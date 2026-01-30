Казахстан заплатил иностранцу за то, чтобы он уехал и больше не возвращался

В Казахстане завершилась необычная история с участием иностранного гражданина, отбывшего наказание за тяжкое преступление. Межрайонный суд по гражданским делам города Семей рассмотрел дело о его выдворении за пределы страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы суда области Абай, иностранец был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Приговор был вынесен 10 сентября 2018 года: мужчина получил восемь лет лишения свободы, срок отбывал полностью и был освобожден 23 января 2026 года.
После освобождения Управление полиции города Семея подало в суд заявление о принудительном выдворении иностранца из Казахстана. В сообщении суда отмечается, что совершение тяжкого уголовного преступления является «грубым нарушением законодательства Республики Казахстан и противоречит интересам охраны общественного порядка и безопасности».
Любопытно, что сам иностранец не стал оспаривать требование полиции. Он согласился покинуть страну, однако сообщил о финансовой невозможности самостоятельно оплатить выезд.
Суд, оценив характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также согласие иностранца выехать, удовлетворил заявление полиции. Исполнение решения возложили на уполномоченный орган.
Поскольку у выдворяемого не было средств для самостоятельной оплаты транспортировки, все судебные расходы и расходы на выдворение были покрыты за счет государственного бюджета. Таким образом, казахстанские налогоплательщики фактически профинансировали возвращение преступника на родину.
Этот случай демонстрирует, как государство обеспечивает выполнение закона, даже когда нарушитель не способен оплатить расходы на выезд. Эксперты отмечают, что практика выдворения за счет бюджета — редкость, но она позволяет поддерживать баланс между правовой строгостью и гуманностью, не оставляя возможности нарушителю «укрыться» в стране после отбытия наказания.
Комментарии0 комментарий(ев)