Цена вопроса - 7000 тенге за 1 балл: как учительница в Казахстане наживалась на ЕНТ

Учительница из Актобе попалась на крупном мошенничестве с ЕНТ, вызвав резонанс в обществе. Суд признал ее виновной и ограничил свободу, лишив права работать с детьми, сообщает Lada.kz.

© Sputnik / Абзал Калиев

Цена успеха на ЕНТ – 7 тысяч тенге за один балл

Как сообщается в официальном Telegram-канале, суд №2 города Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении местной учительницы, обвиняемой в мошенничестве, совершенном в отношении двух и более человек. Дело рассматривалось по пункту 3 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, сообщает официальный Telegram-канал судов Актюбинской области.

По данным следствия, подсудимая, используя свой статус преподавателя, предложила ученикам «гарантированный» высокий результат на Едином национальном тестировании (ЕНТ). За каждый балл она требовала 7 тысяч тенге.

Сумма сделки: более полумиллиона тенге с каждого

Для того чтобы набрать необходимые 80 баллов, каждый из потерпевших передал учительнице 560 тысяч тенге. Эти средства, как выяснилось, были потрачены подсудимой исключительно на личные нужды.

Суд подчеркнул, что «в результате преступных действий подсудимой каждому потерпевшему был причинен материальный ущерб в размере 560 тыс. тенге».

Признание вины и доказательства

Во время судебного заседания учительница полностью признала свою вину.

Ее признание подтверждается:

показаниями потерпевших;

банковскими выписками о переводах денег;

другими собранными доказательствами.

Суд учел смягчающие обстоятельства:

добровольное признание вины;

раскаяние;

наличие малолетних детей.

Отягчающих обстоятельств выявлено не было.

Наказание: лишение права преподавать и ограничение свободы

Приговором суда подсудимая признана виновной по п.3 ч.3 ст.190 УК РК. Ей назначено:

Ограничение свободы на 3 года 6 месяцев ;

Лишение права заниматься педагогической деятельностью на 3 года.

Согласно Закону РК «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан», срок неотбытой части наказания был сокращен на одну треть, и окончательно назначено 2 года 4 месяца ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.