Топ-депозиты в Казахстане, где ставки зашкаливают

Казахстанские банки продолжают радовать вкладчиков повышением ставок по тенговым депозитам. Последние данные, предоставленные Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД) и опубликованные на Tengrinews.kz, показывают, что доходность розничных вкладов остаётся на высоком уровне, позволяя не только сохранить, но и приумножить сбережения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: ranking.kz

Общая картина: ставки остаются на пике

Мониторинг банковских сайтов за январь 2026 года показал, что процентные ставки по депозитам держатся на исторически высоких значениях. Как отмечают эксперты КФГД, текущая ситуация выгодна для вкладчиков: доходность депозитов превышает уровень инфляции при минимальных рисках.

Однако активность банков в повышении ставок постепенно снижается:

В январе 2026 года рост ставок зафиксировали 6 банков ;

В декабре 2025 года повышение провели 12 банков ;

В ноябре 2025 года — 11 банков.

Большинство изменений коснулись всех сегментов депозитного рынка, кроме депозитов с плавающей ставкой, где ставки остались без изменений.

Прогноз: ставка останется стабильной

По мнению аналитиков, доходность депозитов достигла своего максимума и, скорее всего, сохранится на текущем уровне в ближайшие месяцы. Одним из факторов является позиция Национального банка Казахстана, который, как ожидается, сохранит базовую ставку без изменений как минимум до конца первого полугодия 2026 года. Следующее решение по ставке будет объявлено 6 марта 2026 года.

По этой причине массовых пересмотров ставок по депозитам не предвидится. Возможны лишь точечные изменения, связанные с желанием банков удержать или увеличить долю рынка, а также с управлением собственными расходами.

Лидеры доходности: где ставки выросли сильнее всего

1. Сберегательные депозиты без права пополнения

Максимальная ставка достигла 20,5% на срок 6 месяцев в одном небольшом банке;

Ещё несколько банков подняли ставки до 19,1–20%.

2. Сберегательные депозиты с правом пополнения

Один мелкий банк увеличил ставку до 20% на 3 месяца ;

Два средних банка подняли ставки до 17,8–18,7% на 6 месяцев.

3. Срочные депозиты

Один крупный банк повысил ставку до 20% на 3 месяца ;

Другой крупный банк снизил ставку до 19,5%.

4. Несрочные депозиты

Изменения минимальные: один средний банк поднял ставку на 0,4% до 15,8%.

5. Депозиты с плавающей ставкой

Изменений не зафиксировано.

На что стоит обратить внимание вкладчикам

КФГД напоминает, что выбор депозита должен учитывать не только процентную ставку, но и финансовую устойчивость банка. Перед подписанием договора рекомендуется:

Изучить возможность пополнения депозита ;

Проверить условия частичного и полного изъятия средств ;

Обратить внимание на условия пролонгации вклада ;

Уточнить размер гарантии КФГД ;

Рассмотреть другие ключевые параметры договора.

Гарантии КФГД: сколько денег реально защищено

Депозиты остаются надёжным инструментом для сохранения и увеличения сбережений. Размер гарантированного возмещения зависит от вида и валюты депозита:

Сберегательные депозиты в тенге — до 20 млн тенге ;

Иные депозиты в тенге , включая остатки на текущих счетах и платёжных карточках — до 10 млн тенге ;

Депозиты в иностранной валюте, включая остатки на текущих счетах и платёжных карточках — до 5 млн тенге.

Если вкладчик имеет несколько видов депозитов в одном банке, КФГД выплачивает совокупное возмещение в рамках установленных лимитов, но не более 20 млн тенге в общей сумме.

Вывод

На фоне стабильной базовой ставки и высоких процентов по тенговым депозитам казахстанские вкладчики имеют уникальную возможность не только сохранить, но и существенно приумножить свои сбережения. Важно лишь внимательно выбирать банк и продукт, чтобы гарантированно защитить свои деньги.