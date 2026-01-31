Лифт с пассажиркой рухнул с восьмого этажа в Шымкенте

В Шымкенте произошёл серьёзный инцидент с пассажирским лифтом: кабина с находившейся внутри девушкой сорвалась с высоты восьмого этажа. Происшествие случилось в одном из новых жилых комплексов города. В результате падения пострадавшая получила тяжёлые травмы и была экстренно госпитализирована, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.
По словам жильцов дома, лифт уже достиг восьмого этажа, когда внезапно произошло резкое падение. Очевидцы утверждают, что всё случилось неожиданно — без каких-либо предварительных признаков неисправности.
Люди, находившиеся поблизости, услышали крики девушки, а также характерный звук разбивающегося стекла. После этого в подъезде началась паника, жильцы выбежали на помощь, пытаясь понять, где именно остановилась кабина.
Как рассказывают очевидцы, ситуация развивалась крайне необычно. После резкого падения лифт неожиданно снова начал движение вверх и остановился на уровне седьмого этажа. Именно там пострадавшую удалось обнаружить и эвакуировать.
«Лифт упал, началась суматоха. Все люди побежали на помощь. Открывали двери, смотрели, светили фонариком — ничего не было видно ни снизу, ни сверху. В итоге нашли на седьмом этаже. Такое ощущение, будто лифт сначала упал, а потом снова поднялся», — рассказал охранник жилого комплекса Мухтар Ауелбеков.
После вскрытия дверей девушку передали прибывшим медикам.
В управлении здравоохранения Шымкента сообщили, что девушка получила серьёзные травмы нижних конечностей. Врачи диагностировали закрытый компрессионный перелом, а также перелом костей стопы.
По информации медиков:
пострадавшая была госпитализирована;
её состояние оценивается как средней степени тяжести;
пациентка находится под постоянным медицинским наблюдением;
ей оказывается весь необходимый объём медицинской помощи.
Как выяснилось позже, это происшествие — не единичный случай. В том же жилом комплексе ранее уже фиксировалось падение лифта, но в соседнем подъезде. Тогда, по счастливой случайности, в кабине никого не было, и обошлось без пострадавших.
Повторение подобных ЧП за короткий промежуток времени вызвало обеспокоенность среди жильцов дома.
По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело. В настоящее время выясняются причины произошедшего, а также проверяется техническое состояние лифтового оборудования и соблюдение требований безопасности со стороны обслуживающих организаций.
Расследование продолжается.
