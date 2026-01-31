18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.01.2026, 10:38

Народ Казахстана будет закреплён как носитель суверенитета и единственный источник власти

Новости Казахстана 0 270

Проект новой Конституции Республики Казахстан закрепляет ключевой принцип: единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на проект новой Конституции страны.

фото: t.me/consot_kz
фото: t.me/consot_kz

Статья 4: основы народовластия

В статье 4 проекта новой Конституции подробно прописаны механизмы реализации власти народом:

  1. Единственный источник власти
    Народ Казахстана признается единственным источником государственной власти и носителем суверенитета. Это подчеркивает, что никакие отдельные личности или организации не могут законно присваивать власть.

  2. Реализация власти народом
    Народ осуществляет свою власть несколькими способами:

    • Прямо, через всенародный референдум.

    • Через выборы, свободные и прозрачные.

    • Делегируя полномочия государственным органам для выполнения функций власти.

  3. Ограничения на присвоение власти

    • Никто не может незаконно присваивать государственную власть.

    • Нарушение этого принципа преследуется в соответствии с законом.

  4. Представительство народа и государства

    • Право выступать от имени народа и государства закрепляется за:

      • Президентом Республики Казахстан.

      • Курултаем Республики Казахстан в пределах его конституционных полномочий.

    • Правительство и другие органы действуют в рамках полномочий, делегированных им народом.

  5. Единство государственной власти
    Государственная власть в РК признается единой, но реализуется через три ветви:

    • Законодательную

    • Исполнительную

    • Судебную
      Их работа строится на принципах разделения полномочий и взаимодействия, закрепленных Конституцией и законами.

