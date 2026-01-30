Казахстан считает инфляцию по-новому — по каждому чеку из магазина и тратам населения

С января 2026 года Казахстан делает смелый шаг: Бюро национальной статистики АСПиР РК внедряет новый, комплексный подход к расчету инфляции, который позволит точнее отслеживать реальные цены на товары и услуги, сообщает Lada.kz.

Почему традиционные методы уже не работают

Ранее индекс потребительских цен формировался на основе наблюдений за ценами в магазинах и онлайн. Однако этого было недостаточно для полной картины:

Цены в торговых сетях и онлайн не всегда отражают фактические покупки населения.

Ручные методы сбора данных занимают много времени и не всегда оперативны.

Теперь Бюро использует данные фискальных чеков, пробиваемых через контрольно-кассовые машины, что позволяет анализировать реальные покупки миллионов казахстанцев.

Как работает новый метод

Для интеграции чеков разработана сложная и инновационная методология, которая включает:

Очистку и обработку данных – удаляются ошибки и дубликаты. Автоматическую классификацию товаров – каждый продукт и услуга попадает в точную категорию. Группировку данных – объединение по типу, региону и другим параметрам. Динамический расчет индекса – система учитывает изменения цен в реальном времени.

Методология была проверена и получила положительную оценку МВФ и Всемирного банка, что делает её международно признанной.

Масштаб и точность: миллионы чеков в работе

По словам руководителя Бюро Максата Турлубаева:

«За последние три года была проведена масштабная работа по подготовке данных и классификации товарных наименований в чеках. Мы очистили и классифицировали миллионы товарных наименований. Сегодня в анализе используется информация более чем по 60 миллионам чеков. Это значительно расширяет охват ценовых наблюдений и повышает точность расчетов. Подобную практику применяют лишь немногие страны мира, и для Казахстана это важный шаг вперед».

Это означает, что инфляция будет считаться не по средним ценам на полках, а по реальным тратам казахстанцев.

Мировой опыт на службе Казахстана

Использование альтернативных источников ценовой информации уже доказало свою эффективность в таких странах, как:

Бельгия

Швеция

Швейцария

Внедрение подобного подхода в Казахстане позволит:

Получать оперативные данные о ценах

Точнее отслеживать изменения инфляции

Расширить аналитические возможности официальной статистики

Когда ждать первых результатов

Данные по инфляции за январь будут опубликованы 2 февраля 2026 года на официальном сайте Бюро национальной статистики.

Это станет первой проверкой нового метода на практике и покажет, насколько точнее теперь будут официальные данные о ценах и покупках казахстанцев.