Казахстан возвращает проценты на текущие счета: сколько можно заработать

В Казахстане возвращается практика начисления процентов на текущие банковские счета. Изменения связаны с новым законом о банках, который снял прежний запрет на выплаты по таким счетам. Теперь держатели текущих счетов могут получать доход от своих средств, но в ограниченных размерах, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Как сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), согласно новому закону «О банках и банковской деятельности»:
банки имеют право начислять проценты на средства, размещённые на текущих счетах;
предельная ставка вознаграждения составляет 1% годовых;
условия начисления должны быть четко прописаны в договоре между банком и клиентом.
Таким образом, новый закон официально разрешает зарабатывать на деньгах, которые ранее считались «бесплатными» для банков.
Ранее остатки на текущих счетах физических и юридических лиц для банков являлись бесплатным ресурсом. Финансист Галим Хусаинов объяснил в своём Telegram-канале:
Нацбанк платит банкам 17% (базовая ставка минус 1%);
при этом банки получают возможность использовать около 6 трлн тенге в год бесплатно;
этот дисбаланс, по оценке эксперта, приносит банкам дополнительную прибыль примерно 1 трлн тенге ежегодно.
Иными словами, крупные банки извлекали выгоду из «бесплатных денег», не выплачивая ничего клиентам, на чьих счетах находились эти средства.
По словам Хусаинова, текущие счета концентрируются в топ-5 банков страны. Это значит, что новые правила будут больше выгодны крупным игрокам, которые получат:
официальное право начислять проценты клиентам;
продолжение контроля над значительными суммами, ранее доступными «бесплатно»;
возможность укрепить свои позиции на финансовом рынке.
Малые и средние клиенты, вероятно, получат лишь скромные доходы из-за установленного законом лимита в 1% годовых.
Ассоциация финансистов Казахстана отметила, что начисление процентов на текущие счета несет определенные риски:
вознаграждение по счетам ограничено законодательством, что может не покрывать инфляцию;
возможны изменения условий договора, которые могут уменьшить фактический доход;
банки могут использовать начисление процентов как маркетинговый инструмент, не улучшая финансовых условий клиентов.
Таким образом, эксперты советуют внимательно читать договор и оценивать реальные выгоды от новых возможностей.
Проценты есть, но небольшие – максимум 1% годовых.
Доход зависит от банка и условий договора.
Крупные банки имеют преимущества – они контролируют основную часть текущих счетов.
Риски сохраняются – доход может быть ниже инфляции, а условия – изменяться.
Теперь деньги на текущих счетах перестают быть «ничейными» для банков и становятся хотя бы частично источником дохода для клиентов.
