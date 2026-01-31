Министр энергетики Казахстана раскрыл свои доходы

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов поделился информацией о своих доходах в рамках официальной декларации, сообщает NUR.KZ . Разговор состоялся в кулуарах мажилиса, где министр ответил на вопросы журналистов о своей зарплате и премиях, передает Lada.kz.

Кадр из видео

Доходы исключительно из официальной заработной платы

В ходе брифинга журналисты попросили министра подробно рассказать о декларации доходов, которую он ранее подал. Аккенженов подчеркнул, что не имеет никаких дополнительных источников дохода, кроме заработной платы и официальных премиальных выплат.

«У меня нет других доходов, кроме зарплаты», — отметил министр.

Размер месячной зарплаты

Журналист уточнила, сколько составляет ежемесячная заработная плата министра. Аккенженов сообщил, что его оклад составляет около 1 млн 200 тысяч тенге в месяц.

Это позволяет сопоставить официальные данные из декларации с реальной заработной платой, которую получает глава энергетического ведомства.

Премии и годовой доход

Далее журналист интересовалась, получает ли министр дополнительные премиальные выплаты и какова точная сумма, указанная в декларации.

Аккенженов пояснил, что премии действительно начисляются, и они полностью отражены в декларации. Общий годовой доход министра составил чуть более 20 млн тенге, включая все начисленные зарплаты и премии.