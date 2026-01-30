18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.02
597.27
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.01.2026, 17:09

Поездка на автомобиле в Казахстане закончилась счетом на полмиллиона тенге

Новости Казахстана 0 739

Обычная остановка автомобиля в Павлодаре обернулась для местного жителя серьезными расходами. Сотрудники полиции остановили Toyota Aristo для стандартной проверки документов. Однако вскоре выяснилось, что за водителем числится внушительный «багаж» — десятки неоплаченных административных штрафов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: minsknews.by
Фото: minsknews.by

21 штраф и сумма, от которой не спрятаться

В ходе проверки полицейские установили, что водитель игнорировал оплату сразу 21 штрафа. Общая сумма задолженности составила 560 305 тенге, что значительно превышает полмиллиона. Все постановления оставались неоплаченными в установленные законом сроки.

По данным департамента полиции Павлодарской области, мужчина длительное время не предпринимал никаких действий для добровольного погашения задолженности.

Авто забрали — деньги нашлись

Когда факт неоплаченных штрафов был подтвержден, в отношении водителя применили предусмотренные законом меры. Его автомобиль поместили на штрафстоянку до полного погашения долга.

Именно после этого ситуация резко изменилась: водитель в кратчайшие сроки оплатил всю сумму штрафов полностью, без рассрочек и отсрочек. После погашения задолженности вопрос с автомобилем был урегулирован.

Почему лучше не затягивать с оплатой штрафов

В полиции напомнили, что законодательство предусматривает льготный период оплаты:

  • в течение 7 рабочих дней штраф можно оплатить со скидкой 50%;

  • при пропуске этого срока сохраняется возможность добровольной оплаты полной суммы в течение 30 суток.

Если же и этот период истекает, ситуация выходит из-под контроля водителя.

Когда в дело вступают судебные исполнители

После истечения установленных сроков неоплаченные штрафы передаются частным судебным исполнителям. В этом случае взыскание осуществляется уже в принудительном порядке. Возможные последствия:

  • арест банковских счетов;

  • ограничение выезда за границу;

  • изъятие имущества, включая транспорт;

  • дополнительные исполнительские сборы.

Как показывает случай в Павлодаре, избежать этих мер можно, но иногда только ценой временной потери автомобиля.

Полицейские предупреждают: долг всегда догонит

Правоохранительные органы призывают водителей регулярно проверять наличие штрафов и не откладывать их оплату. Даже если нарушения кажутся незначительными, со временем они могут превратиться в крупную сумму и привести к жестким мерам.

История с Toyota Aristo наглядно показала: пока штрафы «висят» на бумаге, они могут казаться незаметными, но стоит вмешаться полиции — и вопрос решается сразу, причем без скидок.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь