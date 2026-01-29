18+
29.01.2026, 17:25

Экс-супруга Бивола наказана за оскорбления казахов и кыргызов

Новости Казахстана 0 461

В Санкт-Петербурге завершилось рассмотрение дела против Екатерины Бивол, бывшей супруги известного российского боксера Дмитрия Бивола. Женщину обвиняли в разжигании межнациональной розни, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Социальные сети Екатерины Бивол

Суд признал Екатерину Бивол виновной и назначил административное наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов.

Причина обвинения: оскорбления казахов и кыргызов

Лингвистическая экспертиза подтвердила, что высказывания Бивол содержали негативную оценку людей по признакам национальности, языка и происхождения, в частности казахов и кыргызов.

Согласно заключению экспертов, негатив выражался через:

  • оскорбления и грубую ненормативную лексику,

  • заявления о преимуществе одной этнической группы над другой по природному (генетическому) признаку.

Запись с оскорбительными словами была зафиксирована на видео, которое и стало основанием для разбирательства.

Международный резонанс и уголовное дело

Дело Бивол получило международный резонанс, так как МВД Казахстана намерено поднять вопрос о возможной экстрадиции Екатерины в страну.

Напомним, в октябре 2025 года ведомство подтвердило возбуждение уголовного дела против экс-супруги Дмитрия Бивола, после чего появилась ориентировка на розыск Бивол.

Кроме того, Екатерина была объявлена в розыск и в Кыргызстане, где также расследуется дело по факту её оскорбительных высказываний в адрес местного населения. СМИ отметили, что скандальное видео было снято за рулем автомобиля, где Бивол допустила грубые комментарии о представителях разных национальностей, включая кыргызов.

Общественная реакция

Случай вызвал активное обсуждение в СМИ и социальных сетях, поскольку общество требует ответственности за публичные высказывания, направленные против национальных меньшинств.

Эксперты отмечают, что дело Екатерины Бивол может стать прецедентом в вопросах регулирования межнациональных отношений и наказания за разжигание розни в интернете и медиа.

