в пресс-службу Банк ЦентрКредит, чтобы понять, как могла произойти такая ситуация. В банке подтвердили реальность инцидента:

«По результатам проверки установлено, что ситуация возникла по техническим причинам и была устранена сразу же на месте, в отделении банка. Мы благодарим клиента за бдительность».

Представители банка также подчеркнули, что публиковать скриншоты своих счетов в открытом доступе опасно. Такая информация может быть использована мошенниками для атак на клиента.

Экспертное мнение: неосновательное обогащение

Финансовые эксперты напоминают, что тратить ошибочные миллионы — крайне рискованно. Любые действия с ними квалифицируются как неосновательное обогащение:

  • Банк имеет право забрать ошибочно поступившие средства.

  • Если часть денег была потрачена, разницу могут взыскать через суд.

  • Нарушителю грозит долг перед финансовой организацией и потенциальные юридические последствия.

Простая бдительность и своевременное обращение в банк — лучший способ избежать проблем.

4
2
3
