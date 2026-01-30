18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.01.2026, 14:03

Мать троих сыновей родила тройню девочек в Казахстане

Новости Казахстана

Костанайская область стала свидетелем редкого события — рождения тройни, впервые за три года. Семья Шарапиевых, уже воспитывавшая троих сыновей, в один день увеличила численность до шести детей, добавив в свой дом сразу три новорожденные дочери. Об этом сообщает Lada.kz. 

Министерство здравоохранения РК
Министерство здравоохранения РК

Три дочери вместо одной: подробности рождения

Согласно информации, опубликованной в Instagram-аккаунте Минздрава, матери тройняшек Сымбат Шарапеевой 31 год. Беременность наступила естественным путем, без применения вспомогательных репродуктивных технологий.

  • Вес новорожденных: две девочки — по 2600 граммов, одна — 2300 граммов.

  • Рост всех малышек составил 49 сантиметров.

  • Состояние матери и всех шестерых детей врачи оценивают как удовлетворительное.

Многоплодная беременность: риск и внимание врачей

Ведомство напоминает, что многоплодная беременность относится к группе повышенного риска. Это касается как периода вынашивания, так и родов. Специалисты подчеркивают необходимость постоянного медицинского наблюдения и высокого уровня перинатальной помощи, чтобы обеспечить здоровье матери и детей.

В течение беременности Сымбат неоднократно проходила госпитализацию в Костанайской областной больнице. Она выразила благодарность коллективу медицинского учреждения за профессионализм и внимательное отношение.

Редкость события и социальный резонанс

Рождение тройни — всегда событие особенное, но в данной семье оно имеет дополнительную символику: трое сыновей, трое дочерей. Для Костанайской области это первый случай тройни за последние три года, что делает новость предметом обсуждения среди местных жителей и социальных сетей.

Семья Шарапиевых теперь сталкивается с новой реальностью: шесть детей, каждый из которых требует заботы и внимания. Но, по словам родителей, радость от пополнения многократно перевешивает все трудности.

