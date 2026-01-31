За что казахстанцев могут лишить гражданства: проект новой Конституции

В проекте новой Конституции Казахстана подробно прописаны основания для прекращения гражданства. Согласно документу, лишение гражданства станет возможным лишь в исключительных случаях — за террористические преступления и за действия, наносящие серьезный ущерб интересам государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на проект новой Конституции страны.

Фото: Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов

Основные положения проекта

Проект Конституции уточняет порядок приобретения и прекращения гражданства, а также права граждан:

Гражданство Республики Казахстан приобретается и прекращается в соответствии с законом .

Оно является единым и равным для всех граждан, независимо от оснований его получения.

Таким образом, документ закрепляет принцип равенства всех граждан перед законом в вопросах гражданства.

Ограничения и исключения

Особое внимание в проекте уделено невозможности произвольного лишения гражданства:

"Гражданин Республики Казахстан не может быть лишен гражданства, права изменить свое гражданство, а также не может быть изгнан за пределы Казахстана. Лишение гражданства допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда национальным интересам Республики Казахстан", - сказано в проекте.

Иными словами, никакие политические, социальные или административные мотивы не могут стать причиной лишения гражданства. Исключения действуют только при наличии серьезных преступлений против государства.

Двойное гражданство запрещено

В проекте Конституции также четко обозначено отношение государства к иностранному гражданству:

Двойное или множественное гражданство не допускается.

Наличие иного гражданства автоматически становится основанием для прекращения гражданства Республики Казахстан.

Это положение направлено на защиту национальных интересов и предотвращение возможных конфликтов лояльности у граждан.

Таким образом, новая Конституция Казахстана стремится к жесткой, но справедливой регламентации вопросов гражданства, ограничивая возможность лишения гражданства исключительно случаями серьёзной угрозы государству, при этом запрещая добровольное или скрытое владение иностранным гражданством.