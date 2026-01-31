Народ Казахстана будет закреплён как носитель суверенитета и единственный источник власти

Проект новой Конституции Республики Казахстан закрепляет ключевой принцип: единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на проект новой Конституции страны.
В статье 4 проекта новой Конституции подробно прописаны механизмы реализации власти народом:
Единственный источник власти
Народ Казахстана признается единственным источником государственной власти и носителем суверенитета. Это подчеркивает, что никакие отдельные личности или организации не могут законно присваивать власть.
Реализация власти народом
Народ осуществляет свою власть несколькими способами:
Прямо, через всенародный референдум.
Через выборы, свободные и прозрачные.
Делегируя полномочия государственным органам для выполнения функций власти.
Ограничения на присвоение власти
Никто не может незаконно присваивать государственную власть.
Нарушение этого принципа преследуется в соответствии с законом.
Представительство народа и государства
Право выступать от имени народа и государства закрепляется за:
Президентом Республики Казахстан.
Курултаем Республики Казахстан в пределах его конституционных полномочий.
Правительство и другие органы действуют в рамках полномочий, делегированных им народом.
Единство государственной власти
Государственная власть в РК признается единой, но реализуется через три ветви:
Законодательную
Исполнительную
Судебную
Их работа строится на принципах разделения полномочий и взаимодействия, закрепленных Конституцией и законами.
