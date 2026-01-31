18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.01.2026, 07:04

Лифт с пассажиркой рухнул с восьмого этажа в Шымкенте

Новости Казахстана 0 447

В Шымкенте произошёл серьёзный инцидент с пассажирским лифтом: кабина с находившейся внутри девушкой сорвалась с высоты восьмого этажа. Происшествие случилось в одном из новых жилых комплексов города. В результате падения пострадавшая получила тяжёлые травмы и была экстренно госпитализирована, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

Фото: кадр YouTube

Что произошло: показания очевидцев

По словам жильцов дома, лифт уже достиг восьмого этажа, когда внезапно произошло резкое падение. Очевидцы утверждают, что всё случилось неожиданно — без каких-либо предварительных признаков неисправности.

Люди, находившиеся поблизости, услышали крики девушки, а также характерный звук разбивающегося стекла. После этого в подъезде началась паника, жильцы выбежали на помощь, пытаясь понять, где именно остановилась кабина.

Странное поведение лифта после падения

Как рассказывают очевидцы, ситуация развивалась крайне необычно. После резкого падения лифт неожиданно снова начал движение вверх и остановился на уровне седьмого этажа. Именно там пострадавшую удалось обнаружить и эвакуировать.

«Лифт упал, началась суматоха. Все люди побежали на помощь. Открывали двери, смотрели, светили фонариком — ничего не было видно ни снизу, ни сверху. В итоге нашли на седьмом этаже. Такое ощущение, будто лифт сначала упал, а потом снова поднялся», — рассказал охранник жилого комплекса Мухтар Ауелбеков.

После вскрытия дверей девушку передали прибывшим медикам.

Состояние пострадавшей: комментарий врачей

В управлении здравоохранения Шымкента сообщили, что девушка получила серьёзные травмы нижних конечностей. Врачи диагностировали закрытый компрессионный перелом, а также перелом костей стопы.

По информации медиков:

  • пострадавшая была госпитализирована;

  • её состояние оценивается как средней степени тяжести;

  • пациентка находится под постоянным медицинским наблюдением;

  • ей оказывается весь необходимый объём медицинской помощи.

Не первый случай: ранее лифт уже падал

Как выяснилось позже, это происшествие — не единичный случай. В том же жилом комплексе ранее уже фиксировалось падение лифта, но в соседнем подъезде. Тогда, по счастливой случайности, в кабине никого не было, и обошлось без пострадавших.

Повторение подобных ЧП за короткий промежуток времени вызвало обеспокоенность среди жильцов дома.

Реакция правоохранительных органов

По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело. В настоящее время выясняются причины произошедшего, а также проверяется техническое состояние лифтового оборудования и соблюдение требований безопасности со стороны обслуживающих организаций.

Расследование продолжается.

