18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.02
597.27
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.01.2026, 13:24

Казахстан считает инфляцию по-новому — по каждому чеку из магазина и тратам населения

Новости Казахстана 0 520

С января 2026 года Казахстан делает смелый шаг: Бюро национальной статистики АСПиР РК внедряет новый, комплексный подход к расчету инфляции, который позволит точнее отслеживать реальные цены на товары и услуги, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Почему традиционные методы уже не работают

Ранее индекс потребительских цен формировался на основе наблюдений за ценами в магазинах и онлайн. Однако этого было недостаточно для полной картины:

  • Цены в торговых сетях и онлайн не всегда отражают фактические покупки населения.

  • Ручные методы сбора данных занимают много времени и не всегда оперативны.

Теперь Бюро использует данные фискальных чеков, пробиваемых через контрольно-кассовые машины, что позволяет анализировать реальные покупки миллионов казахстанцев.

Как работает новый метод

Для интеграции чеков разработана сложная и инновационная методология, которая включает:

  1. Очистку и обработку данных – удаляются ошибки и дубликаты.

  2. Автоматическую классификацию товаров – каждый продукт и услуга попадает в точную категорию.

  3. Группировку данных – объединение по типу, региону и другим параметрам.

  4. Динамический расчет индекса – система учитывает изменения цен в реальном времени.

Методология была проверена и получила положительную оценку МВФ и Всемирного банка, что делает её международно признанной.

Масштаб и точность: миллионы чеков в работе

По словам руководителя Бюро Максата Турлубаева:

«За последние три года была проведена масштабная работа по подготовке данных и классификации товарных наименований в чеках. Мы очистили и классифицировали миллионы товарных наименований. Сегодня в анализе используется информация более чем по 60 миллионам чеков. Это значительно расширяет охват ценовых наблюдений и повышает точность расчетов. Подобную практику применяют лишь немногие страны мира, и для Казахстана это важный шаг вперед».

Это означает, что инфляция будет считаться не по средним ценам на полках, а по реальным тратам казахстанцев.

Мировой опыт на службе Казахстана

Использование альтернативных источников ценовой информации уже доказало свою эффективность в таких странах, как:

  • Бельгия

  • Швеция

  • Швейцария

Внедрение подобного подхода в Казахстане позволит:

  • Получать оперативные данные о ценах

  • Точнее отслеживать изменения инфляции

  • Расширить аналитические возможности официальной статистики

Когда ждать первых результатов

Данные по инфляции за январь будут опубликованы 2 февраля 2026 года на официальном сайте Бюро национальной статистики.

Это станет первой проверкой нового метода на практике и покажет, насколько точнее теперь будут официальные данные о ценах и покупках казахстанцев.

1
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь