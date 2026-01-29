Казахстанка обнаружила на своём банковском счёте более 15 миллиардов тенге

Обычная банковская ошибка превратила жительницу Казахстана в «миллиардершу» на несколько минут. Ситуация произошла из-за технического сбоя в банке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Как это произошло

Событие напоминало мечту многих: казахстанка внезапно обнаружила на своём счёте более 15 миллиардов тенге. Инцидент впоследствии был опубликован в социальных сетях.

По словам автора поста, средства поступили на счёт по ошибке банка:

«Банк ошибся нулями. Я, конечно же, сразу сказала менеджеру. Эх, а в голове уже план побега: бизнес, остров, квартиры, дома. А что бы вы сделали на эти деньги? Я была пять минут тенговой миллиардершей».

Чтобы оценить масштаб, 15 миллиардов тенге по текущему курсу — это около 29,77 миллионов долларов США. Этой суммы достаточно для покупки личного самолёта, яхты или нескольких элитных объектов недвижимости.

Реакция пользователей: фантазии vs реальность

Под публикацией в сети развернулась настоящая дискуссия. Часть пользователей увлеклась гипотетическими сценариями использования миллиарда:

«В крипту закинуть, отсидеть 5–7 лет и быть очень-очень богатой».

«Если бы это было реально, нужно переводить все в крипту и писать заявление о том, что деньги поступили и снялись со счета».

«Можно не возвращать деньги, ведь ошибка банка, а не ваша».

«Купить крипту, свалить из страны, сменить паспорт и начать новую жизнь».

Однако другая часть комментаторов предостерегала от таких действий, напоминая о рисках и реальной работе банков:

«Переводить 30 миллионов долларов с карты в крипту займет время, и банк быстро заблокирует карту. Любая крупная операция сразу привлечёт внимание».

«Вы все правильно сделали. Если потратить ошибочные средства, банк через суд потребует их вернуть. Долг останется на вас навсегда».

Версия банка: ошибка техническая

Мы обратились за комментариями в пресс-службу Банк ЦентрКредит, чтобы понять, как могла произойти такая ситуация. В банке подтвердили реальность инцидента:

«По результатам проверки установлено, что ситуация возникла по техническим причинам и была устранена сразу же на месте, в отделении банка. Мы благодарим клиента за бдительность».

Представители банка также подчеркнули, что публиковать скриншоты своих счетов в открытом доступе опасно. Такая информация может быть использована мошенниками для атак на клиента.

Экспертное мнение: неосновательное обогащение

Финансовые эксперты напоминают, что тратить ошибочные миллионы — крайне рискованно. Любые действия с ними квалифицируются как неосновательное обогащение:

Банк имеет право забрать ошибочно поступившие средства .

Если часть денег была потрачена, разницу могут взыскать через суд .

Нарушителю грозит долг перед финансовой организацией и потенциальные юридические последствия.

Простая бдительность и своевременное обращение в банк — лучший способ избежать проблем.