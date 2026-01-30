Поездка на автомобиле в Казахстане закончилась счетом на полмиллиона тенге

Обычная остановка автомобиля в Павлодаре обернулась для местного жителя серьезными расходами. Сотрудники полиции остановили Toyota Aristo для стандартной проверки документов. Однако вскоре выяснилось, что за водителем числится внушительный «багаж» — десятки неоплаченных административных штрафов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
В ходе проверки полицейские установили, что водитель игнорировал оплату сразу 21 штрафа. Общая сумма задолженности составила 560 305 тенге, что значительно превышает полмиллиона. Все постановления оставались неоплаченными в установленные законом сроки.
По данным департамента полиции Павлодарской области, мужчина длительное время не предпринимал никаких действий для добровольного погашения задолженности.
Когда факт неоплаченных штрафов был подтвержден, в отношении водителя применили предусмотренные законом меры. Его автомобиль поместили на штрафстоянку до полного погашения долга.
Именно после этого ситуация резко изменилась: водитель в кратчайшие сроки оплатил всю сумму штрафов полностью, без рассрочек и отсрочек. После погашения задолженности вопрос с автомобилем был урегулирован.
В полиции напомнили, что законодательство предусматривает льготный период оплаты:
в течение 7 рабочих дней штраф можно оплатить со скидкой 50%;
при пропуске этого срока сохраняется возможность добровольной оплаты полной суммы в течение 30 суток.
Если же и этот период истекает, ситуация выходит из-под контроля водителя.
После истечения установленных сроков неоплаченные штрафы передаются частным судебным исполнителям. В этом случае взыскание осуществляется уже в принудительном порядке. Возможные последствия:
арест банковских счетов;
ограничение выезда за границу;
изъятие имущества, включая транспорт;
дополнительные исполнительские сборы.
Как показывает случай в Павлодаре, избежать этих мер можно, но иногда только ценой временной потери автомобиля.
Правоохранительные органы призывают водителей регулярно проверять наличие штрафов и не откладывать их оплату. Даже если нарушения кажутся незначительными, со временем они могут превратиться в крупную сумму и привести к жестким мерам.
История с Toyota Aristo наглядно показала: пока штрафы «висят» на бумаге, они могут казаться незаметными, но стоит вмешаться полиции — и вопрос решается сразу, причем без скидок.
