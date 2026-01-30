В Казахстане построят новый фармацевтический завод: запуск объекта оценивается в 40 миллиардов тенге

В Казахстане в 2026 году планируют начать строительство нового фармацевтического завода. Проект реализуется при участии международного холдинга NOBEL Pharmaceuticals и оценивается в десятки миллиардов тенге. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, передает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Крупные инвестиции в лекарственную безопасность

Общий объем инвестиций в запуск нового фармзавода составит около 40 млрд тенге. По данным Минздрава, соответствующее инвестиционное соглашение уже подписано с компанией Nobel, что позволяет говорить о высокой степени готовности проекта.

Строительство предприятия планируют начать уже в этом году, однако конкретный регион размещения завода пока не раскрывается.

Производство социально значимых препаратов

Ожидается, что новый завод станет важным элементом системы лекарственного обеспечения страны. На его базе намерены наладить выпуск:

17 социально значимых препаратов ,

40 наименований лекарственных средств различного профиля.

Речь идет о продукции, которая широко используется в системе здравоохранения и имеет критическое значение для населения, что позволит снизить зависимость от импорта и повысить устойчивость фармрынка.

Связь с планами Nobel в Алматы

Ранее сообщалось, что «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика», входящая в международный холдинг NOBEL Pharmaceuticals, рассматривает возможность строительства нового завода в Алматы. Стоимость этого проекта оценивалась примерно в $70 млн.

Нынешняя инициатива может стать логичным продолжением или расширением присутствия компании в Казахстане, хотя официально связь между проектами пока не подтверждена.

R&D-лаборатория и склад нового поколения

Помимо производственных мощностей, в рамках проекта планируется:

открытие R&D-лаборатории ,

запуск автоматизированного склада нового поколения.

По данным правительства, такой склад станет уникальным для Казахстана и позволит оптимизировать хранение и логистику лекарственных средств. При этом точные сроки ввода объектов в эксплуатацию пока не называются.

Стратегический шаг для фармрынка

Строительство нового фармзавода с участием международного холдинга может стать одним из крупнейших событий для фармацевтической отрасли Казахстана за последние годы. Проект потенциально усилит локальное производство лекарств, создаст новые рабочие места и заложит основу для развития научных исследований в отрасли.