В Казахстане построят новый фармацевтический завод: запуск объекта оценивается в 40 миллиардов тенге

В Казахстане в 2026 году планируют начать строительство нового фармацевтического завода. Проект реализуется при участии международного холдинга NOBEL Pharmaceuticals и оценивается в десятки миллиардов тенге. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, передает Lada.kz со ссылкой на LS.
Общий объем инвестиций в запуск нового фармзавода составит около 40 млрд тенге. По данным Минздрава, соответствующее инвестиционное соглашение уже подписано с компанией Nobel, что позволяет говорить о высокой степени готовности проекта.
Строительство предприятия планируют начать уже в этом году, однако конкретный регион размещения завода пока не раскрывается.
Ожидается, что новый завод станет важным элементом системы лекарственного обеспечения страны. На его базе намерены наладить выпуск:
17 социально значимых препаратов,
40 наименований лекарственных средств различного профиля.
Речь идет о продукции, которая широко используется в системе здравоохранения и имеет критическое значение для населения, что позволит снизить зависимость от импорта и повысить устойчивость фармрынка.
Ранее сообщалось, что «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика», входящая в международный холдинг NOBEL Pharmaceuticals, рассматривает возможность строительства нового завода в Алматы. Стоимость этого проекта оценивалась примерно в $70 млн.
Нынешняя инициатива может стать логичным продолжением или расширением присутствия компании в Казахстане, хотя официально связь между проектами пока не подтверждена.
Помимо производственных мощностей, в рамках проекта планируется:
открытие R&D-лаборатории,
запуск автоматизированного склада нового поколения.
По данным правительства, такой склад станет уникальным для Казахстана и позволит оптимизировать хранение и логистику лекарственных средств. При этом точные сроки ввода объектов в эксплуатацию пока не называются.
Строительство нового фармзавода с участием международного холдинга может стать одним из крупнейших событий для фармацевтической отрасли Казахстана за последние годы. Проект потенциально усилит локальное производство лекарств, создаст новые рабочие места и заложит основу для развития научных исследований в отрасли.
