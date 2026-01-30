18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.01.2026, 15:21

Казахстан заплатил иностранцу за то, чтобы он уехал и больше не возвращался

Новости Казахстана

В Казахстане завершилась необычная история с участием иностранного гражданина, отбывшего наказание за тяжкое преступление. Межрайонный суд по гражданским делам города Семей рассмотрел дело о его выдворении за пределы страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Согласно информации пресс-службы суда области Абай, иностранец был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Приговор был вынесен 10 сентября 2018 года: мужчина получил восемь лет лишения свободы, срок отбывал полностью и был освобожден 23 января 2026 года.

Заявление полиции и согласие иностранца

После освобождения Управление полиции города Семея подало в суд заявление о принудительном выдворении иностранца из Казахстана. В сообщении суда отмечается, что совершение тяжкого уголовного преступления является «грубым нарушением законодательства Республики Казахстан и противоречит интересам охраны общественного порядка и безопасности».

Любопытно, что сам иностранец не стал оспаривать требование полиции. Он согласился покинуть страну, однако сообщил о финансовой невозможности самостоятельно оплатить выезд.

Судебное решение и оплата из бюджета

Суд, оценив характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также согласие иностранца выехать, удовлетворил заявление полиции. Исполнение решения возложили на уполномоченный орган.

Поскольку у выдворяемого не было средств для самостоятельной оплаты транспортировки, все судебные расходы и расходы на выдворение были покрыты за счет государственного бюджета. Таким образом, казахстанские налогоплательщики фактически профинансировали возвращение преступника на родину.

Последствия и правовой аспект

Этот случай демонстрирует, как государство обеспечивает выполнение закона, даже когда нарушитель не способен оплатить расходы на выезд. Эксперты отмечают, что практика выдворения за счет бюджета — редкость, но она позволяет поддерживать баланс между правовой строгостью и гуманностью, не оставляя возможности нарушителю «укрыться» в стране после отбытия наказания.

