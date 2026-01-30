Казахстан возвращает проценты на текущие счета: сколько можно заработать

В Казахстане возвращается практика начисления процентов на текущие банковские счета. Изменения связаны с новым законом о банках, который снял прежний запрет на выплаты по таким счетам. Теперь держатели текущих счетов могут получать доход от своих средств, но в ограниченных размерах, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Shutterstock

Что изменилось в законодательстве

Как сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), согласно новому закону «О банках и банковской деятельности»:

банки имеют право начислять проценты на средства, размещённые на текущих счетах;

предельная ставка вознаграждения составляет 1% годовых ;

условия начисления должны быть четко прописаны в договоре между банком и клиентом.

Таким образом, новый закон официально разрешает зарабатывать на деньгах, которые ранее считались «бесплатными» для банков.

Почему раньше проценты не начислялись

Ранее остатки на текущих счетах физических и юридических лиц для банков являлись бесплатным ресурсом. Финансист Галим Хусаинов объяснил в своём Telegram-канале:

Нацбанк платит банкам 17% (базовая ставка минус 1%);

при этом банки получают возможность использовать около 6 трлн тенге в год бесплатно ;

этот дисбаланс, по оценке эксперта, приносит банкам дополнительную прибыль примерно 1 трлн тенге ежегодно.

Иными словами, крупные банки извлекали выгоду из «бесплатных денег», не выплачивая ничего клиентам, на чьих счетах находились эти средства.

Кто выигрывает от изменений

По словам Хусаинова, текущие счета концентрируются в топ-5 банков страны. Это значит, что новые правила будут больше выгодны крупным игрокам, которые получат:

официальное право начислять проценты клиентам;

продолжение контроля над значительными суммами, ранее доступными «бесплатно»;

возможность укрепить свои позиции на финансовом рынке.

Малые и средние клиенты, вероятно, получат лишь скромные доходы из-за установленного законом лимита в 1% годовых.

Эксперты предупреждают о рисках

Ассоциация финансистов Казахстана отметила, что начисление процентов на текущие счета несет определенные риски:

вознаграждение по счетам ограничено законодательством, что может не покрывать инфляцию;

возможны изменения условий договора, которые могут уменьшить фактический доход;

банки могут использовать начисление процентов как маркетинговый инструмент, не улучшая финансовых условий клиентов.

Таким образом, эксперты советуют внимательно читать договор и оценивать реальные выгоды от новых возможностей.

Что важно знать клиентам

Проценты есть, но небольшие – максимум 1% годовых. Доход зависит от банка и условий договора. Крупные банки имеют преимущества – они контролируют основную часть текущих счетов. Риски сохраняются – доход может быть ниже инфляции, а условия – изменяться.

Теперь деньги на текущих счетах перестают быть «ничейными» для банков и становятся хотя бы частично источником дохода для клиентов.