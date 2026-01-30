Поездка на автомобиле в Казахстане закончилась счетом на полмиллиона тенге

Обычная остановка автомобиля в Павлодаре обернулась для местного жителя серьезными расходами. Сотрудники полиции остановили Toyota Aristo для стандартной проверки документов. Однако вскоре выяснилось, что за водителем числится внушительный «багаж» — десятки неоплаченных административных штрафов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: minsknews.by

21 штраф и сумма, от которой не спрятаться

В ходе проверки полицейские установили, что водитель игнорировал оплату сразу 21 штрафа. Общая сумма задолженности составила 560 305 тенге, что значительно превышает полмиллиона. Все постановления оставались неоплаченными в установленные законом сроки.

По данным департамента полиции Павлодарской области, мужчина длительное время не предпринимал никаких действий для добровольного погашения задолженности.

Авто забрали — деньги нашлись

Когда факт неоплаченных штрафов был подтвержден, в отношении водителя применили предусмотренные законом меры. Его автомобиль поместили на штрафстоянку до полного погашения долга.

Именно после этого ситуация резко изменилась: водитель в кратчайшие сроки оплатил всю сумму штрафов полностью, без рассрочек и отсрочек. После погашения задолженности вопрос с автомобилем был урегулирован.

Почему лучше не затягивать с оплатой штрафов

В полиции напомнили, что законодательство предусматривает льготный период оплаты:

в течение 7 рабочих дней штраф можно оплатить со скидкой 50% ;

при пропуске этого срока сохраняется возможность добровольной оплаты полной суммы в течение 30 суток.

Если же и этот период истекает, ситуация выходит из-под контроля водителя.

Когда в дело вступают судебные исполнители

После истечения установленных сроков неоплаченные штрафы передаются частным судебным исполнителям. В этом случае взыскание осуществляется уже в принудительном порядке. Возможные последствия:

арест банковских счетов;

ограничение выезда за границу;

изъятие имущества, включая транспорт;

дополнительные исполнительские сборы.

Как показывает случай в Павлодаре, избежать этих мер можно, но иногда только ценой временной потери автомобиля.

Полицейские предупреждают: долг всегда догонит

Правоохранительные органы призывают водителей регулярно проверять наличие штрафов и не откладывать их оплату. Даже если нарушения кажутся незначительными, со временем они могут превратиться в крупную сумму и привести к жестким мерам.

История с Toyota Aristo наглядно показала: пока штрафы «висят» на бумаге, они могут казаться незаметными, но стоит вмешаться полиции — и вопрос решается сразу, причем без скидок.