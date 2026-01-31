Банки больше не смогут заставлять платить: новые правила кредитов в Казахстане

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка представило проект нового постановления, который призван упорядочить процесс изменения условий банковских займов и микрокредитов для физических лиц. Цель инициативы — сделать процедуры прозрачными, понятными и защитить права заемщиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Проект устанавливает единый порядок рассмотрения заявлений о внесении изменений в договоры банковских займов и микрокредитов. Теперь все банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, и микрофинансовые компании будут обязаны:
Принять заявление заемщика и рассмотреть его в установленный срок.
Информировать уполномоченный орган о результатах рассмотрения.
Соблюдать прозрачные процедуры реструктуризации задолженности.
Проект четко фиксирует требования к документам, подтверждающим ухудшение финансового положения заемщика:
Для всех заемщиков — стандартный пакет документов о доходах и обязательствах.
Для лиц с инвалидностью I и II групп — упрощенный перечень документов.
Также законопроект регламентирует сроки рассмотрения заявлений и внесения изменений в договоры, чтобы заемщики не сталкивались с длительными задержками.
Законопроект вводит несколько важных ограничений для кредиторов во время рассмотрения заявлений:
Запрет на меры принудительного взыскания.
Отмена предварительных платежей и комиссий.
Обязательное разъяснение права обращения к финансовому омбудсмену.
Это означает, что заемщик будет защищен от давления и дополнительных сборов в период ожидания решения банка.
Проект предусматривает специальные условия для социально уязвимых категорий населения и пострадавших от чрезвычайных ситуаций:
Отсрочка погашения основного долга и вознаграждения на срок не менее трех месяцев без комиссий.
Возможность коллективного урегулирования задолженности через платформу финансового омбудсмена для заемщиков с долгами перед двумя и более кредиторами.
Реструктуризация задолженности возможна на срок от 12 до 60 месяцев.
Для военнослужащих срочной службы законопроект вводит:
Отсрочку погашения основного долга и вознаграждения на период службы и 60 дней после ее окончания.
Запрет на начисление вознаграждения в этот период.
Обязательство кредиторов снять ограничения по счетам военнослужащих в течение 5 рабочих дней.
Эти изменения упрощают процесс изменения условий кредитов и микрозаймов, защищают финансово уязвимые категории граждан, а также делают банки более прозрачными и ответственными. Теперь заемщики смогут:
Легче реструктурировать долг при ухудшении финансового положения.
Обращаться к финансовому омбудсмену при нарушении их прав.
Получать отсрочку и защиту от дополнительных сборов и взысканий.
