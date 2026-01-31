Казахские блюда попали в список самых невкусных в мире

В свежем рейтинге стран с самыми вкусными кухнями мира за 2025 год казахские блюда оказались в аутсайдерах. Согласно данным портала World Population Review, Казахстан занял 92-е место, а соседняя Армения — 93-е. Эти позиции стали настоящей неожиданностью для любителей национальной кухни региона, сообщает Lada.kz.

Фото: visiteast.kz

Казахстан в глобальном гастрономическом рейтинге

Рейтинг основан на 400 тысячах пользовательских оценок более чем 11 тысяч блюд из 99 стран. Каждой стране присваивается оценка по пятибалльной шкале, где 0 — крайне невкусно, а 5 — непревзойденный вкус.

Лидеры гастрономического мира

На вершине списка оказалась Греция, чьи национальные блюда получили самые высокие оценки. Издание отмечает, что популярность греческой кухни объясняется простотой приготовления и использованием исключительно свежих продуктов.

Следом идут:

Италия — признанный мировой лидер в пасте и пицце;

Мексика — яркая, пряная и насыщенная;

Турция — с разнообразием мясных и овощных блюд;

Испания — благодаря паэлье, тапас и морепродуктам.

Эти страны собрали самые высокие баллы как от критиков, так и от обычных дегустаторов в 2025 году.

Казахская кухня и её «невысокая» оценка

Национальные блюда Казахстана, такие как бешбармак, кумыс, курт и баурсаки, несмотря на богатую историю и уникальные вкусы, получили низкие оценки пользователей. Эксперты отмечают, что причины низкого рейтинга могут быть связаны с:

относительно простыми и тяжелыми для восприятия сочетаниями;

ограниченной известностью кухни за пределами Центральной Азии;

специфическими вкусовыми привычками, непривычными для международного дегустатора.

Субъективность вкуса

При этом портал World Population Review дипломатично уточняет:

«Понятие лучшей кухни все же несколько субъективно, так как вкусы каждого человека индивидуальны».

То есть, низкий рейтинг не означает, что казахская кухня менее ценно или менее вкусна для ценителей национальных традиций — просто она пока не получила широкого признания на глобальной арене.

Вывод

Хотя казахская кухня оказалась на последних позициях мирового рейтинга, это скорее стимул для популяризации и адаптации национальных рецептов к современным вкусам. Для гурманов внутри страны и ценителей экзотики за рубежом — это повод познакомиться с уникальными блюдами Центральной Азии и открыть для себя новые гастрономические горизонты.