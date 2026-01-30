18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.02
597.27
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.01.2026, 12:06

В Казахстане построят новый фармацевтический завод: запуск объекта оценивается в 40 миллиардов тенге

Новости Казахстана 0 470

В Казахстане в 2026 году планируют начать строительство нового фармацевтического завода. Проект реализуется при участии международного холдинга NOBEL Pharmaceuticals и оценивается в десятки миллиардов тенге. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, передает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Крупные инвестиции в лекарственную безопасность

Общий объем инвестиций в запуск нового фармзавода составит около 40 млрд тенге. По данным Минздрава, соответствующее инвестиционное соглашение уже подписано с компанией Nobel, что позволяет говорить о высокой степени готовности проекта.

Строительство предприятия планируют начать уже в этом году, однако конкретный регион размещения завода пока не раскрывается.

Производство социально значимых препаратов

Ожидается, что новый завод станет важным элементом системы лекарственного обеспечения страны. На его базе намерены наладить выпуск:

  • 17 социально значимых препаратов,

  • 40 наименований лекарственных средств различного профиля.

Речь идет о продукции, которая широко используется в системе здравоохранения и имеет критическое значение для населения, что позволит снизить зависимость от импорта и повысить устойчивость фармрынка.

Связь с планами Nobel в Алматы

Ранее сообщалось, что «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика», входящая в международный холдинг NOBEL Pharmaceuticals, рассматривает возможность строительства нового завода в Алматы. Стоимость этого проекта оценивалась примерно в $70 млн.

Нынешняя инициатива может стать логичным продолжением или расширением присутствия компании в Казахстане, хотя официально связь между проектами пока не подтверждена.

R&D-лаборатория и склад нового поколения

Помимо производственных мощностей, в рамках проекта планируется:

  • открытие R&D-лаборатории,

  • запуск автоматизированного склада нового поколения.

По данным правительства, такой склад станет уникальным для Казахстана и позволит оптимизировать хранение и логистику лекарственных средств. При этом точные сроки ввода объектов в эксплуатацию пока не называются.

Стратегический шаг для фармрынка

Строительство нового фармзавода с участием международного холдинга может стать одним из крупнейших событий для фармацевтической отрасли Казахстана за последние годы. Проект потенциально усилит локальное производство лекарств, создаст новые рабочие места и заложит основу для развития научных исследований в отрасли.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь