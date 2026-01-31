18+
31.01.2026, 08:33

Банки больше не смогут заставлять платить: новые правила кредитов в Казахстане

Новости Казахстана 0 531

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка представило проект нового постановления, который призван упорядочить процесс изменения условий банковских займов и микрокредитов для физических лиц. Цель инициативы — сделать процедуры прозрачными, понятными и защитить права заемщиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Что предлагает проект постановления

Проект устанавливает единый порядок рассмотрения заявлений о внесении изменений в договоры банковских займов и микрокредитов. Теперь все банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, и микрофинансовые компании будут обязаны:

  • Принять заявление заемщика и рассмотреть его в установленный срок.

  • Информировать уполномоченный орган о результатах рассмотрения.

  • Соблюдать прозрачные процедуры реструктуризации задолженности.

Документы и сроки рассмотрения

Проект четко фиксирует требования к документам, подтверждающим ухудшение финансового положения заемщика:

  • Для всех заемщиков — стандартный пакет документов о доходах и обязательствах.

  • Для лиц с инвалидностью I и II групп — упрощенный перечень документов.

Также законопроект регламентирует сроки рассмотрения заявлений и внесения изменений в договоры, чтобы заемщики не сталкивались с длительными задержками.

Защита заемщиков в период рассмотрения

Законопроект вводит несколько важных ограничений для кредиторов во время рассмотрения заявлений:

  • Запрет на меры принудительного взыскания.

  • Отмена предварительных платежей и комиссий.

  • Обязательное разъяснение права обращения к финансовому омбудсмену.

Это означает, что заемщик будет защищен от давления и дополнительных сборов в период ожидания решения банка.

Отсрочка для социально уязвимых заемщиков

Проект предусматривает специальные условия для социально уязвимых категорий населения и пострадавших от чрезвычайных ситуаций:

  • Отсрочка погашения основного долга и вознаграждения на срок не менее трех месяцев без комиссий.

  • Возможность коллективного урегулирования задолженности через платформу финансового омбудсмена для заемщиков с долгами перед двумя и более кредиторами.

  • Реструктуризация задолженности возможна на срок от 12 до 60 месяцев.

Особые условия для военнослужащих

Для военнослужащих срочной службы законопроект вводит:

  • Отсрочку погашения основного долга и вознаграждения на период службы и 60 дней после ее окончания.

  • Запрет на начисление вознаграждения в этот период.

  • Обязательство кредиторов снять ограничения по счетам военнослужащих в течение 5 рабочих дней.

Почему это важно для заемщиков

Эти изменения упрощают процесс изменения условий кредитов и микрозаймов, защищают финансово уязвимые категории граждан, а также делают банки более прозрачными и ответственными. Теперь заемщики смогут:

  • Легче реструктурировать долг при ухудшении финансового положения.

  • Обращаться к финансовому омбудсмену при нарушении их прав.

  • Получать отсрочку и защиту от дополнительных сборов и взысканий.

